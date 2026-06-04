Universidades Portuguesas adotam ferramentas de conhecimento livre: a Wikipédia é a favorita

Registro fotográfico da primeira oficina de capacitação ligada ao acompanhamento da Wikimedia Portugal junto à turma de mestrado na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto. Autoria: Frederico WMPT.



O primeiro semestre de 2026 tem sido marcado por uma agenda de atividades de educação Wikimedia em universidades portuguesas. Entre fevereiro e maio, estudantes e professores de diferentes instituições têm participado de projetos que articulam ensino, investigação e produção colaborativa de conhecimento livre através da Wikipédia. As experiências demonstram o fortalecimento das parcerias entre o Movimento Wikimedia e o ensino superior em Portugal, consolidando práticas pedagógicas que incentivam a literacia digital, a escrita acadêmica e a difusão aberta do conhecimento.



Pensamento Medieval Português na Faculdade de Letras da Universidade do Porto

Na Faculdade de Letras da Universidade do Porto (FLUP), a disciplina Pensamento Medieval Português, coordenada pelos professores José Francisco Meirinhos e Mário João Correia, do mestrado em Estudos Medievais, utiliza a Wikipédia como espaço para a produção e melhoria de conteúdos relacionados com o pensamento medieval em Portugal.



Registro fotográfico da primeira oficina de capacitação ligada ao acompanhamento da Wikimedia Portugal junto à turma de Pensamento Medieval Português da Universidade do Porto). Autoria: Alchimista.



No dia 19 de março, a turma recebeu uma oficina presencial de introdução à Wikipédia ministrada pela Wikimedia Portugal. O projeto dá continuidade a uma experiência iniciada anteriormente, em 2025, e reforça o uso da Wikipédia como ferramenta de aprendizagem crítica e produção de conhecimento acessível ao público. Ao longo da disciplina, os estudantes trabalham competências de pesquisa, verificação de fontes e escrita enciclopédica, ao mesmo tempo em que colaboram para reduzir lacunas de conteúdo sobre a história intelectual portuguesa. Mais informações: https://w.wiki/FtMa.

Belas Artes na Wiki na Universidade do Porto

As atividades educacionais também chegam ao campo das artes por meio da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, onde o professor Tiago Assis desenvolve ações relacionadas à presença das artes na Wikipédia.

A iniciativa conecta estudantes de mestrado e doutoramento às práticas de documentação, difusão cultural e compartilhamento aberto de conhecimento, aproximando os projetos Wikimedia das discussões sobre arte, patrimônio visual e acesso à cultura.

As experiências realizadas na Faculdade de Belas Artes reforçam o potencial pedagógico da Wikimedia em áreas criativas e demonstram como plataformas colaborativas podem contribuir para ampliar a visibilidade de temas artísticos e culturais.

Entre as atividades desenvolvidas, um caso que mobilizou muitas discussões em sala de aula foi a criação do artigo sobre Emma Prempeh. Inicialmente, o verbete foi criado por um grupo de estudantes no contexto das atividades educativas ligadas à Wikimedia. Durante o processo, participantes identificaram que a artista — uma mulher negra — ainda não possuía uma imagem em licença livre disponível no Wikimedia Commons.

Desenho de Emma Prempeh. Autoria: MRGMT.

Diante dessa ausência, produziram uma representação artística inspirada na artista para ilustrar o artigo. A proposta abriu espaço para uma discussão mais ampla em sala de aula sobre representação, identidade e responsabilidade editorial dentro dos projetos Wikimedia.

A partir dessa experiência, surgiram reflexões importantes: até que ponto uma representação artística consegue retratar adequadamente uma pessoa real? Como considerar a sensibilidade e a percepção da própria biografada em projetos colaborativos e abertos como a Wikipédia?

O debate levou estudantes a entrarem em contato com a artista, que posteriormente disponibilizou uma fotografia para utilização no artigo.

A experiência passou a ser vista pelas pessoas participantes como um exemplo concreto de como as atividades educativas com a Wikimedia podem ultrapassar a dimensão técnica da edição e provocar discussões sobre diversidade, representação e produção ética do conhecimento livre. Mais informações: https://w.wiki/L346.

Património e História na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade NOVA de Lisboa

Outra iniciativa em destaque aconteceu na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade NOVA de Lisboa (NOVA-FCSH), por meio da disciplina Patrimônio e História, coordenada pelas professoras Alice Santiago Faria e Carla Alferes Pinto. Nela, estudantes desenvolveram artigos relacionados a conceitos históricos e patrimoniais, aproximando os debates acadêmicos da circulação pública do conhecimento.

Após a realização de duas oficinas sobre o uso da Wikipédia, uma presencial e outra online, a atividade buscou incentivar a compreensão crítica sobre patrimônio cultural e historiografia, utilizando a Wikipédia como espaço de divulgação científica e construção coletiva da memória. Além da dimensão formativa, o projeto também fortalece a presença de temas ligados ao patrimônio e à história na Wikimedia, ampliando a qualidade e a diversidade de conteúdos disponíveis online.

Registro fotográfico da segunda oficina de capacitação ligada ao acompanhamento da Wikimedia Portugal junto à turma de Património e História na NOVA-FCSH. Autoria: DaniellyF WMPT.



Quando questionados sobre o que mais gostaram no trabalho de sala de aula relacionado à Wikipédia, uma estudante respondeu:

“O que mais gostei foi de aprender a equilibrar a minha escrita pessoal com as exigências de um discurso neutro e rigoroso. Este processo permitiu-me compreender a importância das regras de verificação para garantir que o conteúdo é fidedigno e seguro para o leitor. Foi muito gratificante ver como o cumprimento destas normas transforma uma investigação individual num contributo valioso para o conhecimento coletivo.”

Estudantes também deixaram sua avaliação sobre aquilo que entenderam como mais desafiador ao longo da construção do artigo enciclopédico.

“A parte mais desafiadora vai também ao encontro daquela que achei mais interessante. Estando habituada a utilizar um estilo de escrita mais “académico”, ter de tentar alterar isso de forma a que o que escrevo possa ser entendido por qualquer público de qualquer faixa mostrou-se um desafio maior do que esperava. Este exercício fez-me perceber que comunicar informação de forma clara e simples pode ser tão exigente quanto escrever um texto académico mais técnico e especializado.”

“Ter que colaborar com outros indivíduos; por vezes, sugestões eram tomadas como críticas diretas, o que não contribuiu para criar um ambiente positivo no seio do grupo de trabalho.”

Os testemunhos dos estudantes evidenciam como o trabalho com a Wikipédia em contexto educativo vai além da produção de artigos, funcionando também como um exercício de aprendizagem sobre escrita, comunicação e colaboração. Entre o desafio de adaptar o discurso académico a uma linguagem acessível e a necessidade de trabalhar em equipa num ambiente aberto à revisão e ao debate, as experiências revelam competências essenciais para a produção de conhecimento público. Ao mesmo tempo, reforçam a dimensão formativa destas iniciativas, em que o processo de edição se torna tão significativo quanto o resultado final publicado na enciclopédia livre.

Experiências Partilhadas na WikiCon Portugal 2026

As iniciativas desenvolvidas em sala de aula também estiveram presentes na WikiCon Portugal 2026, realizada nos dias 15, 16 e 17 de maio, na Universidade de Coimbra.

A professora Alice Santiago Faria apresentou a comunicação Wikipédia como Ferramenta Pedagógica no Ensino Superior, partilhando motivações, aprendizagens e desafios decorrentes da implementação de projetos com a Wikipédia no contexto de uma unidade curricular de licenciatura. Na sua intervenção, destacou o potencial da Wikipédia como ferramenta de pedagogia ativa, sublinhando o impacto positivo na motivação e no envolvimento dos estudantes em atividades académicas.

Em seguida, um grupo de estudantes da Universidade do Porto — composto por Margarida Cancela, Afonso Ribeiro e Afonso Barbosa — participou no encontro anual dos wikimedistas com a apresentação “A primeira experiência”. O trabalho foi desenvolvido no âmbito da unidade curricular Técnicas de Expressão do Português, lecionada pela professora Ana Salgado em 2025, e procurou refletir sobre a utilização da Wikipédia em contexto universitário.

Na apresentação, os estudantes partilharam as suas perceções sobre o processo de criação de conteúdos enciclopédicos, com especial enfoque nos desafios associados à representação de pessoas historicamente invisibilizadas nos espaços de produção de conhecimento. A experiência evidenciou tanto o potencial formativo da Wikipédia quanto as questões éticas e sociais envolvidas na construção de narrativas enciclopédicas.

Próximos passos: Curso livre Aprendizagem ativa e disseminação de ciência com a Wikipédia

As atividades de educação com a Wikipédia na Universidade do Porto terão continuidade no segundo semestre, com a consolidação de uma oferta formativa mais ampla e aberta à comunidade académica.

A partir de setembro, será ofertado o curso livre Aprendizagem ativa e disseminação de ciência com a Wikipédia, uma iniciativa que reforça o papel da Wikipédia como ferramenta pedagógica e de comunicação científica, promovendo práticas de edição, verificação de fontes e produção colaborativa de conhecimento.

O curso surge como extensão natural das experiências desenvolvidas, permitindo que novos participantes se envolvam com os projetos Wikimedia e aprofundem competências em literacia digital e divulgação científica em ambiente aberto. Com esta continuidade, espera-se ampliar o impacto das iniciativas já em curso, fortalecendo a ligação entre ensino superior e produção de conhecimento livre em Portugal.

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