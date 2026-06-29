Estão abertas as inscrições para o Ciclo de Oficinas Conhecimento Livre e Perspectivas Antirracistas! Promovido pelo Projeto Mais Teoria da História na Wiki, o evento procura enfrentar as desigualdades de representação e o racismo algorítmico por meio da capacitação para edição nas plataformas Wikimedia.

Embora a digitalização do cotidiano brasileiro tenha agilizado a comunicação e facilitado o acesso a diversas fontes de conhecimento, ela também evidenciou as disparidades financeiras e de representação. Enquanto as escassas representações de pessoas negras estão vinculadas a estereótipos pejorativos, os buscadores da web fortalecem a hegemonia cultural branca ao exibir, majoritariamente, pessoas brancas em resultados que deveriam ser universais.

Visando combater essa disparidade, o Ciclo de Oficinas Conhecimento Livre e Perspectivas Antirracistas oferecerá, entre os dias 11 e 21 de julho, quatro encontros voltados à formação para edição e contribuição na Wikipédia, no Wikidata e no Wikimedia Commons. Além da capacitação técnica, as oficinas promoverão discussões críticas sobre as ausências, trajetórias, e produções negras nas plataformas Wikimedia.

As oficinas foram planejadas para contemplar tanto wikimedistas iniciantes ou pessoas que nunca editaram, quanto pessoas que já possuem experiência prévia e desejam aprimorar suas habilidades. Os encontros serão realizados de forma online e síncrona, possibilitando o contato entre as pessoas facilitadoras e participantes em tempo real.

Para fortalecer a troca entre diferentes níveis de experiência, quem se inscrever também terá acesso a um grupo de diálogo por WhatsApp, onde será possível interagir com a comunidade. Serão oferecidas, ainda, sessões de monitoria pelo Google Meet, destinadas ao esclarecimento de dúvidas sobre o conteúdo das oficinas e as atividades propostas.

O ciclo é coordenado por Lorena Lúcio, professora de história na educação básica, mestranda e pesquisadora em temas ligados às relações étnico-raciais no ambiente escolar; e Maria Emilia Vasconcelos, professora no Departamento de História da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). Para criar um ambiente de diálogo e construção coletiva, também contamos com membros das comunidades acadêmicas e wikimedistas no comitê consultivo.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas por meio deste formulário. A presença nos encontros garante certificado de extensão.

O Ciclo de Oficinas Conhecimento Livre e Perspectivas Antirracistas integra a campanha Mais Negritudes em Teoria da História na Wiki e conta com o apoio da associação Wikimedia Brasil, da rede Organize!, do grupo HumaniData, do projeto Afropédia, do Centro de Estudos e Assessoria por Direitos Palmares, do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros (NEAB), do laboratório História Editorial, da Rede de Historiadoras Negras e de Historiadores Negros, do podcast História Pirata, do Laboratório de Ensino, Pesquisa e Extensão em História (LEPEHIS) e do portal Café História.

Para mais informações, acesse a página: Projeto Mais Teoria da História na Wiki/Ciclo de oficinas Mais Negritudes em Teoria da História na Wiki 2026

Participe!

Sobre o Projeto Mais+

O Mais Teoria da História na Wiki é um projeto de história pública com foco na ampliação do debate sobre estudos de gênero, de sexualidade, de raça e das epistemologias do Sul Global. O projeto tem a honra de contar com o financiamento da Fundação Wikimedia, e tem a Sociedade Brasileira de Teoria e História da Historiografia (SBTHH) e a Associação Nacional de História (ANPUH-Brasil) como parceiras, além de diversos núcleos de pesquisa em Teoria da História e afiliados e grupos independentes do movimento wikimedia.

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