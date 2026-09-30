EduWiki na Wikimania 2026: IA, ideias e nosso primeiro wokshop presencial

A Wikimania 2026 reuniu a comunidade Wikimedia em Paris, e o EduWiki participou da semana com duas sessões voltadas para a educação.

No dia 22 de Julho, o painel IA e Wikipédia na educação: Oportunidades, Ética, e Equidade na prática reuniu 60 educadores e líderes de programas da Wikimedia para discutir como a inteligência artificial já está afetando o ensino e aprendizagem. Em 24 de Julho, o EduWiki Hub realizou seu primeiro workshop presencial, no qual 30 participantes trabalharam em grupos para desenhar atividades educacionais Wikimedia de alto impacto ao redor de situações reais presentes no ecossistema Wikimedia e Educação.

As duas sessões se inspiraram em experiências que as pessoas já estão vivenciando em sala de aula, programas e comunidades Wikimedia.

IA e Wikipédia na educação

Cerca de 60 participantes estiveram no painel de IA e Wikipédia na educação: Oportunidades, Ética e Equidade na Prática.

Com moderação de Filip Maljković, o painel contou com a presença de Jackie Bucio da National Autonomous University of Mexico, LiAnna Davis do Wiki Education, e Luisina Ferrante da Wikimedia Argentina.

Grande parte da discussão focou no letramento em IA e nas habilidades que os estudantes precisam desenvolver à medida que a IA generativa se torna cada vez mais presente na educação. Os painelistas falaram sobre como apoiar os estudantes a compreender como esses sistemas funcionam, reconhecer suas limitações e avaliar a informação que eles geram.

Jackie compartilhou como a IA generativa está sendo incorporada nos ambientes de aprendizagem da universidade para apoiar a pesquisa e a identificação de fontes. Ela também falou sobre entrevistas com estudantes que estão ajudando educadores a entender como os alunos interagem com a IA e formulam prompts.

LiAnna compartilhou experiências do trabalho do Wiki Educação para monitorar conteúdo gerado por IA na Wikipedia em inglês. Utilizando o Pangram, uma ferramenta que ajuda a identificar textos gerados por IA e possíveis casos de plágio, ela discutiu os desafios relacionados a citações geradas por IA e a importância de verificar as fontes com cuidado.

Essa experiência também orientou a forma como a Wiki Educação aborda a IA com estudantes. A IA pode dar suporte a etapas do processo de pesquisa, incluindo a identificação de perspectivas ausentes, a localização de possíveis recursos e o aprimoramento da categorização. A verificação continua sendo particularmente importante quando informações ou fontes são sugeridas por IA.

A sessão incluiu ideias práticas que os educadores podem levar para os ambientes de aprendizagem. Os estudantes podem realizar checagem de fatos (fact-check) sobre as respostas geradas por IA, compará-las com artigos da Wikipédia, examinar diferenças entre as versões linguísticas da Wikipedia e avaliar as informações geradas utilizando fontes confiáveis.

Luisina falou sobre a adoção desigual da IA entre as diferentes regiões e a importância de capacitar os educadores para compreender e utilizar essas ferramentas. Ela também destacou a utilidade da Wikipédia para ajudar os alunos a examinar diferentes perspectivas, identificar lacunas de conhecimento e reconhecer vieses em informações geradas por IA.

O público trouxe suas próprias experiências para a discussão. Um participante compartilhou que alguns novatos acham mais fácil criar um artigo totalmente novo na Wikipédia do que melhorar um já existente, o que levou a um debate aprofundado sobre as experiências de novos colaboradores e o uso responsável de IA nos processos de edição.

Os participantes também conheceram o Paste Check, uma iniciativa desenvolvida pela equipe de Produtos da Wikimedia Foundation que ajuda a sinalizar conteúdo colado ou gerado por IA durante a edição.

A sessão proporcionou um espaço para educadores e wikimedistas compartilharem o que já estão observando à medida que a IA passa a integrar a forma como os alunos pesquisam e interagem com informações, e a considerarem como os programas de educação na Wikimedia podem responder a essa realidade.

Veja a gravação da sessão: link da gravação

Trazendo o Workshop EduWiki para a sala

Dois dias depois, nós realizamos Uso da Wikimedia na Educação: Um Workshop prático do EduWiki Hub.

Esta foi uma edição especial da série de workshops EduWiki. As edições anteriores haviam conectado virtualmente os participantes de diferentes partes do mundo. Na Wikimania, realizamos a série presencialmente pela primeira vez.

A sessão foi mediada pela equipe do EduWiki Hub em conjunto com a equipe da Wikimedia Brasil e concentrou-se nos desafios que educadores, bibliotecários, afiliados e organizadores comunitários enfrentam ao desenvolver iniciativas educacionais Wikimedia.

Os participantes foram divididos em grupos e receberam cartões com histórias baseadas em diferentes cenários educacionais. Quatro cenários foram utilizados durante a oficina, e cada grupo teve de trabalhar com a situação apresentada e desenvolver uma atividade capaz de respondê-la.

O processo começou pela compreensão do contexto. Os grupos identificaram o desafio educacional que desejavam abordar e analisaram como a Wikimedia poderia se encaixar no cenário. A partir daí, desenvolveram uma atividade, definiram quem participaria e do que precisariam, e planejaram como a ideia poderia ser implementada.

Os grupos apresentaram respostas diferentes aos cenários. As ideias incluíram atividades de tradução, o uso do Wikimedia Commons e do Wikcionário no contexto educacional e a introdução de alunos do Ensino Médio à edição na Wikipédia.

Os participantes também identificaram as situações práticas que moldariam suas ideias, incluindo acesso a instrutores, conectividade da internet, materiais de aprendizagem, parcerias, financiamento, divulgação e apoio contínuo.

Ao final, cada grupo apresentou um “pitch” da solução desenvolvida.

Encontrando o apoio certo para uma ideia

Como parte do exercício, os grupos foram estimulados a identificar pelo menos um serviço do EduWiki Hub que pudesse apoiar a atividade que eles haviam elaborado.

Alguns serviços apareceram de forma recorrente entre os grupos.

A mentoria EduWiki foi identificada por diversos grupos como útil para acessar orientação e apoio durante o desenvolvimento de uma iniciativa. Os participantes também destacaram os Workshops EduWiki e os Knowledge Showcases como oportunidades para continuar aprendendo com outros programas e pares. Recursos Educacionais Abertos (REA) foram outra escolha recorrente, particularmente nos grupos que pensavam em recursos que poderiam ser utilizados ou adaptados em suas atividades.

Ver esses serviços surgirem do trabalho em grupo nos deu a oportunidade de entender como os participantes podem utilizá-los para enfrentar desafios em seus próprios programas educacionais.

As apresentações também deram a todas as pessoas na sala a oportunidade de ouvir como o mesmo processo de design pode gerar atividades muito diferentes, dependendo do contexto educacional.

Encontre os recursos do workshop, incluindo a gravação da sessão em nossa Página de Recursos

Conectando com outros Hubs Wikimedia

As atividades do EduWiki Hub na Wikimania também incluíram a participação no Meetup dos Hubs Wikimedia, um encontro que reuniu representantes de diferentes Hubs de todo o Movimento. A equipe do EduWiki Hub teve a oportunidade de compartilhar mais detalhes sobre o trabalho e o progresso das ações no período piloto, ao mesmo tempo em que conheceu as abordagens adotadas por outros Hubs. A discussão abriu espaço para troca de experiências e para refletir sobre como os Hubs podem manter a conexão, mesmo no intervalo entre os principais eventos da Wikimedia.

Uma sugestão compartilhada na reunião foi explorar oportunidades trimestrais para que os Hubs se conectem e permaneçam compartilhando experiências, ao invés de dependerem de encontros presenciais nos eventos internacionais.

Levando ideias para além da Wikimania

Nossa experiência na Wikimania nos deu oportunidade de envolvimento com a educação em diferentes fases.

O painel sobre IA trouxe experiências de programas educacionais para uma discussão cada vez mais relevante para educadores e estudantes. O workshop colocou os participantes na função de desenvolver suas próprias respostas aos cenários educacionais e refletir sobre o que seria necessário para implementá-las.

Para o EduWiki Hub, a Wikimania também marcou a primeira vez que nossa série de workshops migrou do Zoom para uma sala presencial. Os participantes puderem sentar ao redor das mesmas mesas, trabalhar conjuntamente sobre suas ideias e compartilhar o que desenvolveram com todos na sala.

Além das sessões abertas, a equipe do EduWiki Hub também aproveitou a semana para coordenar as próximas atividades e discutir a avaliação do Hub, durante nossa reunião presencial de equipe.

Agradecemos à Wikimedia Brasil por viabilizar o workshop com a equipe do EduWiki Hub, e a Filip Maljković, Jackie Bucio, LiAnna Davis e Luisina Ferrante pela discussão de IA na educação, e a todas as pessoas que participaram de ambas as sessões e contribuíram com suas experiências e ideias.

Deixamos Paris com muito para avançar, incluindo as atividades elaboradas pelos participantes durante nosso primeiro workshop presencial, as perguntas e experiências compartilhadas no painel sobre IA e as novas conexões com outros Hubs Wikimedia.

Participe!

O EduWiki Hub convida a todas as pessoas a participar das iniciativas em expansão:

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