Reutilização de referências e nossa primeira estagiária da América Latina

Para o trigésimo segundo round do Outreachy, a participação da Wikimedia Brasil envolve mirar mais um desejo da Lista de Desejos Tecnológicos da Lusofonia! Publicada em 30 de maio de 2025, a lista contém diversos desejos da comunidade lusófona para o Movimento Wikimedia e a infraestrutura sociotécnica. Na nossa participaçao anterior, resolvemos o desejo #2 com o deploy do ArquiBot. Para essa rodada, estamos atacando o desejo #3: verificação automática de referências duplicadas no Editor Visual.

A ideia é que quando um usuário insere uma referência que já existe por meio da aba “Automática” do Editor Visual, ela é verificada e se sugere uma reutilização de uma referência ao invés de adicionar a duplicata. Esse mapeamento vai ser feito por meio de identificadores como URL, DOI ou ISBN. Um pop-up aparece e o usuário pode reutilizar uma referência existente ou adicionar a atual normalmente. Nosso plano de desenvolvimento já está disponível no Wikimedia Commons.

Embora essa necessidade tenha surgido a partir da comunidade lusófona, é uma melhoria que pode beneficiar toda a comunidade Wikimedia, já que o problema de referências duplicadas e reutilização de referências acontece em outras Wikipédias também. Com isso, não só satisfazemos as necessidades da nossa comunidade mas também desenvolvemos capacidade local de interagir com ferramentas internacionais e cultivamos solidariedade entre comunidades de diferentes línguas.

Para essa rodada do Outreachy, estamos tendo nossa primeira pessoa estagiária da América Latina: Ana Maria Ruiz, da Bolívia! Normalmente a participação de estagiários da América Latina no processo seletivo do Outreachy é muito baixa. Esperamos que essa rodada possa ser uma referência para futuros aplicantes da América Latina no Outreachy e que Ana Maria Ruiz possa ser um exemplo para a comunidade técnica latinoamericana! Falando sobre comunidade, Ana já está se integrando a nossos espaços técnicos latinoamericanos, especificamente nosso grupo no Telegram que discute tópicos técnicos. Os mentores da Wikimedia Brasil para essa rodada são Artur Corrêa e Éder Porto.

Aqui é Ana Maria Ruiz, eu sou uma desenvolvedora em Tarija, Bolívia que adora blocos de montar. Faz 3 semanas desde que comecei meu estágio na wikimedia e estou mais que feliz de estar aqui. Meus mentores fazem parte da Wikimedia Brasil e juntos estamos endereçando a Lista de Desejos Tecnológicos da Lusofonia. Durante essas primeiras semanas eu estive aprendendo muito sobre o ecossistema Wikimedia, não só sobre o meu projeto mas sobre muitos outros projetos dos quais eu não estava consciente.

Eu me reúno duas vezes por semana com os mentores para discutir mais sobre o progresso do projeto e resolver quaisquer dúvidas ou dificuldades que eu possa ter na sprint. Assim que eu aprendi sobre a complexidade da funcionalidade de citação e sobre os muitos outros serviços que são usados para criar uma referência. Foi desafiador e interessante dado que há muita documentação envolvida mas isso é o que faz isso divertido, você pode se aprofundar o quanto quiser para encontrar sua resposta e se eu me sinto sobrecarregada eu posso me comunicar com meus mentores para conseguir resolver as dúvidas e me manter avançando.

Mas esse estágio não é só sobre programação e repositórios, a Fundação Wikimedia também preparou algumas sessões para aprender mais sobre a missão com o conhecimento livre, outros projetos do ecossistema, oportunidades para contribuir com a comunidade e financiamentos. Você sabia que os humanos não são o maior volume de uso da Wikipédia? Na verdade, muitos modelos de inteligência artificial repetidamente usam conteúdo da Wikipédia para treinamento e por isso o maior tráfego é de fontes não-humanas. Eu estou aprendendo a visão geral do impacto da Wikimedia no mundo e estou me divertindo nessa jornada.

O que vem em seguida? Continuar resolvendo o desejo #3 e tentar tê-lo resolvido durante esse estágio. Você pode se manter atualizado com a Lista de Desejos Tecnológicos da Lusofonia na sua página de discussão e com o desejo #3 na sua página de discussão.

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