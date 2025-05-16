Готовность к рискам в годовом плане Фонда Викимедиа

Фонд Викимедиа стремится защищать и поддерживать Википедию и другие проекты Викимедиа в рамках нашей миссии — «дать возможность людям по всему миру создавать и развивать образовательный контент под свободной лицензией или в общественном достоянии, а также эффективно распространять его по всему миру». Наш годовой план учитывает глобальные тенденции, включая усиливающиеся попытки заинтересованных групп, влиятельных субъектов и определённых правительств подорвать доверие к онлайн-ресурсам, не соответствующим их позиции.

Эти тенденции порождают новые попытки подавления информационных источников через судебные иски или другие формы давления. В движении Викимедиа мы уже столкнулись с громкими судебными разбирательствами в Индии и Европейском союзе, а также с угрозами в США. Как организация, поддерживающая один из десяти самых посещаемых сайтов в мире, Фонд должен быть как никогда готов защищать проекты Викимедиа. В процессе разработки следующего годового плана мы хотим подробнее рассказать о нашем подходе к управлению рисками.

Наша стратегия основана на защите проектов Викимедиа, их основополагающих принципов и обеспечении безопасности добровольцев, которые вносят свой вклад. Эта поддержка включает:

Сохранение нашего ключевого принципа нейтральности, в том числе создание специальной рабочей группы для укрепления стандартов нейтральной точки зрения в различных языковых разделах Википедии.

Продолжение публикации регулярных отчётов о прозрачности, как мы делаем уже более десяти лет, чтобы открыто информировать о юридических запросах, поступающих в Фонд, и о том, как они обрабатываются.

Поддержку ресурсов для добровольцев, включая контакт по вопросам прав человека (доступный 24/7) для участников, подвергающихся угрозам из-за участия в проектах Викимедиа).

Постоянное повышение осведомлённости и просвещение ключевых аудиторий, включая законодателей и регуляторов по всему миру. Это охватывает как политики, лежащие в основе нашей приверженности свободным знаниям, так и разъяснение заблуждений, чтобы наши проекты оставались надёжными и достоверными источниками информации.

В случае необходимости — принятие юридических мер, как мы делаем уже более двадцати лет, чтобы защищать проекты, поддерживать добровольцев и формировать правовую среду, обеспечивающую безопасность наших проектов и сообщества.

Этот подход опирается на работу, проделанную за последние два года, направленную на усиление общего подхода Фонда к управлению рисками. В него входят регулярное планирование сценариев и мер реагирования при чрезвычайных ситуациях с привлечением сотрудников, обладающих экспертизой в сферах медиакоммуникаций, финансов, технологий, юриспруденции, прав человека, безопасности и других областях. Например, в 2024 году Фонд сформировал специальную рабочую группу для мониторинга дезинформации в контексте беспрецедентного года глобальных выборов, а также оказал поддержку сообществу добровольцев в решении возникающих проблем в проектах. Это включало как отчёты о том, как сообщества Викимедиа успешно противостояли дезинформации в этот исторический для выборов год, так и взаимодействие с другими организациями, занимающимися защитой достоверности информации. Благодаря строгости наших правил и политик, Википедия смогла выступать надёжным источником актуальной информации о выборах в различных странах, предотвращая серьёзные случаи распространения ложной информации и дезинформации в проектах.

За минувший год мы достигли значительных успехов в стратегических судебных разбирательствах, направленных на защиту свободного знания и поддержку добровольцев, которые его создают. Показательным примером служит недавняя юридическая победа Фонда в Германии, установившая важный прецедент для усиления защиты сообществ Викимедиа.

В современной сложной информационной среде крайне важно обеспечивать поддержку проектов Викимедиа, наших ключевых ценностей, принципов и политик, а также добровольцев, которые самоотверженно работают над развитием проектов. Это служит интересам миллиардов людей по всему миру, ищущих доступ к достоверной и нейтральной информации в Википедии и за её пределами. Как было отмечено ранее, стратегия Фонда по управлению рисками остаётся актуальным и сегодня — мы систематически оцениваем угрозы нашему контенту, операционной модели и добровольцам, разрабатывая соответствующие меры противодействия.

Викимедийцы, у которых есть дополнительные предложения о том, как Фонд Викимедиа может оказать поддержку, могут поделиться ими в рамках обсуждения нашего годового плана. А те, кто столкнулся с угрозами, могут напрямую обратиться в юридический отдел Фонда за помощью.

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