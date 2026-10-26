Impactul vulnerabilităților PHP asupra serviciilor cloud Wikimedia

La 20 octombrie 2026, am suspendat temporar funcționarea Wikimedia Cloud Services (WMCS) și a altor servicii, ca măsură de precauție, în urma descoperirii a două vulnerabilități semnificative în PHP, limbajul de programare pe care se bazează majoritatea serviciilor noastre. Fundația PHP a publicat un aviz de securitate înainte de anunțul oficial, având în vedere gravitatea acestor vulnerabilități.

Asigurarea securității proiectelor Wikimedia și a utilizatorilor acestora reprezintă prioritatea noastră principală. O mare parte din informațiile disponibile în proiectele Wikimedia sunt publice și accesibile tuturor. Totuși, proiectele noastre conțin în mod inevitabil și anumite date cu caracter personal, a căror confidențialitate trebuie protejată. Protejarea vieții private a utilizatorilor este o componentă esențială a cunoașterii libere, iar Politica de confidențialitate a Fundației Wikimedia ne angajează să depunem eforturi pentru a asigura securitatea datelor cu caracter personal care nu sunt publice.

În contextul acestui incident, toate versiunile PHP au necesitat o actualizare imediată pentru a proteja infrastructura împotriva compromiterii și pentru a asigura confidențialitatea utilizatorilor. Având în vedere modelul deschis de administrare pe care se bazează WMCS, fiecare administrator de proiect este responsabil de gestionarea software-ului care rulează pe propriile instanțe. Prin urmare, nu putem garanta la nivel central că toate instanțele au fost actualizate pentru a remedia o vulnerabilitate recent descoperită. În plus, din cauza modelului de partajare a resurselor, existența unei astfel de vulnerabilități într-unul dintre proiectele găzduite poate reprezenta un risc potențial și pentru celelalte proiecte WMCS.

WMCS reprezintă o resursă extrem de valoroasă pentru comunitățile noastre. Înțelegem că numeroase servicii importante și utilizate pe scară largă, inclusiv ClueBot NG și alte instrumente de prevenire a abuzurilor, funcționează pe infrastructura WMCS. Pe măsură ce restabilim funcționarea serviciilor, acordăm prioritate securității sistemelor noastre și protejării datelor pentru care suntem responsabili, chiar dacă acest lucru presupune prelungirea perioadei de indisponibilitate. Aceeași abordare se aplică și altor servicii care au fost suspendate temporar, inclusiv infrastructurii Phabricator, serviciilor de documentație și celor de integrare continuă. Acestea sunt esențiale atât pentru activitatea Fundației Wikimedia, cât și pentru voluntarii tehnici care contribuie la susținerea mișcării Wikimedia.

Vom restabili funcționarea WMCS după ce ne vom putea asigura că serviciile pot opera în condiții de securitate. Totuși, va fi necesar timp pentru a analiza atât aplicațiile afectate, cât și modelul de funcționare al infrastructurii. Obiectivul nostru este să restabilim mai întâi funcționarea aplicațiilor Toolforge care nu utilizează PHP. Anticipăm că repunerea în funcțiune a aplicațiilor Toolforge bazate pe PHP, precum și a aplicațiilor Cloud VPS care nu fac parte din Toolforge, va necesita mai mult timp, având în vedere problemele de securitate prezentate mai sus.

Ce urmează

După ce vom evalua aceste riscuri și vom stabili modalitățile prin care putem restabili accesul la proiectele găzduite pe WMCS, vom publica un raport de sinteză post-incident, în care vom prezenta constatările noastre.

Pe măsură ce vom avea informații noi pentru administratorii instrumentelor, le vom comunica prin intermediul acestei liste de corespondență și vom actualiza această pagină Wikitech. Dacă administrați un instrument și aveți întrebări, vă rugăm să le publicați pe această pagină de discuții. Vă mulțumim pentru răbdare și înțelegere în timp ce luăm măsurile necesare pentru a proteja utilizatorii și proiectele noastre.

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