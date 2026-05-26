Os projetos Wikimedia diante da crise climática: assim se constrói Wiki para Futuros Sustentáveis 2026

Num contexto de tripla crise planetária (climática, ecológica e de poluição) e de crescentes disputas em torno da informação pública, a produção de conhecimento aberto torna-se uma ferramenta fundamental. Nesse contexto, o Grupo de Trabalho Justiça Climática e Projetos Wikimedia promoveu, nos últimos anos, uma campanha regional a partir da América Latina, que cresceu em alcance, participação e impacto. Em 2026, essa jornada dá um novo passo: pela primeira vez, o Grupo de Trabalho assume a coordenação da campanha global, articulando um trabalho conjunto com diferentes regiões e comunidades do movimento Wikimedia sob uma identidade comum.

No dia 22 de abril, Dia da Terra, foi lançado Wiki para Futuros Sustentáveis 2026, sob o lema “Conhecimento para transformar: água, alimentos e energia”.

Por que neste momento?

A crise planetária tem uma dimensão hídrica, alimentar e energética profundamente interligada. Em grande parte do mundo, a água está se tornando cada vez mais escassa e de pior qualidade. A produção de alimentos depende da água e da energia, e ambas estão sob pressão crescente. Mesmo diante da desinformação, os governos reconhecem a necessidade imperativa de avançar em direção a fontes de energia mais limpas, condição que, por sua vez, é essencial para sustentar os sistemas alimentares – como no caso dos fertilizantes – e evitar uma maior poluição dos recursos hídricos.

Além disso, o ano de 2026 reúne uma série de marcos globais que tornam esse tema especialmente urgente: será realizada a Conferência das Nações Unidas sobre a Água, além de ser o Ano Internacional das Pastagens e dos Pastores, o Ano Internacional da Mulher Agricultora e o Ano Internacional do Voluntariado para o Desenvolvimento Sustentável. Mais de 50 países se reuniram em Santa Marta, na Colômbia, na primeira conferência dedicada especificamente ao abandono do petróleo, do gás e do carvão. A campanha utiliza esses marcos como ponto de partida para traduzi-los em questões concretas em nível local, partindo do princípio de que os grandes debates globais só fazem sentido quando as comunidades geram conhecimento contextualizado sobre o que está acontecendo em seus próprios territórios.

Por que os projetos Wikimedia?

Os projetos Wikimedia não apenas refletem esse conhecimento: eles constituem uma das infraestruturas abertas mais importantes a partir das quais se organiza hoje o acesso público à informação. Num ecossistema permeado por inteligência artificial e desinformação organizada, dispor de conteúdos verificáveis e contextualizados e em vários idiomas não é apenas desejável, mas uma condição necessária para sustentar debates informados sobre esses temas.

Wikipédia, Wikimedia Commons, Wikidata e outras plataformas do ecossistema Wikimedia desempenham funções complementares. A Wikipédia permite transformar relatórios técnicos em conhecimento acessível; o Wikimedia Commons fornece imagens, vídeos e materiais visuais reutilizáveis; e o Wikidata organiza dados estruturados que podem ser interligados e reutilizados em escala global. Fortalecer esses projetos significa ampliar a presença pública de conhecimentos contextualizados, incorporar idiomas não hegemônicos ao diálogo internacional e disputar um dos espaços onde a realidade compartilhada é construída atualmente.

Nesse contexto, editar e contribuir com conteúdo sobre água, alimentos e energia também é um ato de integridade informativa. Produzir e manter informações confiáveis ​​sobre esses temas tem um impacto direto na forma como eles são compreendidos, discutidos e debatidos publicamente.

O que pode ser feito?

Participar desta campanha é uma forma de voluntariado no âmbito do conhecimento aberto, onde a contribuição individual se integra a uma infraestrutura global de informação pública. Não se trata apenas de editar artigos, mas também de unir esforços entre comunidades, organizações e pessoas que já trabalham nessas questões em seus territórios.

A campanha propõe linhas de ação para diferentes perfis:

Pessoas editoras: criar, melhorar e traduzir artigos da Wikipédia sobre água, alimentação e energia, com atenção especial aos idiomas locais e às perspectivas regionais; enriquecer o Wikidata com dados e descrições; adicionar imagens ao Wikimedia Commons.

Pessoas organizadoras: organizar editatonas, concursos de fotografia, webinars e mesas redondas com especialistas locais; adaptar contextos globais às questões concretas da sua região. De onde vem a água da sua cidade? Quantas mulheres rurais notáveis ​​da sua região têm biografias na Wikipédia?

Organizações parceiras: apoiar a divulgação, abrir espaços para atividades e estabelecer contato com especialistas em cada tema.

Para orientar o trabalho, a campanha conta com uma lista global de temas elaborada a partir de cinco relatórios das Nações Unidas. Trata-se de um ponto de partida, não de um limite: cada comunidade pode adaptá-la ao seu próprio contexto.

Até 6 de julho

As atividades acontecerão entre 22 de abril e 6 de julho, Dia Mundial do Desenvolvimento Rural. Para quem puder participar da Wikimania, haverá também um espaço de encontro presencial para compartilhar experiências e resultados da campanha.

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