Construindo uma Comunidade Técnica na América Latina: Conheça as Chamadas da Comunidade Técnica da América Latina

O movimento Wikimedia tem uma comunidade vibrante de pessoas que desenvolvem ferramentas, reutilizam dados, mantêm infraestrutura e contribuem para o desenvolvimento técnico de nossos projetos. Contudo, na América Latina, nem sempre foi fácil encontrar espaços onde podemos nos conectar, compartilhar experiências e discutir os desafios técnicos e sociotécnicos que nossa região enfrenta.

Após conversas entre wikimedistas de diferentes países, as Chamadas da Comunidade Técnica da América Latina começaram em abril de 2026. Essa iniciativa colaborativa busca conectar pessoas interessadas em tecnologias Wikimedia, compartilhar conhecimento e fortalecer a colaboração regional.

Um espaço para conectar e compartilhar

Antes dessas chamadas começarem, muitas das nossas oportunidades de nos encontrar aconteceram durante eventos internacionais, como o Wikimedia Hackathon. Paradoxalmente, pessoas de países vizinhos latinoamericanos sempre se encontram a milhares de quilômetros de nossa região. Conquanto esses encontros tenham sido essenciais para construir conexões comunitárias, reconhecemos a necessidade de um espaço mais permanente e acessível para manter contato e trabalhar conjuntamente em interesses compartilhados.

Durante o Wikimedia Hackathon de 2025 em Istanbul, muitas pessoas participantes da América Latina decidiram criar um grupo no Telegram para manterem contato e continuar conversas além do evento presencial. Desse espaço veio a ideia de organizar chamadas regulares, com a primeira iniciada pela Wikimedia Chile.

Sessão da comunidade latino-americana na Hackathon de Istambul 2025 – ErikaGuetti CC0

Desde então, a coordenação rotacionou entre pessoas de toda a região, incluindo o voluntariado e as equipes de afiliados Wikimedia. O grupo Wikimedistas de Uruguay e a Wikimedia Colômbia, por exemplo, também já se responsabilizaram por sediar.

A agenda é construída colaborativamente: qualquer pessoa pode sugerir um tópico, apresentar uma ferramenta ou ajudar a organizar uma sessão vindoura. Essas chamadas acontecem a cada dois meses, com um formato flexível. Sediamos apresentações das equipes de Produto e Tecnologia da Fundação Wikimedia, atualizações sobre desenvolvimentos relevantes para o movimento, demonstrações de ferramentas e discussões sobre políticas e desafios técnicos.

Durante nossa chamada de junho, discutimos a Lista de desejos tecnológicos da lusofonia e as políticas de notoriedade do Wikidata. Em agosto, exploramos mais tópicos técnicos, como Lift Wing, Gerrit e ferramentas desenvolvidas pela comunidade. Em outubro, acolhemos uma apresentação da equipe de Experiência da Pessoa Desenvolvedora da Fundação Wikimedia sobre robôs problemáticos nos projetos Wikimedia.

Você não precisa saber codar para participar

Um dos principais objetivos dessa iniciativa é tornar as conversas técnicas mais acessíveis a pessoas de todo o movimento Wikimedia. Embora muitas sessões tenham ferramentas ou desenvolvimentos técnicos, conhecimento em programação não é obrigatório para participar.

Queremos que essas chamadas sejam mais do que apresentações. Elas devem também ser espaços para o diálogo, em que as pessoas possam fazer perguntas, compartilhar experiências usando ferramentas e levantar necessidades ou desafios que elas encontram em seus projetos. Desta forma, pessoas que não desenvolvem tecnologia ainda podem contribuir para as discussões e ajudar a moldar futuras colaborações.

Também queremos reduzir as barreiras linguísticas para facilitar a participação das comunidades falantes de português e espanhol, porque todo mundo deveria poder se expressar em sua própria língua. Para apoiar isto, recebemos valiosa assistência da equipe de Comunicações do Movimento da Fundação Wikimedia, que fornece apoio logístico e tradução simultânea entre espanhol e português.

Fortalecendo a comunidade técnica regional

Além de compartilhar atualizações, essas chamadas buscam ajudar a construir uma comunidade técnica latinoamericana mais conectada e colaborativa. Nossos próximos desafios incluem identificar as necessidades técnicas da região, promover oportunidades de mentoria, facilitar que pessoas novas se envolvam e criar espaços para desenvolver projetos conjuntamente.

Queremos que seja um espaço construído pela e para a comunidade, onde experiências locais possam contribuir para conversas globais sobre a tecnologia Wikimedia.

Participe das próximas chamadas e seja parte da conversa!

As Chamadas da Comunidade Técnica da América Latina estão abertas a qualquer pessoa interessada em tecnologias Wikimedia, independentemente de sua experiência técnica.

Se você tem uma ferramenta que você gostaria de apresentar, um tópico que você quer discutir, ou apenas tem curiosidades sobre o que está sendo desenvolvido em todo o movimento, nós te convidamos a se juntar a nós!

Você pode encontrar datas de reuniões futuras, explorar tópicos discutidos em sessões anteriores e aprender a como se envolver em nossa página no Meta-Wiki. Você também pode assinar nossa lista de e-mails para compartilhar ideias e projetos, com a comunicação principalmente em espanhol e português.

Chamadas da Comunidade Técnica da América Latina – Meta-Wiki

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