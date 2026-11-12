Mandem seus tecidos pra gente! O projeto de arte das Arpilleras na Wikimania 2027

A pergunta central da Wikimania 2027 é “Que internet queremos?”

Conforme se aproxima o evento em Santiago, estamos em busca de respostas de todo mundo no movimento Wikimedia. E em vez de limitar as respostas a pesquisas, slides e sessões de conferência, estamos oferecendo a possibilidade dos membros da comunidade expressarem suas ideias sobre a internet que queremos – artisticamente.

Mesmo que você não consiga participar do evento em pessoa, tudo o que você precisa fazer é nos enviar um quadrado de tecido – 20cm por 20cm, com uma margem de 3cm em cada lado – que será entrelaçado em nossa tapeçaria coletiva.

O produto final será uma arpillera – um trabalho gigante de arte com retalhos inspirado na tradição chilena. Após o evento, teremos um registro histórico duradouro – físico e digital – capturando a criatividade e diversidade de opiniões em todo o movimento Wikimedia.

Exemplo de um retalho de arpillera criado por um membro da comunidade

20cm x 20cm, com margem de 3cm)



Contexto sobre arpilleras

Arpillera significa serapilheira em espanhol. No Chile, arpilleras se referem a imagens de retalhos de cores vibrantes – uma tradição rural que foi popularizada pela artista Violeta Parra nos anos 1960. Elaboradas por grupos de mulheres como uma fonte de renda, essas peças de arte em tapeçaria viraram um meio de resistência política e ativismo por direitos humanos durante a ditadura militar dos anos 1970.

Na Wikimania Santiago, teremos a participação de arpilleristas, especialistas que nos guiarão na costura conjunta de nossa arpillera coletiva que expressará nossa visão para a internet que queremos.

Arpillera na Londres 38 lembrando o 11 de setembro de 1973

Compartilhando sua visão

Sabemos que há muitos artistas de talento na comunidade Wikimedia. Se você sabe costurar, encorajamos você a costurar sua mensagem ou ilustração sobre “A internet que queremos” dentro de um quadrado de tecido de 20cm x 20cm. Por favor, deixe uma margem extra de 3cm em cada lado do seu desenho para que ela possa ser facilmente costurada na tapeçaria arpillera mais ampla.

Se você não costura, encorajamos você a enviar um pedaço de tecido limpo que tenha algum significado cultural especial (como um padrão têxtil tradicional do seu país) ou significado pessoal (como um pedaço da sua primeira camiseta da Wikimedia). Outro membro da comunidade na Wikimania costurará o design nele.

Ao longo dos próximos meses, os seus quadrados de tecidos podem ser enviados de várias formas:

Em Conferências Regionais : Deposite seu pedaço em pontos de coleta designados. Você pode entregar sua peça a uma pessoa viajante de seu país que vá participar da Wikimania.

: Deposite seu pedaço em pontos de coleta designados. Você pode entregar sua peça a uma pessoa viajante de seu país que vá participar da Wikimania. Sediando uma oficina : Espalhe a alegria voluntariado-se para realizar sua própria oficina de costura em sua comunidade local ou em uma Conferência Regional. Ajude outras pessoas a criarem suas mensagens, depois envie as peças por correio ou por meio de uma empresa de entregas.

: Espalhe a alegria voluntariado-se para realizar sua própria oficina de costura em sua comunidade local ou em uma Conferência Regional. Ajude outras pessoas a criarem suas mensagens, depois envie as peças por correio ou por meio de uma empresa de entregas. Por correio: Envie sua peça diretamente à Wikimedia Chile, endereço: Andrés de Fuenzalida 17, of. 51, CP 7510077, Providencia, Santiago de Chile, Chile. Fique à vontade para adicionar lembranças ou cartões postais que você quer deixar na mesa de presentes da Wikimania!

Se você for participar da Wikimania, você pode levar seus quadrados – e quadrados coletados de outros membros da comunidade – a Santiago e deixá-los a partir de 18 de agosto de 2027.

Você pode também participar do espaço de criação entre sessões para ajudar a costurar. Será uma atividade simples e relaxante entre sessões, e uma boa maneira de conhecer pessoas novas e fazer conexões enquanto faz algo com as mãos.

Note que, ao participar, você disponibilizará o seu quadrado sob uma licença CC BY-SA 4.0. Certifique-se de escrever o seu Nome de Usuário(a) atrás do quadrado, carregar uma foto no Commons em Category:Wikimania 2027 Arpilleras Project Art, e adicionar um link para a página de atribuições do projeto de arte Arpilleras. Qualquer trabalho derivativo deve dar os créditos à(s) pessoa(s) autora(s) original(ais).

Certifique-se também de que o quadrado não contenha sementes ou fibras que possam impedi-lo de passar pela alfândega.

Não perca a oportunidade de ser parte dessa obra-prima única da comunidade Wikimedia! Para mais informações, favor ver a página do Projeto de Arte das Arpilleras na wiki da Wikimania – e fique de olho para mais atualizações da Equipe Organizadora Central da Wikimania.

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