As plataformas Wikimedia como aliadas para projetos de extensão na universidade

As plataformas Wikimedia apresentam um grande potencial para projetos de extensão universitária. Ao permitirem a circulação do conhecimento produzido na academia em acesso livre, facilitam encontros entre sociedade e ciência. A trajetória do Projeto Mais Teoria da História na Wiki , que surgiu como desdobramento de uma iniciativa de extensão universitária, demonstra como essas plataformas podem ajudar na formulação de atividades acadêmicas e transformar conteúdos especializados em materiais acessíveis. Os projetos Wikimedia passam, assim, a serem percebidos como espaços não apenas de construção coletiva do conhecimento, mas também de promoção da ciência aberta.

Algumas iniciativas apoiadas pelo Projeto Mais+ também mostram como essas ferramentas contribuem para reduzir lacunas de conteúdo em temas sub-representados, como gênero, raça e epistemologias do Sul Global. Ao atuar como ponte entre universidade e sociedade, o ecossistema Wikimedia fortalece práticas educativas inovadoras e a formação de comunidades colaborativas que extrapolam os limites institucionais. Neste artigo, recordaremos algumas dessas iniciativas desenvolvidas no âmbito de extensão universitária.

Estruturar um campo de atuação

Um dos projetos de extensão pioneiros no Brasil foi o Teoria da História na Wikipédia, criado em 2018 pela professora Flávia Varella – que coordenou o Projeto Mais+ de 2022 a 2025 – e pelo professor Rodrigo Bonaldo. Ambos lecionam teoria da história junto ao Departamento de História da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). A iniciativa visava contribuir para a disseminação do conhecimento histórico para públicos amplos por meio da Wikipédia. Além de capacitar estudantes a editarem na plataforma, buscava divulgar a enciclopédia livre como ferramenta de ensino. O projeto esteve ativo até o segundo semestre de 2023 e contava com a distribuição de bolsas de fomento Pró-Reitoria de Extensão. Como resultado, obteve diversos verbetes destacados e a formação de wikipedistas engajados, como Danielly Figueredo, Sarah Marcelino, Lucas Piantá, Pedro Terres, Isabela Tosta.

Equipe do Projeto Teoria da História na Wikipédia em 2018

Autoria: Sarah Pereira Marcelino

Disponível em CC BY-SA 4.0 no Wikimedia Commons

Nesse mesmo período, o Projeto História Ambiental para todos foi criado na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Coordenado pela professora Lise Sedrez e pelo pesquisador Bruno Buccalon, o grupo de extensão elaborou atividades relacionadas ao campo de História ambiental. Seu principal objetivo foi divulgar os resultados de pesquisas do Laboratório História e Natureza para o grande público.

Frame do vídeo elaborado pelo projeto de extensão História Ambiental para Todos

Autoria: Feabdala

Disponível em CC BY-SA 4.0 no Wikimedia Commons

Na sua primeira fase, de 2018 a 2019, o projeto enfatizou as visitas guiadas com o público escolar na Baía de Guanabara e na Floresta da Tijuca. A equipe também trabalhou em colaboração com o CoopBabilônia, no Morro da Babilônia, no Mutirão Reflorestamento. Devido à pandemia de COVID-19, as atividades foram interrompidas em 2020. Na segunda fase, iniciada em 2021 e ainda em curso, o projeto foi reestruturado para a edição de verbetes da Wikipédia. Nesse período de mudanças, Sedrez e Buccalon solicitaram o suporte de Flávia Varella e Danielly Figueredo, por conta de seu envolvimento com o projeto de extensão da UFSC. As facilitadoras estruturaram o acompanhamento das atividades por meio de um novo projeto, Wikipédia como ferramenta de ensino-aprendizagem na universidade. Esse projeto deu origem aos vários protocolos de suporte que passaram em 2023 a ser utilizados pelo Projeto Mais Teoria da História na Wiki no acompanhamento de docentes e discentes concluintes dos minicursos ofertados pelo grupo. Varella e Figueredo tiveram um papel central nas reuniões de discussão e na capacitação técnica das pessoas participantes do Projeto História Ambiental para Todos.

Diversificar o conhecimento

Se, antes de 2020, os projetos de extensão desbravaram um universo novo dentro do movimento Wikimedia, testando formatos e estratégias, esse território estava muito mais consolidado no período que sucedeu a pandemia. Foi possível, assim, ampliar e diversificar os materiais utilizados no suporte a essas iniciativas. De 2023 a 2024, duas atividades de extensão apoiadas pelo Projeto Mais+ se destacaram.

A primeira delas, Histórias Plurais: comunicando a história nas redes, foi organizada pelo professor Marcelo Santos de Abreu na Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). A iniciativa teve como foco a edição de verbetes na área de história e contou com a participação de membros do Laboratório Plural, estudantes do curso de Licenciatura e do Programa de Pós-Graduação em História da UFOP e do Projeto de Extensão Museu da Inconfidência e Direito à História.

Oficina de edição na Wikipédia realizada na Universidade Federal de Ouro Preto

Autoria: Vitória Ivo (Projeto Mais+)

Disponível em CC0 1.0 no Wikimedia Commons

Já em 2024, a professora Ilana Peliciari Rocha desenvolveu o projeto As Mulheres no/do Brasil Colonial: biografias na Wikipédia com discentes do curso de História da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM). A proposta, além de contribuir com a qualificação de conteúdo histórico na Wikipédia, incidiu sobre um de seus problemas estruturais: a lacuna de gênero. Estima-se que apenas cerca de 20% das biografias contidas na plataforma sejam de mulheres. Ao final do projeto, os resultados foram apresentados na 21ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e na 10ª Jornada Integrada de Ensino e Extensão (JIEPE) da UFTM.

Apresentação do grupo de extensão “As Mulheres no/do Brasil Colonial: Biografias na Wikipédia” em evento na UFTM

Autoria: Danielle Vitória Lima

Disponível em CC BY 4.0 no Wikimedia Commons

A partir dessa experiência, nota-se como a Wikipédia contribui não apenas para o desenvolvimento da literacia midiática, mas também para a promoção de narrativas mais inclusivas na internet. Iniciativas dessa natureza, ao engajarem estudantes e professores, fortalecem a formação crítica das pessoas participantes e a própria comunidade wikimedista. Em 2025, Rocha teve a oportunidade de apresentar esse trabalho na segunda edição da Conferência Wikimedia, Educação e Culturas Digitais (WECUDI), realizada na Cidade do México.

Manter a comunidade ativa

No segundo semestre de 2025, a professora Cintya Chaves, atuante no curso de História da Universidade Estadual do Ceará (UECE), desenvolveu o projeto Demokratia: Editando o verbete Democracia na Wikipédia, uma iniciativa de edição na Wikipédia que se constituía como parte de um projeto de extensão mais amplo conduzido pela docente, intitulado Demokratia: Por um conceito de Democracia que condense menos desigualdade e mais Justiça Social.

Contando com o suporte do Projeto Mais+, a atividade teve como objetivo capacitar discentes da graduação em História da Universidade Estadual do Ceará, campus Limoeiro do Norte, através da edição do verbete Democracia, tema em relação ao qual a docente responsável conta com ampla trajetória de pesquisa. O grupo foi formado por quatro discentes, incluindo bolsistas de extensão, iniciação científica e monitoria, que contribuíram em seções específicas do verbete.

A professora Cintya Chaves (primeira à esquerda) e as pessoas participantes do projeto Demokratia

Autoria: Cintya Chaves

Disponível em CC BY-SA 4.0 no Wikimedia Commons

Em termos da edição de conteúdo, o grupo inseriu informações e reflexões que ampliaram o debate sobre a origem desse modelo de governo, deslocando o foco dado à Grécia Antiga ao ressaltar a experiência política anterior da Pérsia. Também questionou os marcos fundadores da democracia moderna, inserindo a Revolução Haitiana ao lado das Revoluções Americana e Francesa.

A próxima etapa do projeto de Chaves é levar a discussão sobre a Wikipédia para as aulas de História do Ensino Básico, colocando à frente dessa tarefa o mesmo grupo de orientandos e orientandas que participaram da edição do verbete Democracia. Essa atividade foi desenvolvida após a professora concluir o minicurso Wikipédia para professores universitários, realizado anualmente pelo Projeto Mais+.

Caso tenha se interessado em elaborar seu próprio projeto na enciclopédia livre ou em uma de suas plataformas-irmãs, as inscrições para a edição de 2026 do minicurso estão abertas até o dia 8 de abril. Acompanhe a nossa página no Meta-Wiki e as nossas redes sociais (Instagram e YouTube) para ficar por dentro dessa e de outras novidades.

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