Vamos construir juntos a programação da Conferência Wikimedia América Latina 2026

Queremos conhecer suas perspectivas e experiências em relação à Wikimedia! A comunidade Wikimedia na América Latina convida você a enviar propostas para a programação da Conferência Wikimedia América Latina 2026, o encontro regional que reunirá voluntárias e voluntários, organizadoras e organizadores, a comunidade técnica e editoras e editores experientes de 19 a 21 de novembro em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia.

Como vamos traçar esse caminho?

A chamada para propostas de programação estará aberta do dia 10 de julho até o dia 10 de agosto de 2026. Buscamos propostas que reflitam a diversidade da nossa região: diferentes idiomas, territórios, tamanhos de comunidades, trajetórias e formas de participação na construção do conhecimento livre na América Latina e no Caribe.

A Conferência pretende ser um espaço regional para compartilhar experiências, fortalecer capacidades em resolução de conflitos e participação inclusiva, a fim de construir, de forma colaborativa, estratégias que impulsionem as comunidades da região. Além disso, este encontro tem um significado especial, pois sua realização valoriza características como a diversidade cultural, linguística e territorial para refletir sobre novas formas de compartilhar o conhecimento livre.

A chamada está aberta a qualquer pessoa que faça parte do movimento Wikimedia, incluindo pessoas voluntárias, afiliadas, organizadoras, pesquisadoras, parceiras e participantes interessadas em conhecimento livre. Você pode contribuir para essa construção coletiva por meio de propostas de programas em diferentes formatos, por exemplo:

Apresentação rápidas: exposição de ideias inovadoras, experiências, aprendizados ou ferramentas em um formato ágil. Máximo de 10 minutos Apresentações ampliadas (apresentações/demonstrações): espaços expositivos para apresentar um conceito, história, pesquisa, projeto ou ferramenta. Inclui um breve espaço para perguntas. Máximo de 25 minutos. Oficinas e capacitações (incluindo expressões artísticas): formatos participativos voltados para a aprendizagem prática, o desenvolvimento de competências, o design colaborativo ou a resolução colaborativa de desafios. Inclui propostas com enfoque artístico, lúdico e/ou de integração comunitária. Máximo de 60 minutos. Painéis/fóruns/reuniões: conversas moderadas entre várias pessoas que buscam trocar experiências, debater desafios e propor soluções coletivas. Inclui espaços de diálogo e coordenação estratégica entre pessoas ligadas a um tema, idioma, região ou comunidade específica. Máximo de 60 minutos. Apresentação de pôster: exposição visual que sintetiza os resultados de um projeto em uma troca informal entre autores e participantes. Máximo de 10 minutos. Proposta de desafío técnico: problema específico relacionado a plataformas e projetos de conhecimento aberto, como Wikimedia, OpenStreetMap, Wikidata ou Wikibase, que pode ser abordado por meio do desenvolvimento ou aprimoramento de software, ferramentas, modelos de dados, automatizações, integrações, visualizações ou outras soluções tecnológicas.

Essas propostas devem se enquadrar nos eixos temáticos da conferência

Autorrepresentação na Internet: Experiências de comunidades historicamente sub-representadas (povos indígenas, afrodescendentes, diversidades de gênero e sexualidade e memórias locais) para construírem suas próprias narrativas nos projetos da Wikimedia.

Experiências de comunidades historicamente sub-representadas (povos indígenas, afrodescendentes, diversidades de gênero e sexualidade e memórias locais) para construírem suas próprias narrativas nos projetos da Wikimedia. Infraestrutura sociotécnica: Um espaço com enfoque prático e hackathon para expandir e diversificar a comunidade técnica regional por meio de ferramentas, dados abertos e inteligência artificial.

Um espaço com enfoque prático e hackathon para expandir e diversificar a comunidade técnica regional por meio de ferramentas, dados abertos e inteligência artificial. Inovação no conhecimento livre: Projetos e metodologias criativas em educação, cultura e parcerias para inspirar novas práticas dentro do movimento.

Prazos e condições

Gostaríamos de lembrar que a apresentação de propostas para o programa é um processo independente do processo de solicitação de bolsa. Como este é um espaço bilíngue, você pode preencher o formulário em espanhol ou português. Você pode enviar propostas até às 23h59 do dia 10 de agosto de 2026 (UTC-4).

Você pode enviar até três propostas; recomendamos que explore os diferentes formatos e sugira abordagens em coordenação com outras pessoas e equipes da região. Informaremos sobre as aceitações no mês de setembro.

Sua experiência é importante. Compartilhe seus aprendizados, suas ideias e perguntas para seguirmos construindo um movimento Wikimedia mais diverso, colaborativo e conectado na América Latina e no Caribe.

Se tiver dúvidas ou perguntas, escreva para: miwikilatam2026@gmail.com

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