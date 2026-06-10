Combate à desinformação climática na América Latina: Apresentamos para a UNESCO o trabalho da Wikimedia Brasil e do Grupo de Trabalho sobre Justiça Climática na América Latina e Caribe

A América Latina é a região mais perigosa do mundo para defensores ambientais. Há três anos, esta situação nos levou a criar o Grupo de Trabalho sobre Justiça Climática e Projetos Wikimedia, uma coalizão formada por Wikimedia Argentina, Wikimedistas de Bolivia, Wikimedia Chile, Wikimedia Colombia, WikiAcción Perú, Wikimedistas de la Universidad de La Plata e Wikimedistas de Uruguay.

No ano passado, em conjunto com a Wikimedia Brasil, apresentamos um projeto para promover a integridade da informação sobre eventos meteorológicos extremos, que foi selecionado entre 500 projetos pela Iniciativa Global sobre Integridade da Informação sobre Mudanças Climáticas (GIIICC, na sigla em inglês), liderada pelo Governo do Brasil, o Secretariado da ONU e a UNESCO.

Neste contexto, em maio participamos do evento “Information Integrity: Local Action, Global Consequences”, organizado por instituições do G7 França na sede da UNESCO em Paris, com apoio da GIIICC, e que também contou com representantes governamentais da França e do Brasil.



Respostas concretas à desinformação na América Latina



A desinformação climática não é apenas um debate científico, mas uma ferramenta ativa de obstrução que impede cidadãos de acessar informações para defender territórios e direitos humanos em nossa região. Quando conteúdo crucial sobre esses temas não está disponível ou é difícil de encontrar, essa lacuna é preenchida por narrativas de desinformação.

Nos últimos três anos, o Grupo de Trabalho tem respondido a esse desafio impulsionando uma rede especializada de editores que aprimoraram mais de 5.000 artigos da Wikipédia em espanhol, em temas como energia renovável e perfis de defensores ambientais em perigo.

Também desenvolvemos parcerias com organismos multilaterais como a FAO e o PNUMA, para conectar dados científicos de alto nível com o conhecimento disponível para o público em geral. Além disso, mapeamos as lacunas de conhecimento exploradas por campanhas de desinformação, o que nos permite antecipar narrativas antes que se consolidem na opinião pública.



No contexto brasileiro, a Wikimedia Brasil também se somou aos esforços, criando uma campanha de informação climática na Wikipédia em português. Entre outras ações, contribuímos para a melhoria do conteúdo por meio do Wikiconcurso Justiça Climática e Amazônia, em parceria com o renomado Museu Paraense Emilio Goeldi, com quem também criamos um GLAM para carregamento de acervos de biodiversidade.

Com apoio do Fundo da Iniciativa Global, construímos um modelo de dados estruturados no Wikidata para rastrear eventos climáticos extremos. O roteiro da desinformação se repete a cada enchente e cada incêndio, mas até agora era difícil rastreá-lo ao longo do tempo. Esta ferramenta é nosso primeiro passo rumo ao monitoramento de longo prazo.

Atualmente, estamos analisando artigos da Wikipédia para identificar exatamente como e onde a desinformação se instala. Este trabalho culminará em um relatório de pesquisa com recomendações concretas e oficinas em sete países da América Latina.

Rumo a mudanças estruturais

Estes avanços nos trazem orgulho, mas não podemos ignorar o fato de que a desinformação climática é uma crise sistêmica, que não pode ser combatida apenas por meio do trabalho voluntário em projetos Wikimedia.

Por isso, apresentamos à UNESCO a necessidade de mudanças estruturais, incluindo legislação mais rigorosa para responsabilizar aqueles que agem de má-fé, além de uma transição para novos modelos de negócios das plataformas, que não priorizem o engajamento por meio da polarização e do vício. No mesmo sentido, precisamos que os bens públicos digitais, como a Wikipédia e o Wikidata, sejam protegidos, financiados e promovidos como espaços seguros.

Continuaremos trabalhando, juntos e juntas, para promover o Movimento Wikimedia como um aliado estratégico no fortalecimento da integridade da informação sobre mudanças climáticas, especialmente sobre os eventos ambientais que afetam nossos territórios.

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