Укрепление нейтральной точки зрения в Википедии

Фонд Викимедиа недавно акцентировал внимание на масштабных исследованиях, выявляющих глобальные тенденции, критически важные для приоритетов нашего движения. Данный процесс стратегического планирования проводится ежегодно с 2022 года. Мы тщательно анализируем динамичные изменения, чтобы глубже понять вопрос: «Что сейчас миру нужно от Викимедии?»

Выявленные тенденции стимулируют содержательные обсуждения как на вики-платформах, так и в других пространствах сообщества, что помогает формировать приоритеты и определять направления инвестиций.

В текущем году ключевой темой обсуждения внутри движения Викимедиа и за его пределами стала нейтральность, особенно в контексте падения доверия к онлайн-информации и растущей фрагментации общественного консенсуса о том, что считать правдой. Многие полагают, что мир стал беспрецедентно сложным, а общество — более разобщённым, чем когда-либо прежде. На фоне усиливающихся глобальных угроз нейтральности, политика нейтральной точки зрения (НТЗ) Википедии приобретает беспрецедентную значимость. Этот фундаментальный принцип безупречно служил Википедии и стал ещё более значимым за почти 25 лет работы добровольцев.

Практическая реализация принципа нейтральности через политику НТЗ варьируется в различных проектах Викимедии, создавая благоприятную среду для межсообщественного обмена опытом и взаимного обучения. Это также поднимает вопрос о том, могут ли единые глобальные стандарты нейтральности эффективнее защитить проекты и их добровольцев в условиях растущих угроз и ужесточения регуляторных требований.

В целях поддержки сообществ Викимедии и подтверждения нашей приверженности нейтральности, Фонд Викимедиа формирует специализированную рабочую группу, включающую активных редакторов, попечителей, исследователей и экспертов-консультантов. Их миссия — разработать рекомендации по общим стандартам политики НТЗ, которые усилят защиту Википедии, повысят целостность проектов и обеспечат дополнительной поддержкой добровольцев, ответственных за имплементацию этих политик.

Предстоящие обсуждения будут базироваться на фундаментальных принципах НТЗ, обеспечивая сбалансированное и объективное представление фактов при сохранении возможности исследовать разнообразные идеи, концепции и перспективы. Укрепляя нейтральность Википедии в ответ на глобальные вызовы современности, мы усиливаем её позицию как высоконадёжного информационного ресурса, гарантируя её устойчивость в предоставлении точной и достоверной информации.

Читайте далее, чтобы узнать больше о политике НТЗ в Википедии и способах вашего участия.

Краткая история принципа нейтральной точки зрения (НТЗ) в Википедии

С момента основания проекта приверженность нейтральной точке зрения служила фундаментальным принципом Википедии. На странице Meta, созданной в 2003 году, подчёркивается, что Википедия и сопутствующие проекты Викимедиа «должны фокусироваться на представлении объективного и беспристрастного изложения фактов, избегая продвижения или противодействия конкретным точкам зрения. Она акцентирует необходимость признания многообразия интерпретаций и точек зрения. Хотя данная политика внедрена в различных языковых проектах, её специфические аспекты существенно варьируются между проектами и языками».

Участники Википедии всегда понимали, что этот неоспоримый принцип требует коллективных усилий для эффективной реализации: «Хотя НТЗ является конечной целью при создании статьи, достижение её единолично и моментально практически невыполнимо. Поэтому этот процесс традиционно рассматривается как итеративный (подобно вики-правкам в целом): противоположные взгляды находят баланс в формулировках и представлении информации, чтобы в конечном итоге сформировать нейтральное описание, приемлемое для всех на основе коллективного консенсуса».

Подобно всем правилам Википедии, принцип НТЗ непрерывно уточнялся и совершенствовался на протяжении 24-летней истории проекта благодаря тысячам корректировок на сотнях языков. В ходе этого постоянного процесса сообщественного диалога принцип нейтральной точки зрения и его применение продолжают оставаться основополагающими для Википедии.

Общие глобальные стандарты для политики НТЗ

На недавнем воркшопе сообщества беглый обзор политик нейтральной точки зрения (НТЗ) в разных языковых разделах Википедии выявил расхождения, противоречия и множество возможностей для проектов Викимедиа учиться друг у друга. Редакторы с расширенными правами — те, кому сообщества доверили применение принципов НТЗ, — описали трудности, с которыми сталкиваются, когда эти правила недостаточно чётко прописаны в некоторых языковых версиях.

По мере снижения общественного доверия к источникам новостей участники Википедии сталкиваются со всё большими трудностями в плане справедливого и пропорционального представления точек зрения из надёжных источников, свободных от редакционной предвзятости. Особую сложность представляет соблюдение этих принципов при освещении динамично развивающихся и спорных тем. В последние годы сюда вошли такие темы, как геополитические конфликты, например, между Израилем и Палестиной, Россией и Украиной, такие проблемы, как недостаточная представленность женщин в проектах Викимедиа, недостаточное освещение глобального Юга самими его жителями, представление медицинской информации о пандемиях и то, как Википедия применяет свою политику в ответ на проявления антисемитизма. В некоторых случаях решение подобных вопросов требует продолжительного времени и глубокого анализа.

Как хорошо известно добровольцам, целостность Википедии — особенно в отношении развивающихся и спорных тем — поддерживается посредством эффективных механизмов самоуправления сообщества (включая протоколы обсуждений, механизмы надзора и каналы урегулирования разногласий), которые обеспечивают справедливый и сбалансированный подход. Эти задокументированные стандарты целенаправленно разработаны для предотвращения непропорционального влияния и сохранения уникальной независимой некоммерческой модели, не имеющей аналогов в мире. История не раз подтверждала, что сообщество успешно справляется с поддержанием нейтральности даже в самых сложных вопросах.

Участники проектов Викимедии трезво осознают: им необходимо постоянно адаптироваться и улучшать свои системы, особенно когда цифровые и медиаплатформы по всему миру борются с предвзятостью и дезинформацией. Чётко сформулированные, разработанные непосредственно сообществами правила модерации контента помогают защитить и Википедию, и её редакторов.

Чтобы поддержать эти механизмы самоуправления, рабочая группа изучит, как общие стандарты НТЗ между проектами могут укрепить Википедию и помочь добровольцам, опираясь на опыт, накопленный за два десятилетия. Её цель — обобщить лучшие практики сообществ, благодаря которым Википедия стала достоверным источником знаний во всём мире. В этот процесс будут интегрированы отзывы о текущих инициативах по разработке политик, отражающих ценности, разделяемые глобальным сообществом Викимедиа.

Первоначальные рекомендации будут представлены Совету попечителей Фонда Викимедиа в июне 2025 года одновременно с планом и бюджетом Фонда.

Принять участие в обсуждении приглашаются все заинтересованные стороны — как внутри движения, так и за его пределами. Предложения можно оставить на специальной странице Meta или в рамках ежегодных плановых обсуждений Фонда.

Зависимость мира от Википедии продолжает расти — её используют ИИ-чат-боты, поисковые системы, голосовые помощники и потребители контента во всём Интернет-пространстве. В эпоху, когда нас используют (и нуждаются в нас!) как никогда, особенно важно укреплять ключевые принципы и сохранять общие ценности. Усиление нейтральности Википедии сделает её ещё более надёжным источником информации для миллиардов людей во всех уголках планеты.

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