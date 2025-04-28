Представляем обновленную версию годового плана Фонда Викимедиа на период 2025–2026 гг.

После исторического выборного 2024 года, когда право голоса имело больше людей, чем когда-либо в истории, мир в 2025 году переживает значительные геополитические, законодательные, правовые и социальные изменения, которые ставят перед движением Викимедиа сложные задачи и открывают новые возможности.

В январе 2026 года Википедии исполнится 25 лет. Этот поколенческий юбилей придется на середину следующего ежегодного плана Фонда Викимедиа. Заглядывая вперед, можно сказать, что это редкая возможность для размышления и празднования, а также и для того, чтобы укрепить наше стремление к ясному и прагматичному планированию для защиты и развития этого уникального глобального ресурса знаний. Действительно, наша миссия побуждает нас делать это бессрочно для будущих поколений.

В данный момент планирование Фонда Викимедиа охватывает весь спектр от быстрого реагирования до многопоколенческой стратегии, направленной на увеличение количества волонтеров и читателей, объемов контента, а также и на рост финансирования. Мы должны уметь работать одновременно в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Эти многоуровневые планы способствуют реализации стратегического направления, чтобы стать “основополагающей инфраструктурой экосистемы свободных знаний” в перспективе на 2030 год и далее. Данный годовой план признает жизненно важную потребность в нейтральном и свободном энциклопедическом наполнении в рамках динамического ландшафта изменяющегося интернета. В нем ставится вопрос о том, как мы можем укрепить и уберечь ценности и принципы Викимедиа, чтобы защитить людей и проекты. Он сосредоточен на том, как мы вместе можем охватить новых участников и потребителей, чтобы они преуспевали в течение будущих поколений.

В этом контексте данный годовой план и бюджет содержат в себе обзор целей на следующий финансовый год (июль 2025 года – июнь 2026 года), а также и анализ того, как инвестируются и распределяются ресурсы. В основе этого направления лежат ключевые тенденции и потребности мира вокруг нас, а также и то, как Фонд Викимедиа сможет эффективно на них реагировать.

Что миру требуется от нас сейчас?

В течение последних нескольких лет процесс планирования начинался с этого центрального и направляющего вопроса. Из года в год он служит основой для исследования и анализа тенденций, определяющих нашу работу по выполнению миссии Викимедиа, как в мировом масштабе, так и рамках сообщества.

Проблемы и угрозы, связанные с обменом проверенной и нейтральной онлайн-информацией, значительно возросли. Глобальное доверие к информации в интернете снижается, а общий консенсус относительно того, что считать правдой, распадается. Законы и правила, направленные на регулирование технологических онлайн-платформ, не всегда оставляют достаточно пространства для некоммерческих площадок, таких как Википедия.

Мы также наблюдаем быстро меняющийся цифровой ландшафт, демонстрирующий экспоненциальный рост объемов онлайн-контента, генерируемого машинами. Высококачественная и надежная информация, созданная человеком, стала истощающимся и редким продуктом, который технологические компании стараются извлечь из сети и распространить на своих платформах посредством новых механизмов поиска (как на основе ИИ, так и обычного). Роль проектов Викимедиа становится в этой связи жизненно важной, несмотря на то, что мы видим снижение заметности наших проектов по мере роста использования контента третьими сторонами.

Кроме того, долгосрочная устойчивость сообществ Викимедиа зависит от постоянного притока новых пользователей, которые создают качественное наполнение, оставаясь вовлеченными. Мы будем экспериментировать со способами привлечения новых поколений редакторов и увеличим число доверенных волонтеров (также называемых пользователями с расширенными правами), которые играют важнейшую роль в обеспечении качества и надежности на проектах.

Последовательные цели, инновационные эксперименты

По мере того как мы сталкиваемся с этими и другими глобальными тенденциями, данный план обеспечивает последовательный и инновационный ответ. Описанные ниже цели основываются на последовательной реализации предыдущих планов (см. 2024, 2023, 2022). Поддержка технологической инфраструктуры и разработка продуктов занимают центральное место с точки зрения приоритетов и ресурсов Фонда, чтобы обеспечить надежность, безопасность, доступность и развитие Википедии и проектов Викимедиа, а также и повсеместно удовлетворить нужды участников и потребителей.

Наши главные цели были реорганизованы по трем направлениям (инфраструктура, поддержка волонтеров и эффективность) в качестве более простого и продуктивного способа отражения “социально-технологической” роли Викимедиа в поддержке как технологий, так и людей, которые обеспечивают работу проектов, являющихся жизненно важной частью свободного и открытого интернета.

Инфраструктурная цель. Как и в предыдущие годы, работа в рамках инфраструктурной цели организована по следующим направлениям: развитие вики-среды , чтобы потребители и читатели хотели вернуться, были глубоко вовлечены и вносили вклад теми способами, которые имеют для них значение; эксперименты с новыми способами охвата аудиторий будущего, в том числе размещение энциклопедического контента в социальных пространствах, где новые поколения участников и потребителей проводят свое время; инвестиции в сервисы обработки данных , чтобы наращивать темпы тестирования и разработки, а также проводить эксперименты с новыми технологиями еще быстрее.

Как и в предыдущие годы, работа в рамках инфраструктурной цели организована по следующим направлениям: Цель поддержки волонтеров. Эта цель объединяет работу многих команд Фонда, чтобы поддержать и защитить людей, вносящих вклад в проекты Викимедиа на всех уровнях, а также и социальные системы, необходимые для роста этого вклада. Она дополняет согласнованные цели предыдущих лет, в том числе направленные на безопасность и равенство знаний, уделяя особое внимание следующим пунктам: защита волонтеров посредством помощи от отдела доверия и безопасности, а также усовершенствования инфраструктуры и инструментов защиты людей (например, масштабные злоупотребления); обеспечение целостности наших проектов при помощи юридической защиты, укрепления принципов нейтральности, борьбы с искаженной информацией и дезинформацией, повышения осведомленности и борьбы с недостатком знаний; укрепление нашего движения через углубление важных связей и сотрудничества между волонтерами, партнерскими организациями и субъектами движения, а также и при помощи глобальной и региональной вовлеченности.

Эта цель объединяет работу многих команд Фонда, чтобы поддержать и защитить людей, вносящих вклад в проекты Викимедиа на всех уровнях, а также и социальные системы, необходимые для роста этого вклада. Она дополняет согласнованные цели предыдущих лет, в том числе направленные на безопасность и равенство знаний, уделяя особое внимание следующим пунктам: Цель эффективности. Цель эффективности направлена на постоянное укрепление и улучшение возможностей Фонда в области финансов, управления рисками, организационной и операционной деятельности, чтобы обеспечить реализацию данных целей и нашей миссии. В этом году заданы следующие ключевые цели: инвестиции в более долгосрочные диверсифицированные стратегии дохода , в том числе изучение опыта дополнительных экспериментов со спонсорами; дальнейшее усовершенствование протоколов риск-менеджмента , процессов и систем, интегрированных в команды по всему Фонду; повышение качества управления эффективностью финансового, операционного и человеческого капитала , а также усовершенствование инструментов и процессов для эффективного и результативного выполнения нашей работы.

Цель эффективности направлена на постоянное укрепление и улучшение возможностей Фонда в области финансов, управления рисками, организационной и операционной деятельности, чтобы обеспечить реализацию данных целей и нашей миссии. В этом году заданы следующие ключевые цели:

Пилотные эксперименты с децентрализованным принятием решений

Наряду с данными целями, годовой план этого года будет также включать в себя результаты и этапы трех пилотных экспериментов, утвержденных Советом попечителей. Они направлены на проведение оценки того, как движение Викимедиа может сознательным образом перераспределить подотчетность и принятие решений в направлении представительных советов и управляемых волонтерами органов в различных сферах ответственности:

Совсем недавно Фонд Викимедиа также провел работу совместно с Советом попечителей, а также и в рамках семинара сообщества, чтобы предложить укрепление принципов Википедии в отношении нейтральной точки зрения в то время, когда это необходимо как никогда. Мы ожидаем, что данные усилия будут продолжены и в финансовом году, включенном в этот годовой план.

Определение приоритета наших инвестиций

Финансовая модель Викимедиа является центральной темой многолетнего стратегического планирования, которое связано с приоритетами в области сбора средств, финансового менеджмента, а также и с приверженностью к наращиванию различных источников дохода для защиты и развития данной миссий в течение будущих поколений.

Текущее моделирование показывает рост доходов порядка 6% в период 2025-2026 гг. и +/-5% в течение следующих двух лет. По сравнению с предыдущими годами, данный более умеренный уровень роста требует постоянного внимания к приоритетам и компромиссам в ключевых областях инвестиций с одновременным повышением нашей устойчивости.

В ответ на это бюджет этого года отражает приверженность разумному финансовому планированию, которое поддерживает как непосредственные цели, так и многопоколенческие. Наше ресурсное обеспечение должно быть ориентированным на будущее с целью продвижения нашей миссии, а также и гибким для реагирования на возникающие потребности. Как и в последние годы, инфраструктура остается самой значительной частью бюджета, и мы также продолжим отдавать приоритет наращиванию прямого финансирования движения.

Как и в прошлом году, связанная с технологиями работа составляет почти половину бюджета Фонда – 47%, а приоритетные области по защите волонтеров и проектов – еще 29%. Это в совокупности составляет 76% годового бюджета Фонда. Расходы на финансы, риск-менеджмент, сбор средств и операционную деятельность составляют оставшиеся 24%.

Дополнительный резерв оборотного капитала обеспечивается в соответствии с лучшими практиками некоммерческих организаций по поддержанию устойчивости, при наличии гибкости для реагирования на незапланированные или неожиданные изменения в области налоговой, нормативной и политической среды. В соответствии с данным годовым планом, 1% резерва может быть использован для финансирования 25-й годовщины Википедии в качестве стратегического, разового и неповторяющегося события.

Наконец, прямое финансирование волонтеров и организационных единиц движения увеличится в следующем году на порядка 11% в соответствии с общими темпами роста Фонда. Это обеспечит более 400 грантов для волонтеров, филиалов и партнеров движения. В соответствии с многолетними принципами, данное финансирование будет увеличиваться на 5% ежегодно в финансовых периодах 2026-2027 гг. и 2027-2028 гг., чтобы обеспечить более последовательное долгосрочное планирование. Это также позволит обеспечить соответствие региональных грантов темпам инфляции и поспособствует умеренному росту совокупного объема грантовой поддержки.

Как узнать больше

Вы можете найти здесь более подробную информацию о том, как принять участие в годовом планировании Фонда Викимедиа.

Кроме того, каждые две недели Фонд проводит рассылку бюллетеня о ходе выполнения годового плана. Вы также можете ознакомиться здесь с шестимесячным “моментальным снимком”, отражающим ход выполнения по сравнению с планом предыдущего года.

Ссылки и ресурсы

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