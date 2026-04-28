Apresentando o rascunho do Plano Anual para o ano Fiscal 2026-2027 da Fundação Wikimedia

O rascunho do Plano Anual da Fundação Wikimedia para o ano Fiscal 2026-2027 foi publicado. Esta postagem destaca o Sumário Executivo. Convidamos você a analisar o rascunho completo no Meta-Wiki e compartilhar seu feedback na página de discussão em qualquer língua.

O que o mundo precisa de nós agora?

A internet está num ponto de inflexão. As tendências globais que a Fundação Wikimedia e o voluntariado têm monitorado por vários anos não são mais distantes ou teóricas; elas estão impactando a Wikipédia e os projetos Wikimedia agora. A Wikipédia está testemunhando quedas em visualizações de páginas e tráfego por indicação do Google, e aumentos sem precedentes de tráfego de robôs. Acreditamos não se tratar de um fenômeno temporário, mas de uma mudança estrutural. O mundo precisa que a Fundação Wikimedia e o movimento evoluam e se adaptem.

A missão da Wikimedia segue urgente. Numa era de crescimento de informações falsas e conteúdo não confiável gerado por IA, a Wikipédia segue fornecendo uma espinha dorsal vital de conhecimento confiável em toda a web—a “teia fatual que mantém o mundo digital inteiro junto.” (fonte) Mas enquanto o conteúdo gerado pelo voluntariado segue vital para o mundo, ele está cada vez menos visível, na medida em que as pessoas consomem informações de resumos de IA, chatbots e outras formas de reutilização por terceiros.

Isto suscita perguntas críticas para o movimento Wikimedia:

Tráfego: Como deveríamos responder à queda de visualizações de páginas, redução de visibilidade e à mudança estrutural para fora do tráfego por indicação de buscas?

Como deveríamos responder à queda de visualizações de páginas, redução de visibilidade e à mudança estrutural para fora do tráfego por indicação de buscas? Reutilização Responsável: Como é a reutilização responsável de conteúdo Wikimedia e como protegemos nossa infraestrutura contra abusos?

Como é a reutilização responsável de conteúdo Wikimedia e como protegemos nossa infraestrutura contra abusos? O elemento humano: Qual é o valor único da Wikipédia num mundo de conteúdos gerados por IA e experiências “zero-clique“? Como podemos intensificar o poder único de nossa comunidade global?

Qual é o valor único da Wikipédia num mundo de conteúdos gerados por IA e experiências “zero-clique“? Como podemos intensificar o poder único de nossa comunidade global? Protegendo nosso modelo: Como podemos proteger o modelo de contribuição voluntária da Wikipédia e modelo de receita?

Como podemos proteger o modelo de contribuição voluntária da Wikipédia e modelo de receita? Sustentabilidade a longo prazo: Como ajudaremos a Wikipédia e os projetos a sobreviverem pelos próximos 25 anos – e em perpetuidade?

Prosperando Na Wiki e Além da Wiki

Acreditamos que o futuro da Wikipédia depende de duas coisas funcionando juntas: prosperar na wiki e além. Isto significa investir em uma experiência de destinação mais forte em nossos sites e aplicativos que pessoas leitoras, contribuidoras e doadoras tanto amam e para as quais elas voltam. E em um modelo de reutilização sustentável que alcance consumidores onde estejam, e traga de volta valor e futuras pessoas contribuidoras para a Wikipédia – em vez de apenas levar tráfego embora. Para prosperarmos e nos mantermos relevantes nesse novo cenário, precisamos que a Wikipédia prospere na wiki e além da wiki.

Metas da Fundação para 2026-27

Como faremos isso? Focando em quatro metas-chave em 2026-27:

Aumentar nosso alcance: Diversificar nosso tráfego além da busca tradicional. Quase 90% das pessoas que visitam a Wikipédia chegavam, historicamente, de uma busca no Google. Esse fluxo de tráfego “gratuito” agora passa por um declínio estrutural – uma mudança que impacta editoras/publicações pela internet toda, não apenas a Wikipédia. Isso significa que precisamos expandir novas formas de tráfego direto (ex: novas fontes por indicação e downloads de aplicativos móveis) e diversificar nossas fontes de tráfego de modo que dependamos menos de uma única fonte. As pessoas talvez não se deparem com conteúdo Wikimedia da maneira com que costumavam fazê-lo, afetando sua visibilidade geral e, por consequência, a receita e a motivação das pessoas editoras. Isto exigirá investimentos em meios novos (e geralmente mais difíceis e caros) para alcançar futuras pessoas leitoras, editoras e contribuidoras. Aprofundar o engajamento: Apoiar nossas pessoas contribuidoras e converter pessoas leitoras casuais em leitoras, editoras e doadoras recorrentes. Muitas pessoas usuárias da Wikipédia visitam brevemente, encontram um fato isolado e vão embora. Precisamos tornar a experiência de leitura mais “grudenta” para que pessoas leitoras casuais voltem, tornem-se pessoas leitoras ativas e virem editoras e doadoras em números maiores. Num mundo em que cada visita importa mais, focaremos em um funil de público (veja abaixo) que traz as pessoas do conteúdo “fora da wiki” de volta para as experiências “na wiki”, que converte pessoas leitoras casuais em participantes, doadoras e numa nova geração de lideranças comunitárias. Proteger nossos projetos: Sustentar e defender nosso modelo. O voluntariado e o valor da Wikipédia estão cada vez mais sob ameaça. Forneceremos ao voluntariado a segurança e o apoio jurídico que precisam, e defenderemos o ponto de vista neutro num mundo onde os fatos são cada vez mais contestados e politizados. Fortaleceremos a proteção da infraestrutura Wikimedia do abuso de robôs e nos debruçaremos na reutilização responsável que leve valor de volta à Wikipédia, em vez de apenas levar o tráfego embora.

Essas metas são propiciadas por uma quarta meta:

Construir velocidade e resiliência: Apoiar as pessoas e sistemas por trás deste trabalho. Propiciar mais velocidade e eficiência por toda a equipe, os sistemas e a infraestrutura técnica da Fundação. Esta meta inclui o trabalho que realizaremos para gerar o apoio financeiro necessário para cumprir nossa missão, incluindo seguir expandindo fontes diversificadas de receita como a Wikimedia Enterprise e o Endowment para proteger a sustentabilidade futura dos projetos Wikimedia.

Por que essa abordagem?

Mudanças no tráfego e na reutilização de conteúdo significa que futuras pessoas leitoras, doadoras e contribuidoras chegarão à Wikipédia de forma diferente do que no passado. A direção estratégica de 2017 do movimento Wikimedia — servir como a “infraestrutura essencial do ecossistema do conhecimento livre” — foi majoritariamente atingida. Mas tornar-se “infraestrutura essencial” por si só pode não ser o suficiente para garantir o futuro do conhecimento livre. A questão agora é como desempenhar este papel de maneiras que protegem o modelo de contribuição, os valores centrais e a sustentabilidade financeira da Wikipédia. Ne medida em que seguimos tendo as recomendações da Estratégia do Movimento para 2030 como guia, responder à tendências globais que o nosso movimento enfrenta agora exigirá que nos debrucemos de forma intensa na recomendação de “avaliar, iterar e adaptar.”

Nosso projeto Wikimedia mais visível e reutilizado é a Wikipédia. Para o próximo ano, construiremos sobre o papel fundamental que a Wikipédia tem no ecossistema da informação para orientar tráfego e visibilidade para o conteúdo Wikimedia. Isso inclui esforços para aumentar o tráfego para a Wikipédia, aprofundar o apoio para pessoas editoras e fornecer novas ferramentas para pessoas usuárias com Direitos Estendidos, bem como o apoio de que necessitam frente aos desafios crescentes. Ao também investir “além da wiki” para afunilar novas pessoas leitoras, contribuidoras e doadoras de volta para a Wikipédia, podemos ajudar a garantir que os projetos Wikimedia sigam financeiramente sustentáveis, socialmente confiáveis, publicamente relevantes e estruturalmente independentes.

De pessoas leitoras a contribuidoras e doadoras: o funil do público

Para converter pessoas leitoras casuais em leitoras, editoras e doadoras ativas em taxas maiores, focaremos em mobilizar as pessoas através de um funil de público que usa experimentos focados, melhorias na experiência de usuário e métricas em cada passo para converter pessoas consumidoras passivas em participantes ativas.

A escala de oportunidade é significativa. Estimamos que aproximadamente 5 bilhões de internautas consomem conteúdo Wikimedia de algum tipo, seja em nossos sites ou por meio de reutilização por terceiros. Destas pessoas, 3,3 bilhões sabem que a Wikipédia existe. E aproximadamente 1,5 bilhão — cerca de 27% do universo total de internautas — leem conteúdo Wikimedia na wiki a cada mês.

Diagram: current audience funnel

“Além da Wiki” Universo total de internautas: aproximadamente 5,5 bilhõesConsome conteúdo reutilizado da Wikipédia: aproximadamente 5 bilhõesConhece a Wikipédia: aproximadamente 3,3 bilhões “Na Wiki” Pessoas leitoras: aproximadamente 1,5 bilhão (27% do total de internautas)Pessoas doadoras: aproximadamente 7,7 milhões (0,51% das pessoas leitoras)Pessoas editoras: aproximadamente 273 mil (0,02% das pessoas leitoras)

Isto dá à Wikipédia um bem estratégico massivo para nos ajudar a navegar neste momento de transição. Mas temos que capitalizar e percepção de marca seguem fortes. As quedas de tráfego que estamos vendo atualmente significam que precisamos aumentar os números perto do topo do funil – reutilização geral de conteúdo Wikimedia e consciência sobre a Wikipédia – e aumentar nossa taxa de conversão de pessoas leitoras em leitoras recorrentes, editoras retidas e doadoras em direção ao fundo do funil. Neste ano, seguiremos com grande foco em medir nosso funil de público para garantir que estamos experimentando e iterando das maneiras corretas para atingir essas metas.

Tornando a edição mais fácil e eficiente

Uma comunidade de pessoas editoras saudável e expansiva é vital para o futuro da Wikipédia. Nesse sentido, investiremos num sistema de painéis personalizados que ajudam as pessoas leitoras a se tornarem editoras e apoiam novas pessoas editoras em sua jornada para se tornarem pessoas editoras e moderadoras mais experientes. Esses painéis podem ajudar pessoas editoras iniciantes a evoluírem para papéis mais avançados e ajudar a destacar a pessoas editoras mais experientes o que pode estar precisando de atenção, como discussões ativas ou vandalismo potencial em artigos que importam para elas. Metas mais claras, métricas de impacto e conexões entre pessoas contribuidoras pode também ajudar a aprofundar a motivação, retenção de pessoas editoras e participação a longo prazo.

Desenvolveremos também novas maneiras para pessoas editoras verem quando e como pessoas leitoras engajam com nosso conteúdo.’ Isto pode incluir a revelação de dados agregados sobre a frequência com que páginas são linkadas a outros sites, como o Google ou o TikTok. A meta é permitir a pessoas editoras priorizarem suas edições com base em percepções sobre o conhecimento que as pessoas mais querem. (Por exemplo, se um termo de busca comum leva ao artigo errado, pessoas editora podem criar redirecionamentos ou expandir conteúdo para atender melhor à necessidade das pessoas leitoras.)

Para seguir acompanhando a recomendação do nosso Conselho de Produto e Tecnologia (PTAC, na sigla em inglês), continuaremos a focar em facilitar a edição móvel. “Edições estruturadas”, por exemplo, podem ajudar a dividir edições móveis em tarefas menores e guiadas. Para Pessoas Usuárias com Direitos Estendidos (UWER, na sigla em inglês) automação mais inteligente (como investigações sugeridas para atividades suspeitas) pode ajudar a reduzir o trabalho repetitivo de moderação que costuma ser associado ao fluxo de novas pessoas usuárias, liberando UWER para focarem em tarefas de impacto mais alto. Ajudaremos a proteger também as contas de pessoas usuárias com segurança fortalecida.

Captura de tela do artigo sobre a árvore Boscia albitrunca na Wikipédia em Inglês



Um ecossistema vivo para o conhecimento

Como outras pessoas wikimedistas notaram, a Wikipédia e nossos projetos são bem como um ecossistema que evolui e se adapta ao longo do tempo. Pelas duas últimas décadas, a Wikipédia foi sustentada por uma “cachoeira” em grande parte acidental de tráfego de indicação gratuito proveniente de buscas do Google — uma fonte regular de pessoas leitoras, doadoras e contribuidoras. Hoje, essa cachoeira está mudando seu curso e potencialmente secando. E conforme o voluntariado da Wikipédia há muito observa (1, 2), a pedra fundamental da comunidade – suas pessoas administradoras e Usuárias com Direitos Estendidos ativas – não tem sido reposta no ritmo necessário para a Wikipédia prosperar para gerações futuras.

Quando sistemas vivos de plantas sofrem com falta de água, eles tipicamente fazem duas coisas:

Encontram novas fontes de água. Daí a nossa ênfase em diversificar o tráfego, para alcançar além do fluxo tradicional de indicações de buscas do Google. Criam raízes mais profundas. Daí a nossa ênfase em aprofundar o engajamento – converter pessoas leitoras casuais em leitoras recorrentes, e leitoras recorrentes em editoras e doadoras.

Se o plano anual de 2026-27 tivesse um símbolo, seria a árvore Boscia albitrunca, uma planta conhecida por ter a estrutura de raiz conhecida mais profunda da Terra, alcançando profundidades de até 68 metros / 230 pés. Essa árvore não busca água superficial. Ela vai fundo. E ao fazê-lo, prospera em um dos ambientes mais implacáveis do mundo, o Deserto Kalahari.

Acreditamos que a Wikipédia enfrenta um momento similar de exaustão ambiental, e precisa de uma adaptação similar. Ela precisa criar raízes mais profundas, convertendo pessoas leitoras casuais em pessoas leitoras, editoras e doadoras ativas que ficam e aprofundam seu envolvimento ao longo do tempo. E ao fazê-lo, renovam o modelo que tornou a Wikipédia, como a Boscia albitrunca, uma fonte de sustentação e inspiração em um cenário online cada vez mais inóspito.

Can you help us translate this article? In order for this article to reach as many people as possible we would like your help. Can you translate this article to get the message out? Start translation