Wikimania 2026: Liberdade, Equidade e Confiabilidade

Como a comunidade Wikimedia pode defender liberdade, equidade, e confiabilidade na internet? Estamos em uma crise global de informação?

Várias seções no Dia 2 da Wikimania Paris exploraram essas questões em diversos pontos de vista. A manhã iniciou com seções paralelas em como tendências globais estão impactando regulamentações governamentais – com participantes se juntando a membros de conselho da Wikimedia Foundation em discussões curtas em grupo. A proteção de conhecimento gratuito foi o tema principal durante o dia.

Desinformação sobre as mudanças climáticas

Durante o apagão na Península Ibérica de 2025, foi espalhada desinformação que afirmava que a principal causa foi energia renovável. Durante o quadro “Climate Conversations: Interdisciplinary Approaches to Knowledge Sharing” (“Conversações Climáticas: Abordagens interdisciplinares em compartilhamento de conhecimento”), a moderadora Tatjana Baleta disse que a edição reacionária rápida na Wikipedia foi uma forma que a comunidade cientifica enfrenta a desinformação durante eventos climáticos extremos e outros grandes incidentes.

Vários leitores também mudaram o hábito de ler sobre mudanças climáticas para outros problemas como a crise de custo de vida. A Dra. Femke Nijsse discutiu sobre a importância de se encontrar com leitores onde estão – e explicar a ciência relacionada a esses problemas.

Enquanto conteúdos gerados por Inteligência Artificial podem ter esse ar de confiabilidade, normalmente é descoberto que as fontes que citadas são alucinações ou que não verificam de fato as alegações feitas pela LLM. Editores na Wikipédia estão começando a usar ferramentas como a verificação IA de fontes (que também utiliza de LLMs) para prever a veracidade das alegações feitas em um artigo.

Crawlers I.A.: Consumindo a criatividade?

O painel “Collateral Damage? Human Creativity and Interaction in the AI Crawling Era” (“Dano colateral? Criatividade e interação humana na era de Crawlers IA”) explorou como organizações no ecossistema de conhecimento gratuito estão reagindo ao crescimento massivo em scrapers baseados em Inteligência Artificial.

Houve um consenso dentre os painelistas que a atribuição é uma preocupação crítica para os autores. A CEOs da Creative Commons Anna Turnadóttir e Monica Westin da Cambridge University Press discursaram a necessidade de educar autores sobre os benefícios de open access models – enquanto também reconhecendo a necessidade de experimentar.

Mark Graham discursou sobre como a Internet Archive está correndo atrás de organizações jornalísticas para discutir alternativas ao bloqueio da Wayback Machine, como a limitação de taxa e liberação de acesso somente para certos usos.

Encontrando o equilíbrio

Com o desenrolar do dia, palestrantes debateram as complexidades de regulamentação – e como a pressa de “fazer algo” pode trazer desvantagens. Turndóttir comentou, “O que uma vez foi o aperto de mão online é agora o dedo do meio. E esse tipo de ambiente força legisladores a utilizar ferramentas mais brutas como a regulamentação. A comunidade precisa estabelecer normas, mas as vezes regulamentar pode causar sério dano.”

A palestra principal sobre “Protecting Free Knowledge – The New Battlegrounds of Digital Freedom” (“Protegendo Conhecimento Gratuito — O Novo Campo de Batalha da Liberdade Digital”), Nnenna Nwakanma (pela internet) discutiu sobre o discurso em torno de regulamentação – e como abordagens Europeias podem não funcionar na Africa. Durante a seção, painelistas como Axelle Lemaire, do loi numerique 2016, enfatizaram a necessidade de equilíbrio na proteção de liberdade e Livre-arbítrio online, enquanto também protegendo a privacidade de indivíduos.

A conferência está bombando na França, com a cobertura de mídia em 25 veículos – Incluindo a edição impressa da La Croix‘s, um podcast no Rádio Francês, e mais.

Can you help us translate this article? In order for this article to reach as many people as possible we would like your help. Can you translate this article to get the message out? Start translation