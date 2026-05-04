A lição que as Wiki Editoras Lx aprenderam com os frutos de uma parceria duradoura

No fim do último mês, as Wiki Editoras Lx levaram a Wikipédia à sala de aula à convite da arquiteta, professora, investigadora e vice-presidente da Faculdade de Engenharia da Universidade da Beira Interior Patrícia Pedrosa para uma sessão de edição com alunas e alunos do curso de arquitetura, onde inserimos algumas das mulheres arquitetas mais relevantes de Portugal na Wikipédia e no Wikidata.

A sessão fez parte da exposição “Arquitetas: passado, presente e futuro”, organizada pelo Grupo de Ação Mulheres, Arquitetura e Território (M_ACT UBI) e pela Faculdade de Engenharia da Universidade da Beira Interior, com apoio do Departamento de Arquitetura e da Biblioteca UBI, além das Wiki Editoras Lx.

Inaugurada no dia 26 de março, data de nascimento de Maria José Estanco, primeira arquiteta graduada de Portugal, a exposição também marca um primeiro passo na direção da proposta de criação do Dia Nacional das Mulheres Arquitetas em Portugal, a ser celebrado nesta mesma data.

Enquanto grupo de edição feminista voltado a combater disparidades de visibilização e representatividade na Wikipédia, acreditamos ser fundamental a articulação com universidades para abordar e aprofundar temas que já estão sendo trabalhados em investigações acadêmicas. Este tipo de troca se mostra muito valiosa justamente porque a Wikipédia precisa de gente com mais conhecimento especializado.

“Estas entradas sobre as mulheres arquitetas fazem toda a diferença numa pesquisa alargada que a sociedade em geral possa fazer, e existindo ou não, fazem com que essas mulheres arquitetas existam ou não no conhecimento público. Portanto, é um desafio, mas parece que é uma obrigatoriedade da academia se conectar também desta maneira com a devolução à sociedade dos conhecimentos que produz”, refletiu Patrícia Pedrosa sobre a importância da atividade.

E também há um ganho imenso no sentido contrário: enquanto grupo de edição, temos a oportunidade de apresentar às alunas e aos alunos a produção de conhecimento sem hierarquias, de maneira coletiva, num ambiente onde eles fazem o que já estão acostumados a fazer — investigações, o trabalho com a ideia de fontes e notoriedade — e com a perspectiva de que podemos criar isso coletivamente num espaço fora da academia.

Precisamos relembrar que, se a academia está diretamente conectada com o resto da sociedade e pretende devolver a ela o valor das descobertas realizadas a partir de suas investigações, ela também se retroalimenta muito do que está nesta enciclopédia livre, pois mais do que um destino final do conhecimento, para muita gente a Wiki é justamente a porta de entrada para o início de investigações mais profundas.

“Foi uma experiência extremamente inspiradora e definitivamente a sementinha da edição foi plantada. […] Para esta atividade, ajudei a preparar uma pequena lista de arquitetas que tinham páginas incompletas ou inexistentes, e foi surpreendente ver que várias arquitetas contemporâneas, com ateliês com muita produção de arquitetura, com obras premiadas, não tinham nem sequer a existência de uma página. É um pouco frustrante, por um lado, ver que existe essa lacuna, que pode causar alguma sensação de invisibilidade, de que não há mulheres arquitetas, e isto depois pode ter um impacto neste mundo profissional: não existem arquitetas, se calhar não é uma profissão adequadas para elas, mas isso não é verdade, e fico agora feliz de poder fazer parte desta construção”, ponderou Natália Fávero, arquiteta e investigadora de doutoramento da UBI.

A relação com Patrícia Pedrosa é exemplo de como parcerias entre coletivos podem ser mutuamente enriquecedoras. Em 2020, a professora e Lia Antunes chegaram até nós através das Mulheres na Arquitectura, ambas com interesse no formato das editatonas, e à procura de quem tivesse experiência na criação de verbetes na Wikipédia.

Em junho daquele ano, tiramos do papel uma primeira parceria — e a primeira do nosso programa de curadorias convidadas. Esse encontro mostrou-nos como a chegada de comunidades temáticas externas pode fortalecer o trabalho editorial: elas trazem curadoria e conhecimento especializado, nós trazemos os detalhes do processo de edição e a expertise do que torna um verbete sustentável.

Ao longo desses quase seis anos, mantivemos uma ligação próxima. Patrícia participou mais pontualmente em nossas atividades e regressou também em momentos significativos, como a Editatona Território-Corpo-Terra, em 2023. A ideia de uma nova editatona conjunta, proposta na ocasião da exposição “Arquitectas da Liberdade“, realizada pelas Mulheres na Arquitectura no Museu do Aljube, pode ser considerada a continuação natural de uma relação construída com tempo e confiança, relembrando-nos que as melhores parcerias não acontecem de uma vez, mas são cultivadas ao longo do tempo. É desse tipo de conexão genuína que nascem os frutos mais duradouros.

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