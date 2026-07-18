Em homenagem à revolução que aboliu o regime escravagista na então colônia de São Domingo e instaurou um Estado nacional independente, será realizado entre 24 de julho e 18 de setembro o Wikiconcurso Mais Revolução Haitiana na Wiki. A atividade busca ampliar e aprimorar os conteúdos sobre a Revolução Haitiana disponíveis na Wikipédia, no Wikidata e no Wikimedia Commons, com destaque para a participação das mulheres no processo revolucionário.

A inscrição é gratuita e as pessoas que alcançarem as melhores colocações em cada categoria receberão prêmios personalizados!

Desde 2022, o Projeto Mais Teoria da História na Wiki promove concursos de edição nas plataformas Wikimedia como forma de combater desigualdades no conhecimento disponível na internet. Em 2026, a temática é a Revolução Haitiana, a única revolta de pessoas escravizadas bem-sucedida registrada na história. Apesar de sua importância, esse evento foi ofuscado pelas memórias das demais revoluções modernas. Nas palavras do antropólogo Michel-Rolph Trouillot, foi “a revolução que o mundo esqueceu”.

No cenário Wikimedia, não é diferente: ainda há grandes lacunas sobre o tema, em especial no que diz respeito às mulheres revolucionárias que atuaram durante o período. O concurso de edição procura tornar mais equilibradas as narrativas sobre a Revolução Haitiana, questionando o protagonismo masculino que costuma prevalecer.

O concurso é aberto a todo o público e contará com diversas premiações. A classificação é dividida entre plataformas (Wikipédia, Wikidata e Wikimedia Commons) e níveis de experiência (iniciante, intermediário e experiente) em cada um dos projetos wikimedia. Isso garante que pessoas editoras iniciantes disputem apenas entre si e permite que pessoas editoras mais experientes conheçam novas plataformas Wikimedia sem afetar a pontuação naquelas que já dominam. A disputa se torna, assim, muito mais equilibrada, justa e estimulante para todas as pessoas participantes.

A inscrição no concurso pode ser realizada por meio deste formulário. Para obter o certificado de participação, é necessário contribuir em ao menos um elemento presente nas listas de edição do evento.

Pessoas homenageadas

A equipe organizadora do concurso preparou um material que sistematiza as lacunas sobre a Revolução Haitiana, com destaque para cinco revolucionárias:

Dédée Bazile (c. 1736–c. 1816) atuou como vivandeira, acompanhando tropas militares e fornecendo alimentos, bebidas e itens essenciais aos soldados. É atribuído a ela o recolhimento dos restos mortais do imperador Jean-Jacques Dessalines.

Membro da resistência contra a ocupação francesa, Henriette Saint-Marc (c. 1750–1802) foi uma espiã e mártir da revolução, presa e condenada à morte sob a acusação de fornecer armas a combatentes haitianos.

Marie-Jeanne Lamartinière atuou na revolução como soldado e enfermeira, combatendo as tropas francesas na Batalha de Crête-à-Pierrot (1802). Tornou-se chefe de segurança do imperador Dessalines após a independência do país.

Victoria Montou (c. 1739–1805) foi uma combatente pela liberdade no exército de Jean-Jacques Dessalines. Anteriormente, fora uma guerreira do Daomé (mulheres também conhecidas como ahosi).

Sanité Bélair (1781–1802) foi uma soldado haitiana, tenente do exército de Toussaint Louverture contra os franceses durante a expedição de São Domingos. No Haiti independente, é considerada uma heroína nacional.

Organização

O concurso é coordenado por Danilo Moura, Letícia Gregório Canelas e Loudmia Pierre Louis. Antropólogo e militante antirracista com longa atuação nos movimentos sociais, Danilo Moura é secretário-executivo do Conselho Político Estratégico do Centro Palmares e coordenador-geral do grupo wikimedista Afropédia. Letícia Gregório Canelas é doutora em História Social pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), com pós-doutorado pela Universidade de São Paulo (USP), integrante do Grupo de Pesquisa Escravidão, Gênero e Maternidade e membra do Grupo de Trabalho Afro-Américas da ANPUH. Nascida no Haiti e radicada no Brasil, Loudmia Pierre Louis é doutoranda em História e Conexões Atlânticas pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA), mestre, bacharel e especialista pela Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA), além de integrar o Grupo de Pesquisa Haiti: Descolonização e Libertação.

O Wikiconcurso Mais Revolução Haitiana na Wiki integra a campanha Mais Negritudes em Teoria da História na Wiki e é desenvolvido em parceria com a Sociedade Brasileira de Teoria e História da Historiografia (SBTHH), o Centro Palmares de Estudos e Assessoria por Direitos e o projeto Afropédia. A iniciativa conta, ainda, com o apoio da Iniciativa Brasil Haiti — coordenada pelo Instituto Maria Quitéria —, da Associação Nacional de Pesquisadores e Professores de História das Américas (ANPHLAC), do Laboratório de Estudos sobre os Usos do Passado (Luppa), do Grupo de Trabalho Teoria da História e História da Historiografia (ANPUH-RS), do podcast História Pirata e do portal Café História.

Para mais informações, acesse a página: Projeto Mais Teoria da História na Wiki/Concurso de edição Mais Negritudes em Teoria da História na Wiki 2026

Participe!

Sobre o Projeto Mais+

O Mais Teoria da História na Wiki é um projeto de história pública com foco na ampliação do debate sobre estudos de gênero, de sexualidade, de raça e das epistemologias do Sul Global. O projeto tem a honra de contar com o financiamento da Fundação Wikimedia, e tem a Sociedade Brasileira de Teoria e História da Historiografia (SBTHH) e a Associação Nacional de História (ANPUH-Brasil) como parceiras, além de diversos núcleos de pesquisa em Teoria da História e afiliados e grupos independentes do movimento wikimedia.

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