Обзор юридической практики Фонда Викимедиа за 2024 год: защита волонтеров и проектов Викимедиа в суде и формирование будущего интернета

Участие Фонда Викимедиа в судебных разбирательствах в течение 2024 года включало в себя как дела в качестве ответчика, так и активное участие в судебных процессах с целью позитивных изменений (а именно в судебных исках, продвигающих законодательные новации в интересах общественности). Фонд осуществляет глобальный мониторинг возможностей для юридической защиты свободных знаний, волонтеров Викимедиа, создающих их, а также для прояснения того, какая часть материалов является общественным достоянием. В этой объемной статье мы осветим некоторую часть нашей работы за прошлый год, касающуюся защиты свободных и открытых знаний в широком смысле и волонтеров и проектов Викимедиа в частности.

Статуя Фемиды работы Джона ван Носта младшего на воротах Стойкости и Правосудия в Дублинском замке.

Изображение предоставлено Викискладом, лиц. CC BY-SA 3.0, автор: Jan-Herm Janßen

Миссия Фонда Викимедиа заключается в том, чтобы наделять людей по всему миру возможностями и вовлекать их с целью развития свободных и открытых энциклопедических материалов, доступных всем и повсюду для совместного использования. Одним из направлений продвижения нашей миссии является работа над улучшением законов и нормативных актов, обеспечивающих возможности для хостинга Википедии и других проектов Викимедиа в области свободных знаний, а также и тех положений, которые позволяют волонтерам сообщества Викимедиа эффективно сотрудничать и вносить свой вклад в проекты.

Наши судебные усилия, направленные на то, чтобы правовой ландшафт защищал и стимулировал вклад в свободные и открытые знания, а также и курируемую сообществом модель управления проектами и модерации их содержимого, сосредоточены в двух направлениях. Во-первых, в качестве владельцев проектов мы отвечаем на относящиеся к ним юридические требования, чтобы защитить их. Во-вторых, мы участвуем в целевых судебных разбирательствах с целью позитивных изменений — стратегических судебных исках, направленных на законодательные изменения в интересах общества, — например, путем подачи отрытых экспертных писем (“друзей суда”) в важных, создающих прецедент судебных процессах, которые затрагивают третьих лиц по всему миру и могут влиять на волонтеров и контент проектов. Данная статья блога объясняет стратегию, стоящую за нашими юридическими усилиями в тот момент, когда судебные процессы, в которых мы участвуем, демонстрируют в целом более сложную картину правовой среды, чем мы когда-либо видели в прошлом.

В настоящий момент наблюдается тенденция к усилению государственного надзора и применению законов, оспаривающих концепцию свободного, глобального и открытого интернета. Эта тенденция начала видоизменять юридические требования, предъявляемые к Фонду, и ожидания в странах по всему миру: не только для Фонда, но и для всех владельцев платформ. В 2024 году наш юридический отдел был вовлечен в судебные разбирательства как в качестве ответчика, так и в качестве третьей стороны, участвующей в судебных процессах по всему миру с целью позитивных изменений. Мы участвовали в целом ряде дел, связанных с защитой посредников от ответственности, с клеветой и свободой самовыражения, а также с правом на неприкосновенность частной жизни. Среди них есть дела, которые являются, по нашему мнению, стратегическими исками против общественного участия (SLAPP) — судебными мерами, направленными на цензуру информации по законным вопросам, представляющим общественный интерес, — как с точки зрения влияния, так и с точки зрения судебной защиты. Во всех этих случаях мы стремимся защищать и продвигать свободу самовыражения, общественные интересы применительно к проектам Викимедиа и аналогичным управляемым сообществами важным публичным платформам, а также и преимущества надежной и актуальной системы онлайн-информации.

Защита проектов и волонтеров Викимедиа, а также формирование законов для защиты и продвижения свободных знаний

Судебная практика в целях защиты: отстаивание интересов проектов и волонтеров Викимедиа в суде

Фонд и сообщества Викимедиа тщательно следят за тем, чтобы проекты Викимедиа не стали предметом судебных исков. Тем не менее судебные разбирательства, относящиеся к содержанию проектов, все же случаются. Когда к нам поступают иски со всех концов мира, мы предпринимаем судебные меры для защиты как самих проектов, так и людей, которые их добросовестно редактируют. Мы также ищем способы разъяснения законов, чтобы помочь волонтерам, вне зависимости от их места жительства, понять, какие материалы доступны в качестве свободных знаний, а какие могут быть ограниченными или незаконными.

После появления у нас нового дела мы всегда стараемся понять, за какой контент идет борьба, так как качество выполняемой сообществом работы — ключевой аспект защиты проектов. Например, когда спорные части статьи в Википедии написаны в соответствии с политикой сообщества волонтеров в отношении нейтральной точки зрения и основаны на надежных источниках, Фонд обычно имеет хорошие шансы для защиты как содержимого, так и его авторов. С другой стороны, если у материала нет источников или же они ненадлежащего качества, Фонд очень редко имеет возможность провести независимое исследование для установления истины, что осложняет защиту.

Аналогичным образом, если контент Википедии, Викисклада, Викиданных или других проектов раскрывает подробности частной жизни людей, нам важно продемонстрировать, что это имеет общественную ценность. Поэтому крайне важно, чтобы сообщества волонтеров продолжали определять, обсуждать и применять сбалансированные стандарты относительно разумного уважения к частной жизни (например, в Викиданных и англоязычной Википедии), относительно образовательной ценности контента и использования изображений узнаваемых людей — что уже успешно практикуется в течение последних 24 лет. В частности, когда основательный и справедливый анализ проводится в открытой манере, например на страницах обсуждений и в дискуссиях касательно удаления, юристы Фонда смогут продемонстрировать нашим оппонентам, надзорным органам и судьям, что конфиденциальность и общественные интересы уже были всесторонне рассмотрены и что в конечном итоге закон должен защищать вклад волонтеров Викимедиа.

Судебные разбирательства в 2024 году

За последний год Фонд стал объектом нескольких исков и судебных требований. Наши отчеты о прозрачности показывают, сколько юридических требований мы получаем, — они разделяются на те, что связаны с контентом, и те, что связаны с пользовательскими данными. Хотя подавляющее большинство жалоб в отношении Фонда не приводят к судебным разбирательствам, с правовой точки зрения ситуация для хостинга платформы начала значительно меняться. Модель Викимедиа во многом способствует разрешению юридических претензий, поскольку мы можем рассказать потенциальным оппонентам об управляемых сообществом процессах, которые могут решить их проблему, например о Мастере запросов редактирования в англоязычной Википедии. В некоторых ситуациях мы даже можем передать жалобу членам сообщества от имени заявителя. В небольшом количестве случаев у Фонда возникают четкие юридические обязательства, в результате чего данные требования удовлетворяются в соответствии с законом. До настоящего момента лишь несколько жалоб доходило до суда каждый год.

Важно отметить, что некоторые судебные разбирательства в целях защиты не могут обсуждаться публично. Это варьируется в зависимости от норм разных стран и характера дела. Например, Фонд может быть ограничен в возможности повторять обвинения, которые уже были признаны судом как клеветнические, или может не иметь возможности обсуждать подробности дел, находящихся на стадии активного разбирательства. К счастью, есть несколько дел, где мы можем выделить примеры ключевых побед, связанных с защитой проектов и волонтеров.

Фонд одержал несколько юридических побед в Германии в 2024 году. Мы выиграли дело о конфиденциальности против богатого магната из сферы азартных игр. Основываясь на туманных заявлениях о потенциальном вреде, он пытался при помощи того, что мы классифицируем как SLAPP, существенно расширить сферу действия немецких и европейских законов о конфиденциальности, чтобы заставить нас подвергнуть цензуре фактические и нейтральные упоминания о нем в Википедии. Мы также выиграли ключевое дело, которое разубедит людей по всему миру от попыток злоупотребить строгими немецкими законами о клевете посредством того, что, по нашему мнению, является очевидным примером дел с “поиском выгодной юрисдикции”, с которыми мы недавно столкнулись.

“Поиск юрисдикции” — это попытка выбрать суд определенной юрисдикции, законы которой могут быть благоприятными для истца. Мы одержали победу в еще одном подобном деле в Великобритании, инициированном бывшим юристом. Он проиграл иск о клевете против нас в Высоком суде Англии и Уэльса и пытался обжаловать решение. В марте 2025 года Апелляционный суд решительно отклонил его попытку и поддержал решение Высокого суда, включая важный вывод: правило о сроке давности двенадцати месяцев все еще может защищать статьи Википедии, которые были отредактированы или приведены в прежнее состояние, если результат “по существу такой же”, что и оспариваемые фрагменты, впервые написанные не ранее чем год назад. Лорд-судья Уорби объявил многие аспекты дела бывшего юриста “абсолютно необоснованными” и предупредил, что истец может получить гражданский запретительный судебный приказ, если он будет угрожать предъявлением других необоснованных претензий.

В этом году мы также добились некоторых успехов, связанных с пользовательскими данными. Мы не будем писать о каждом случае в отдельности, чтобы избежать спекуляций или попыток идентификации пользователей на основе материалов дела. В целом, у Фонда было два дела в Японии, где нам удалось защитить пользовательские данные от разглашения. Аналогичный случай был в Бразилии, где также удалось защитить от разглашения данные пользователей. В Индии Фонд достиг в ходе суда соглашения о продолжении дела без предоставления пользовательских данных другой стороне.

Дело Сезара ду Пасу в Португалии, которое сильно замедлилось в высшем суде из-за вопросов португальского законодательства, остается открытым и представляет ряд проблем, связанных с защитой конфиденциальности пользователей, а также защитой хостинга платформ. Это еще одно дело, которое мы ранее идентифицировали как попытку SLAPP. В этом случае Фонд предпринимает усилия, чтобы редакторы могли безопасно работать над важными биографиями, в том числе политических деятелей и финансистов.

Наконец, в Индии мы также достигли успеха в отклонении иска по поводу фильма BBC о премьер-министре Индии Нарендре Моди — рассматриваемый материал изначально никогда не размещался в Википедии, а просто был указан в качестве источника.

В прошлом году мы также столкнулись с некоторыми неудачами. Во Франции у нас было два судебных разбирательства, где французские суды разошлись во взглядах с французскими волонтерами, что привело к тому, что Фонд удалил две статьи в соответствии с нашими юридическими обязательствами в рамках французского законодательства. Мы также начали обсуждения во французском сообществе о том, как взаимодействовать с данными случаями. Мы часто поощряем местные сообщества волонтеров работать над материалами, которые могут стать предметом судебного разбирательства. У сообществ почти всегда больше возможностей, чем у Фонда, если они хотят работать над статьями, которые могут подпадать под действие судебных постановлений. Например, частичное удаление или переписывание могут удовлетворить решение суда. В то же время Фонд никогда не пишет новую статью в ответ на постановление суда и может лишь удалить статью в соответствии с таким постановлением.

В настоящее время у нас есть несколько активных дел, по которым еще нет окончательного решения. В Индии все еще продолжается дело Asian News International (ANI), а следующее слушание отложено до мая 2025 года. В Италии мы ведем судебную тяжбу по поводу постановления “не индексировать” статью Википедии, связанную с высокопоставленным членом Ватикана, обвиненным в хранении детской порнографии. Это важно для обмена знаниями, так как деиндексация стала новым способом для людей, пытающихся скрыть информацию от общественности посредством “права на забвение”, — идея заключается в том, что если это не попадает в поисковые системы, то информация фактически является тайной для общественности, даже если она остается где-либо опубликованной. У нас также есть несколько текущих дел во Франции и Германии, а также одно, начатое в Украине, к которому Фонд присоединился в середине процесса.

Тем временем мы пристально наблюдаем за новой волной законов об “онлайн-безопасности” по всему миру, которые разрабатываются с благими намерениями, но зачастую плохо адаптированы к разнообразию онлайн-услуг. Там, где такие законы представляют угрозу модели Викимедиа, существует вероятность, что на некоторые юридические запросы придется отвечать в судах.

Судебная практика с целью позитивных изменений: привнесение правовых новаций в интересах общественности

Стратегические юридические документы, которые Фонд подает в суды по всему миру, направлены на принятие законодательных изменений в интересах общественности различными путями, которые способствуют продвижению и защите проектов Викимедиа и сообщества волонтеров, работающих над ними.

Наша миссия охватывает многие важные аспекты права. По этой причине экспертные заключения, которые мы подаем, охватывают большое разнообразие тем. Например, мы стремимся к тому, чтобы контент, который создается, распространяется, курируется и модерируется в интернете, оставался доступным всем заинтересованным лицам. Кроме того, мы стремимся, чтобы законы и правила не посягали на свободы, защищающие пользователей проектов или их возможности исследовать и распространять свободные и открытые знания. Например, мы выступаем за то, чтобы хорошие законы не использовались для ограничения свободы самовыражения посредством SLAPP. И, наконец, мы стремимся сделать так, чтобы хорошие правовые стандарты, такие как защита от ответственности для владельцев платформ, последовательно применялись по всему земному шару, чтобы действительно защитить затрагиваемые платформы.

Экспертные письма 2024 года

NetChoice, LLC, против Paxton и Moody против NetChoice, LLC, — два недавних примера дел в Соединенных Штатах, имеющих особую важность для курируемой сообществом модели управления проектами и модерации их содержимого, а также для права на свободу самовыражения. В 2021 году в Техасе и Флориде были приняты локальные законы, направленные на ограничение возможностей социальных медиаплатформ по применению собственных правил в отношении контента. Эти законы появились как ответ на некоторые громкие решения по модерации контента, принятые крупными социальными медиаплатформами, которые, по мнению этих штатов, представляли собой цензуру точек зрения некоторых пользователей. В конце 2023 года Фонд подал экспертное письмо в Верховный суд США, где мы аргументировали, что законы, ограничивающие управляемую сообществом модерацию контента, нарушают права волонтеров Википедии, предусмотренные Первой поправкой США, и могут нанести ущерб качеству и достоверности Википедии, вынуждая их включать неэнциклопедичное содержание.

На данный момент проблема не решена: в июле 2024 года Верховный суд постановил, что нижестоящие суды при вынесении первоначального решения по этим делам использовали слишком узкий подход при рассмотрении конституционного соответствия этих законов. Суд вернул дела в суды более низкой инстанции с указанием на повторное рассмотрение — по сути нажал “кнопку перезагрузки”. Это остановило применение законов до тех пор, пока нижестоящие суды повторно не вынесут по ним решения.

Вместе с организациями Creative Commons и “Проект Гутенберга”, Фонд подал совместное экспертное письмо в другом американском судебном разбирательстве, являющемся ключевым для хостинга контента: Hachette против Архива Интернета. Четыре крупных издательства обвинили Архив Интернета в поощрении нарушения авторских прав с помощью сервиса Открытой библиотеки. В ответ на пандемию COVID-19, из-за которой закрылись физические библиотеки и книжные магазины, Архив Интернета решил снять ограничения на использование 1.4 миллиона оцифрованных книг, выданных общественности. Окружной суд США нашел изъяны в возражениях этой некоммерческой организации, апеллирующей к добросовестному использованию, подчеркнув, что факт сбора пожертвований со стороны Архива Интернета был весьма значащим фактором, чтобы установить факт использования защищенных авторским правом материалов способом, причиняющим вред правообладателям. Мы аргументировали, что интерпретация судом добросовестного использования может классифицировать некоммерческое вторичное использование как коммерческое, что оказывает влияние на возможность использования защищенных авторским правом материалов для всех некоммерческих организаций, включая Википедию. Хотя в конечном итоге Архив Интернета проиграл дело, Апелляционный суд США второго округа при утверждении решения окружного суда все же пришел к выводу, что сбор пожертвований не является коммерческим использованием.



Как объяснялось ранее, обеспечение доступности контента, представляющего общественный интерес, является одним из аспектов нашей миссии. По этой причине в начале 2024 года мы подписали совместно с Pinterest, Google и “Организацией преобразующих работ” экспертное письмо в деле Эллиот Макгакен против Valnet. В этом процессе фотограф по имени Эллиот Макгакен обвинил Valnet, развлекательную медиакомпанию, во встраивании некоторых своих постов в социальных сетях и связанных с ними фотографий на туристическом вебсайте компании. Макгакен утверждал, что данное использование является нарушением его авторских прав как правообладателя, в отношении его эксклюзивного выбора способа демонстрации своих изображений публике. Мы аргументировали, что удовлетворение запроса Макгакена серьезно исказит закон об авторских правах. Это превратит миллионы операторов платформ в нарушителей, так как позволит правообладателям запрещать третьим сторонам показывать своей аудитории работы, которые уже публично доступны в интернете. Макгакен проиграл дело.

Судебные разбирательства Фонда с целью позитивных изменений также выходят за пределы США, чтобы внести ясность в неопределенные законы по всему миру. Как упоминалось выше, другим аспектом нашей миссии является повсеместная защита прав и свобод пользователей проекта в сфере доступа к свободным и открытым знаниям и обмена ими. В мае 2024 года Фонд подписал экспертное письмо совместно с Викимедиа Франция, в котором просил Конституционный совет Франции признать недействительными некоторые статьи нового закона SREN (“sécuriser et réguler l’espace numérique” – “обеспечение безопасности и регулирование цифрового пространства”). Еще до принятия закона SREN, Викимедиа Европа и Фонд проинформировали французских законодателей о том, что он будет иметь неконституционно широкую сферу применения из-за таких требований, как необоснованно короткие сроки удаления, квазиглобальные постановления о блокировке (это означает, что французское правительство могло бы принуждать к удалению контента в других странах), а также риск уголовных штрафов и тюремного заключения за распространение контента, который может вызывать “возмущение” или “оскорбление”. Вскоре Конституционный совет вынес решение, в котором признал недействительными несколько частей SREN, в том числе и “положение о цифровом возмущении или оскорблении”.

Наша миссия также включает в себя выявление случаев неправильного применения хороших законов с целью SLAPP, чтобы ограничить свободу самовыражения, как отмечалось ранее. Фонд участвовал в деле Жизель Зуни Мускес против Кристиана Чены в Верховном суде Парагвая в июле 2024 года. В этом иске Мускес подала в суд на Чену за предполагаемое нарушение парагвайского закона, нацеленного на борьбу с гендерной дискриминацией, чтобы попытаться скрыть фактически корректную и достоверную информацию о себе, представляющую общественный интерес. Это ставит под угрозу свободу самовыражения и доступ других людей к надежной и достоверной информации. В нашем экспертном письме, подписанном совместно с TEDIC и Центром исследований свободы выражения мнений и доступа к информации (CELE), мы аргументировали, что мировой судья не только не учел правозащитные последствия решения для свободы выражения мнений и журналистики, но и не провел соответствующий тест для определения законности ограничения прав человека у затрагиваемой стороны. Некорректный тест для ограничения свободы слова может повлиять на будущие дела и ограничить возможности волонтеров Викимедиа для распространения важной общественной информации. Это дело все еще ожидает решения Верховного суда.





Наконец, как мы уже объясняли ранее, наша миссия требует, чтобы мы обеспечивали сохранение существующих хороших правовых стандартов, например таких, которые защищают провайдеров платформ от неоправданных обязательств. Фонд подал экспертное письмо в рамках дела Ульрих Рихтер Моралес и Клаудия Рамирес Тавера против Google Inc. и Google México в Верховном суде Мексики в августе 2024 года. В этом деле Ульрих Рихтер Моралес подал в суд на компанию Google за то, что она не удалила якобы клеветническую запись в блоге на платформе Blogger. Мы аргументировали, что крайне важно сохранить существующие меры защиты, предусмотренные правовой структурой ответственности интернет-посредников, так как они являются основой для сотрудничества и открытости, присущих таким платформам, как Википедия. Это дело также все еще ожидает решения в Верховном суде Мексики.



Выводы

В совокупности эти дела представляют собой более сложную картину правовой среды, чем мы когда-либо видели в прошлом. Суды многих крупных стран стремятся установить правовой контроль над Фондом и волонтерами Викимедиа из-за биографических статей об известных людях или организациях в этих странах. Кроме того, судебные дела стали более сложными, так как некоторые истцы заявляют, что даже фактическая информация в Википедии и других проектах Викимедиа может быть во многом устаревшей, неактуальной, неточной или даже неполной для размещения на законных основаниях. Лучшее, что могут сделать сообщества в ответ на это, — убедиться, что эти статьи хорошего качества и важны для широкой общественности: чем более точным, нейтральным и значимым для интересов общества является содержание, тем более эффективную правовую защиту Фонд может предложить, чтобы обезопасить эти материалы и отклонить требования по раскрытию данных.

Это лишь немногие из дел, в которых Фонд участвует на ежедневной основе. Фонд, его партнерские организации и союзники продолжают играть активную роль в поддержке нашей миссии по предоставлению свободного и открытого образовательного контента для всех. Активное участие в судебной практике по всему миру — это один из основных путей, посредством которых мы стараемся сподвигнуть мир в направлении нашего видения свободных и открытых знаний для всех и повсюду.

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