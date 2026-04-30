Minicurso online Wikipédia em Chave de Gêneros busca combater lacunas de gêneros e sexualidades na Wikipédia e em outras plataformas de acesso aberto

Estão abertas as inscrições para a quinta edição do minicurso Wikipédia em Chave de Gêneros, uma iniciativa online e gratuita organizada pelo Projeto Mais Teoria da História na Wiki que propõe reflexões sobre as lacunas de gêneros e sexualidades na Wikipédia, no Wikidata e no Wikimedia Commons. A formação ocorrerá entre 14 de maio e 17 de julho e tem como objetivo fomentar ações que promovam a diversidade nas plataformas Wikimedia.

O minicurso, que ocorre de forma autogerida e assíncrona através da plataforma Moodle, possui cinco módulos que abordam temas como vieses e lacunas de gêneros, representação imagética de mulheres e pessoas LGBTQIAP+, escrita enciclopédica, linguagem não sexista e construção do conhecimento livre. Ao longo de cada módulo, as pessoas cursistas realizarão leituras e atividades práticas com acompanhamento e feedback direcionado das wikimedistas Evelyn Erickson, Fernanda Ikedo e Lilian Viana.

O curso é aberto ao público em geral, mas foi pensado principalmente para a comunidade wikimedista e pessoas das áreas de humanidades e comunicação. Para participar, não é necessário ter familiaridade com as plataformas Wikimedia ou com os temas abordados. O minicurso Wikipédia em Chave de Gêneros se propõe a ser uma porta de entrada para novas pessoas interessadas na temática e em contribuir com a construção do conhecimento aberto.

Ao longo da formação, as pessoas participantes deverão construir uma proposta de atividade voltada ao combate às assimetrias de gêneros e sexualidades na Wikipédia, no Wikidata ou no Wikimedia Commons. Além de certificado de conclusão, quem realizar todas as etapas do minicurso receberá suporte personalizado para a implementação de sua atividade, podendo contar com um auxílio financeiro de até R$500.

O curso também contará com atividades síncronas opcionais, como o webinário “Gênero, Diversidade e Plataformas Wikimedia”, com os professores wikimedistas Sônia Meneses (URCA) e Evandro dos Santos (UFRN). A transmissão será um espaço aberto para dialogar e trocar experiências sobre como organizar iniciativas voltadas à diminuição das lacunas de gêneros e sexualidades nas plataformas Wikimedia, com a participação de palestrantes que já desenvolveram atividades em parceria com o Projeto Mais Teoria da História na Wiki.

As inscrições para o minicurso podem ser realizadas até o dia 11 de maio através deste formulário. Para a confirmação da inscrição, é necessário realizar uma doação simbólica no valor de R$10 para o Acervo LGBT+ Cintura Fina, sediado na Universidade Federal de Minas Gerais e que busca resgatar, registrar, difundir e preservar o patrimônio relacionado às práticas, memórias e produções culturais da comunidade LGBTQIAPN+.

O minicurso é uma das iniciativas do Projeto Mais Teoria da História na Wiki, que também promoverá outras ações ao longo de 2026. As informações completas estão na seção Programação da nossa página no Meta-Wiki.

Sobre o Projeto Mais Teoria da História na Wiki

O Projeto Mais Teoria da História na Wiki é uma iniciativa que promove a diversidade de gênero, raça e epistemologias do Sul Global no campo da história pública. O projeto incentiva grupos minorizados, historiadores e profissionais da área a contribuírem nas plataformas Wikimedia, fortalecendo a construção colaborativa do conhecimento.

A iniciativa recebe patrocínio da Fundação Wikimedia, desenvolve-se em parceria com o Núcleo de Estudos em Políticas da Escrita, da Memória e da Imagem (NEPEMI) da Universidade Federal de Santa Catarina e a Sociedade Brasileira de Teoria e História da Historiografia (SBTHH). O projeto conta ainda com o apoio da Associação Nacional de História (ANPUH-Brasil) e de diversos grupos e núcleos de pesquisa.

Programação completa do curso

Entre 18 e 22 de maio de 2026 – Encontro síncrono de boas-vindas e apresentação da dinâmica do curso (via Google Meet)

14 a 23 de maio de 2026 – Módulo 1: Wikipédia e cultura livre. Vieses e assimetrias de gênero na construção do conhecimento

24 de maio a 02 de junho de 2026 – Módulo 2: O curioso universo Wikimedia. Introdução ao Wikimedia Commons e ao Wikidata e os desafios do androcentrismo

Entre 25 e 29 de maio de 2026 – Webinário Gênero, Diversidade e Plataformas Wikimedia, com os wikimedistas Sônia Meneses e Evandro dos Santos

3 a 13 de junho de 2026 – Módulo 3: Escrita enciclopédica e desigualdade de gênero. Construindo atividades para a diversidade epistêmica

14 a 23 de junho de 2026 – Módulo 4: Wikimedia Commons e a representação imagética de mulheres e pessoas LGBTQIAP+

24 de junho a 3 de julho – Módulo 5: Wikipédia, Wikidata e a linguagem não sexista. Editar a enciclopédia e o banco de dados em chave de gêneros

13 a 17 de julho de 2026 – Apresentação dos projetos desenvolvidos pelas pessoas concluintes do minicurso (atividade síncrona, com data a ser definida em diálogo com as pessoas participantes, via Google Meet)

Acesse a página do minicurso no Meta-Wiki e saiba mais.

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