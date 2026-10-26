Impacto das vulnerabilidades do PHP nos Serviços Nuvem da Wikimedia

Em 20 de outubro de 2026, tiramos do ar o Serviço de Nuvem da Wikimedia (Wikimedia Cloud Services, WMCS) e outros serviços, como precaução, devido a duas vulnerabilidades significativas descobertas no PHP, a linguagem de programação da qual a maioria dos nossos serviços depende. A PHP Foundation publicou um aviso antes do anúncio por causa da gravidade dessas vulnerabilidades.

Manter os projetos Wikimedia e seus usuários protegidos e seguros é nossa principal prioridade. Uma grande quantidade de informações nos projetos Wikimedia é publica e está disponível para todos, mas nossos projetos necessariamente contêm algumas informações pessoais que é essencial manter privadas. Proteger a privacidade dos usuários é parte fundamental do conhecimento livre, e a Política de Privacidade da Fundação Wikimedia nos compromete a nos esforçar para manter seguras as informações pessoais não públicas.

Durante este incidente todas as versões do PHP precisaram de uma atualização imediata para proteger a infraestrutura contra comprometimento e para proteger a privacidade dos usuários. Devido ao modelo de manutenção aberta que sustenta o WMCS, os mantenedores de cada projeto são responsáveis por gerenciar o software executado em suas instâncias. Isso significa que não podemos garantir, de forma centralizada, que todas as instâncias tenham sido atualizadas para corrigir uma vulnerabilidade recém-divulgada. Além disso, devido ao seu modelo de recursos compartilhados, quando esse tipo de vulnerabilidade existe em um dos projetos hospedados, ela representa uma ameaça potencial aos outros projetos do WMCS.

O WMCS é um recurso extremamente valioso para nossa comunidade. Entendemos que há serviços importantes e populares (incluindo o ClueBot NG e outras ferramentas de combate a abusos) que funcionam no WMCS. À medida querecolocamos os serviços no ar, estamos priorizando a segurança dos nossos sistemas e a proteção dos dados pelos quais somos responsáveis, em vez da disponibilidade. Isso também vale para muitos outros serviços que foram tirados do ar, incluindo nossa infraestrutura do Phabricator, os serviços de documentação e os de integração contínua, que são essenciais para as operações da Fundação e para os voluntários técnicos que ajudam a apoiar o movimento.

Vamos recolocar o WMCS no ar assim que pudermos garantir que ele esteja em um estado seguro, mas levará tempo para revisar não só os aplicativos afetados, como também o seu modelo de operação. Nosso objetivo é recolocar primeiro no ar os aplicativos do Toolforge que não usam PHP. Esperamos um prazo maior para recolocar os aplicativos do Toolforge que usam PHP e os aplicativos do Cloud VPS que não são do Toolforge, devido aos problemas de segurança descritos acima.

O que vem a seguir

Depois que avaliarmos esses riscos e determinarmos como podemos restaurar o acesso aos projetos que estavam hospedados no WMCS, publicaremos um resumo pós-incidente com o que encontramos.

Conforme tivermos novidades para os mantenedores de ferramentas, vamos compartilhá-las por está lista de e-mails e atualizar esta página da Wikitech. Se você mantém uma ferramenta e tem dúvidas, publique-as nesta página de discussão. Agradecemos sua paciência enquanto tomamos medidas para manter nossas pessoas e nossos projetos seguros.

Can you help us translate this article? In order for this article to reach as many people as possible we would like your help. Can you translate this article to get the message out? Start translation