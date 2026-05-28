Na Terra dos Pumas e Beija-flores: A Conferência Wikimedia América Latina será realizada na Bolívia em 2026

Pôster, conferência Wikimedia América Latina 2026.





Temos o prazer de anunciar que a Bolívia sediará a Conferência Wikimedia América Latina este ano. O evento acontecerá de 19 a 21 de novembro de 2026, na cidade de Santa Cruz de la Sierra, no leste da Bolívia. A cidade e sua região metropolitana têm experimentado um crescimento impressionante e atualmente abrigam expressões culturais de todo o país e de grande parte da região.

Queremos compartilhar com a comunidade Wikimedia a riqueza ecológica, patrimonial e cultural da Bolívia. Nosso país se estende da região andina — com cidades a mais de 4.000 metros acima do nível do mar — à vasta bacia amazônica e às florestas secas do Chaco, abrangendo 14 zonas ecológicas, 17 ecorregiões e 190 ecossistemas. Dentro dessa diversidade, mais de 30 nações indígenas e afro-bolivianas prosperaram, constituindo uma das maiores forças da região.

Participe da Conferência



O evento visa criar espaços estruturados para a troca de conhecimentos e habilidades que fortaleçam a comunidade, apoiem a resolução de conflitos e promovam a participação inclusiva. Qualquer pessoa da América Latina pode se candidatar a bolsas de estudo ou propostas de programas, independentemente de seu país ter um grupo afiliado. O objetivo é fortalecer a colaboração regional e promover o trabalho colaborativo e diversificado em prol da equidade do conhecimento e do conteúdo local.



Os interessados ​​podem se candidatar a uma bolsa de estudo utilizando o formulário a seguir. Todas as perguntas do formulário podem ser encontradas aqui. As inscrições para as bolsas de estudo encerram no domingo, 21 de junho, à meia-noite, horário da Bolívia (UTC-4). Não haverá prorrogação do prazo de inscrição. As decisões sobre as bolsas de estudo serão anunciadas entre o início e o final de agosto.



O evento reunirá pessoas que estão começando a usar a Wikimedia, organizadores, membros da comunidade técnica, editores experientes e usuários com permissões ampliadas (como bibliotecários). O objetivo é criar um equilíbrio saudável entre pessoas com diferentes habilidades e níveis de experiência, para que possam colaborar e inspirar umas às outras.



Também estamos buscando voluntários para se juntarem aos comitês organizadores da Conferência: bolsas de estudo, programa, comunicação e comunidade técnica. O período de inscrições para os comitês estará aberto até domingo, 7 de junho, à meia-noite, horário da Bolívia (UTC-4) neste link. Cada comitê terá responsabilidades específicas.

Bolsas de estudo: colaborará na definição dos critérios de avaliação e seleção dos candidatos.

Programa: avaliará as propostas e ajudará a elaborar a programação do encontro.

Comunicação: colaborará na divulgação do evento e na concepção e implementação de estratégias para a documentação.

Comunidade técnica: coordenará o espaço do hackathon e ajudará a criar um espaço de discussão para repensar e fortalecer nossa infraestrutura sociotécnica.

Os membros do comitê podem se candidatar a bolsas de estudo e submeter propostas para o programa. Eles estarão isentos apenas da avaliação de suas próprias candidaturas. Para mais informações sobre os comitês, acesse este link no Meta.



Construindo o Programa



A Conferência se concentrará em três áreas programáticas:

Autorrepresentação na Internet: Esta área reúne iniciativas, projetos, experiências, análises, críticas, ideias e pesquisas sobre como os projetos Wikimedia podem (ou não) ser usados ​​para fortalecer a capacidade de comunidades historicamente sub-representadas de contar suas próprias histórias online. O objetivo é reduzir as desigualdades, mantendo o foco nas comunidades, em seu conhecimento e em sua capacidade de tomada de decisão e autodeterminação em relação ao conhecimento construído coletivamente. Esta área inclui experiências relacionadas a memórias locais, línguas minoritárias, patrimônio comunitário, arquivos cidadãos, conhecimento indígena, comunidades rurais, comunidades afrodescendentes, diversidade de gênero e sexual e outras formas de produção, expressão e disseminação de conhecimento coletivo de territórios locais.

Esta área reúne iniciativas, projetos, experiências, análises, críticas, ideias e pesquisas sobre como os projetos Wikimedia podem (ou não) ser usados ​​para fortalecer a capacidade de comunidades historicamente sub-representadas de contar suas próprias histórias online. O objetivo é reduzir as desigualdades, mantendo o foco nas comunidades, em seu conhecimento e em sua capacidade de tomada de decisão e autodeterminação em relação ao conhecimento construído coletivamente. Esta área inclui experiências relacionadas a memórias locais, línguas minoritárias, patrimônio comunitário, arquivos cidadãos, conhecimento indígena, comunidades rurais, comunidades afrodescendentes, diversidade de gênero e sexual e outras formas de produção, expressão e disseminação de conhecimento coletivo de territórios locais. I nfraestrutura sociotécnica: Esta área temática terá um forte foco prático e inclui um hackathon durante a conferência. Ela reúne a comunidade técnica do movimento Wikimedia, usuários com direitos estendidos, pessoas com conhecimento técnico (desenvolvedores, administradores de sistemas, cientistas de dados) interessadas em se envolver com projetos Wikimedia, e organizadores e usuários comuns interessados ​​em fortalecer a colaboração na região em torno das ferramentas tecnológicas da Wikimedia. As propostas nesta área temática podem abordar tópicos como tecnologias livres, ferramentas Wikimedia, automação, IA e Wikipédia, dados abertos, infraestrutura sociotécnica em geral e barreiras sociotécnicas à participação.

Esta área temática terá um forte foco prático e inclui um hackathon durante a conferência. Ela reúne a comunidade técnica do movimento Wikimedia, usuários com direitos estendidos, pessoas com conhecimento técnico (desenvolvedores, administradores de sistemas, cientistas de dados) interessadas em se envolver com projetos Wikimedia, e organizadores e usuários comuns interessados ​​em fortalecer a colaboração na região em torno das ferramentas tecnológicas da Wikimedia. As propostas nesta área temática podem abordar tópicos como tecnologias livres, ferramentas Wikimedia, automação, IA e Wikipédia, dados abertos, infraestrutura sociotécnica em geral e barreiras sociotécnicas à participação. Inovação no conhecimento livre: Esta área temática reúne propostas, análises, pesquisas, críticas, ideias e perspectivas que exploram novas maneiras de construir, compartilhar e sustentar o conhecimento livre em diversos contextos. Aguardamos com expectativa experiências criativas de implementação e engajamento com projetos Wikimedia, tanto por meio de áreas temáticas (como educação, cultura e patrimônio, línguas indígenas, entre outras) quanto por meio de metodologias participativas, modelos de trabalho, formatos colaborativos ou parcerias inovadoras. O objetivo desta área é compartilhar aprendizados, experimentos e abordagens inovadoras que possam inspirar novas práticas dentro do movimento Wikimedia para lidar com os desafios de participação específicos da região.



O edital para submissão de propostas de programas será aberto em meados de junho por meio de este formulário e será divulgado por diversos canais. A apresentação de uma sessão não é obrigatória para se candidatar à bolsa.



Foto em grupo da oficina com professores de diferentes unidades educacionais da Província Gran Chaco.





O que esperamos da Conferência



Os principais objetivos da conferência são:



Promover uma comunidade regional mais forte, fomentando a colaboração entre pares, a confiança e a responsabilidade compartilhada.

Trocar conhecimento entre usuários experientes, incluindo usuários com permissões ampliadas, novos usuários e organizadores.

Aprimorar as vias de participação e renovação dentro das comunidades Wikimedia na América Latina.

Abordar os principais desafios dos projetos Wikimedia na América Latina, como a promoção de dinâmicas comunitárias inclusivas, propostas e exemplos para fomentar a renovação intergeracional e o aprimoramento de políticas e processos para que sejam claros e não ampliem as lacunas na participação das comunidades latino-americanas em projetos Wikimedia.

Fortalecer e expandir a comunidade técnica Wikimedia em nossa região, contribuindo para a diversificação da comunidade global.

Desde a proposta inicial de financiamento até a organização final, este processo é fruto do trabalho árduo e da camaradagem que caracterizam o Movimento Wikimedia. Gostaríamos de reconhecer o apoio, as contribuições e a gestão dos grupos regionais que tornaram esta Conferência uma realidade: Wikimedia Argentina, Wikimedia Bolívia, Wikimedia Brasil, Wikimedia Chile, Wikimedia Colômbia, Wikimedia México, WikiAcción Peru e Wikimedia Uruguai. Com as contribuições desses grupos e de toda a comunidade regional, sabemos que este evento será um espaço de convívio e crescimento.



Como este evento pretende ser um espaço de solidariedade e crescimento para a comunidade, o convite busca ser o mais inclusivo possível: qualquer pessoa da América Latina e do Caribe pode participar dos comitês, solicitar bolsas de estudo e apresentar propostas para a programação, independentemente de fazer parte de uma organização afiliada ou de haver uma em seu país. Juntamente com os grupos organizadores e com a comunidade como um todo, esperamos construir uma Conferência memorável.

Participantes da Bolívia na conferência Tecendo Redes de Conhecimento na América Latina: Justiça Climática, Vozes Indígenas e Plataformas Wikimedia.





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Publicaremos atualizações na página do evento no Meta.

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Se você tiver alguma dúvida ou pergunta, também pode escrever para Para: miwikilatam2026@gmail.com



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