Documentando o patrimônio dos povos originários: uma capacitação da Muj(lh)eres latinoamericanas en Wikimedia

Imagine um mundo em que todo ser humano possa compartilhar livremente a soma de todo o conhecimento. Esse é o nosso compromisso.

Uma das maiores forças do movimento Wikimedia é que qualquer pessoa pode contribuir para tornar o conhecimento sobre sua comunidade, sua cultura e sua história acessível para todo o mundo. Esse foi o objetivo de uma capacitação organizada pela Escuela de lideresas, um programa do grupo de usuárias Muj(lh)eres latinoamericanas en Wikimedia (MLA), na qual as participantes aprenderam a editar a Wikipédia e o Wikimedia Commons enquanto documentavam uma manifestação cultural de grande relevância para a Bolívia.

A Escola de Mulheres Latino-Americanas tem como objetivo recrutar e incentivar mais mulheres a se juntarem à comunidade do movimento Wikimedia. À falta de representatividade das mulheres na Wikipédia, devemos acrescentar a pouca informação existente nos artigos sobre alguns países latino-americanos. Nossa intenção é diminuir ambas as lacunas porque acreditamos nos benefícios de uma representação equitativa de vozes e perspectivas. Em nossas capacitações para mulheres buscamos gerar conteúdo diverso e de qualidade que represente a pluralidade das mulheres latino-americanas e suas experiências. Trata-se de cursos on-line, realizados de forma virtual, com um programa de formação teórica e oficinas práticas.

Como resultado de nossos cursos foi criado o artigo Festival de Pueblos Originarios de la Región Andina de Cochabamba, dedicado a uma celebração que reúne diferentes comunidades originárias para preservar e difundir suas expressões culturais, tradições, saberes ancestrais e patrimônio. A criação desse conteúdo permitiu às participantes colocar em prática as políticas da Wikipédia sobre verificabilidade, uso de fontes confiáveis e redação enciclopédica, ao mesmo tempo em que contribuíam para reduzir uma lacuna de conhecimento que ainda afeta muitos temas relacionados aos povos originários da América Latina. Essas comunidades autóctones têm uma presença limitada nos espaços digitais.

Lorciana, CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0, via Wikimedia Commons

Estávamos interessadas em ajudar para que a história, as tradições e as expressões culturais dessas pequenas comunidades passassem a fazer parte do conhecimento compartilhado por toda a humanidade.

A representação das comunidades originárias da América Latina é muito desigual na internet. Numerosas expressões culturais, festividades e manifestações tradicionais contam com pouca documentação em projetos de conhecimento livre, principalmente devido à falta de fontes escritas, o que limita sua visibilidade e dificulta que pesquisadores, professores, estudantes e o público em geral possam acessar essas informações. Incorporar esses conteúdos à Wikipédia constitui uma forma concreta de preservar e difundir esse patrimônio para contribuir para o conhecimento de um público global.

Durante a capacitação, foram carregadas 32 fotografias do festival no Wikimedia Commons, ampliando o repositório de imagens livres disponível para todos os projetos Wikimedia. Essas fotografias documentam aspectos do festival, como os trajes tradicionais, as danças, a música, as cerimônias e a participação das diferentes comunidades, e oferecem um valioso registro visual de uma celebração que faz parte do patrimônio cultural da humanidade.

O impacto dessas contribuições vai muito além do artigo criado. Por estarem disponíveis sob licenças livres, as imagens poderão ilustrar artigos da Wikipédia em diferentes idiomas e ser reutilizadas em projetos educacionais, pesquisas acadêmicas, materiais de divulgação e outras iniciativas culturais ao redor do mundo. Cada arquivo incorporado ao Wikimedia Commons representa um recurso que permanecerá disponível para as gerações futuras e que poderá continuar enriquecendo o ecossistema do conhecimento livre.

Lorciana, CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0, via Wikimedia Commons

Essa capacitação gerou resultados concretos para o movimento Wikimedia. As participantes adquiriram habilidades para editar os projetos Wikimedia e também realizaram contribuições de grande valor para a preservação do patrimônio cultural e a visibilização de comunidades que historicamente permaneceram invisibilizadas.

O próximo passo será ensinar às participantes a traduzir este e outros artigos, corretamente, para diferentes idiomas dentro da Wikipédia porque, na Muj(lh)eres latinoamericanas en Wikimedia (MLA), acreditamos que cada nova editora fortalece o conhecimento livre, mas também que cada artigo e cada imagem incorporados representam uma oportunidade para construir uma internet mais diversa, inclusiva e representativa da riqueza cultural da América Latina.

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