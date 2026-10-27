Congresso Online Cidadania e Conhecimento em Rede recebe submissões até 29 de outubro!

Estão abertas as inscrições para o Congresso Online Cidadania e Conhecimento em Rede, iniciativa gratuita realizada integralmente em ambiente virtual pelo Projeto Mais Teoria da História na Wiki, entre os dias 9 a 12 de novembro de 2026.

O evento tem como objetivo promover um espaço de diálogo, intercâmbio de experiências e reflexão crítica sobre as interfaces entre as plataformas Wikimedia, a História Pública, a divulgação científica e a ciência cidadã, com ênfase nas possibilidades de produção, circulação e democratização do conhecimento em ambientes digitais.

A iniciativa busca ampliar as discussões sobre as formas de produzir, compartilhar e democratizar o conhecimento em rede, valorizando práticas colaborativas, abertas e socialmente comprometidas. Ao reunir pesquisas, experiências e propostas de intervenção, o evento pretende contribuir para a reflexão sobre os desafios e as possibilidades de construção de ambientes digitais mais participativos e acessíveis.

Organizado por uma comunidade de pessoas voluntárias que desenvolvem iniciativas no âmbito dos ensinos básico e superior, a atividade é aberta à toda comunidade acadêmica, à comunidade wikimedista e às demais pessoas interessadas em História, Cultura Digital e produção colaborativa do conhecimento. A programação contará com simpósios temáticos, apresentações de trabalhos, relatos de experiências, oficinas de capacitação e participação de especialistas.

A programação constitui, assim, uma oportunidade para pesquisadores, estudantes, educadores, comunicadores, integrantes da comunidade wikimedia e demais pessoas interessadas apresentarem suas experiências e discutirem alternativas para uma produção do conhecimento mais aberta, democrática e colaborativa.

O período para submissão de trabalhos foi estendido até 29 de outubro de 2026. As propostas enviadas deverão ter entre 2.000 e 3.000 caracteres, respeitando as orientações disponíveis na página oficial do congresso.

Os debates serão organizados em torno de três simpósios temáticos:

ST 1 – História Pública: projetos Wikimedia na circulação do conhecimento histórico

ST 2 – Divulgação Científica em Rede: colaboração entre pesquisadores, comunicadores e comunidades

ST 3 – Ciência Cidadã e Wikimedia: participação pública na produção do conhecimento

Sobre o Projeto Mais Teoria da História na Wiki

O Projeto Mais Teoria da História na Wiki é uma iniciativa voltada à aproximação entre os ambientes acadêmicos e o ecossistema Wikimedia, buscando fortalecer as relações entre a produção científica e as plataformas digitais colaborativas.

As plataformas Wikimedia partem da compreensão do conhecimento como um direito fundamental e têm como princípio o conhecimento livre, entendido como a possibilidade de produzir, acessar, interpretar e compartilhar saberes sem restrições legais que impeçam sua circulação.

Paralelamente, instituições formais de produção do conhecimento, como as universidades, têm ampliado o debate sobre práticas metodológicas e estratégias de comunicação científica que favoreçam o acesso de diferentes públicos à produção acadêmica. Nesse contexto, o ecossistema Wikimedia constitui um espaço de potencial relevância para o desenvolvimento de iniciativas que articulem pesquisa, participação social e circulação aberta do conhecimento.

A aproximação entre esses campos permite explorar possibilidades de democratização não apenas do acesso à informação, mas também dos próprios processos de produção e compartilhamento do conhecimento em ambientes digitais.

Can you help us translate this article? In order for this article to reach as many people as possible we would like your help. Can you translate this article to get the message out? Start translation