Верховный суд Индии восстановил статью Википедии о текущем судебном процессе

Верховный суд Индии 9 мая 2025 года отменил решение Высокого суда Дели, которое требовало удаления статьи в Английской Википедии о продолжающемся судебном процессе. Верховный суд подчеркнул, что публичное обсуждение и конструктивная критика судебных разбирательств соответствуют принципам Конституции Индии, а не противоречат им. В этот же день Фонд Викимедиа восстановил статью в Википедии, а наше глобальное сообщество волонтеров в течение нескольких минут приступило к редактированию. Для нас это подчеркивает важность защиты прав редакторов-волонтеров Википедии и показывает, что статьи, создаваемые ими на основе достоверных источников, считаются составной частью права общественности на информацию — даже если в этих статьях обсуждаются судебные процессы с участием самой Википедии.

В октябре 2024 года Фонд Викимедиа (Фонд) направил апелляцию в рамках продолжающегося иска о клевете, поданного против Фонда со стороны Asian News International. В ходе рассмотрения этой апелляции, Фонд получил запрос на удаление статьи в Английской Википедии об этом же самом иске. Принимая во внимание то, что статья опиралась на надежные вторичные источники, присутствующие в открытом доступе, мы аргументировали, что удаление в таком контексте будет необоснованным, особенно если подобные постановления в отношении других новостных статей, освещавших похожие события, не выносились. Несмотря на это, Высокий суд Дели вынес постановление об удалении статьи и отметил, что статья при первом рассмотрении является неуважительной и нарушает правила находящихся на рассмотрении дел.

Чтобы сохранить свои средства правовой защиты, Фонд подчинился постановлению, что стало неутешительным событием для Фонда и редакторов-волонтеров, вносящих вклад в Википедию.

В марте 2025 года, Фонд воспользовался этими средствами правовой защиты, чтобы подать апелляцию в Верховный суд Индии для обеспечения доступа к знаниям и восстановления статьи.

Его позиция в Верховном суде была следующей: Фонд не играл никакой роли в создании статьи о судебном разбирательстве, поскольку не осуществляет редакционный контроль над содержанием Википедии. Это постановление противоречило сложившемуся правовому прецеденту в отношении публичного освещения и обсуждения текущих судебных процессов и могло оказать негативный эффект на свободу слова и доступ к информации для википедийцев и других. В случае утверждения, это постановление ограничит возможности волонтеров по добавлению контента в Википедию по важным темам, представляющим общественный интерес.

В своем вердикте Верховный суд отметил: “C точки зрения улучшения любой системы, в том числе и судебной, ключевую роль играет самоанализ. Это может происходить только при условии активных обсуждений, даже по вопросам, находящимся на рассмотрении суда. Как судебная система, так и средства массовой информации являются основополагающими столпами демократии, которая является базовой характеристикой нашей Конституции. Для процветания либеральной демократии, обе структуры должны дополнять друг друга.”

Рассмотрев предыдущие решения, Верховный суд отменил постановление Высокого суда, дав возможность Фонду восстановить оригинальную статью. Причем первая правка была сделана менее чем за три минуты.

Почему это важно: победа свободы слова для Википедии и других!

В то время как предыдущие дела были сосредоточены вокруг традиционных СМИ или отдельных авторов, это первый известный пример, где владелец краудсорсинговой платформы, Википедии, успешно отстоял право своих пользователей освещать важные разбирательства на своей платформе. Этот вердикт посылает четкий сигнал о том, что суды, как и другие общественные институты, видят важность общественных дискуссий в качестве средства информирования людей. Документирование текущих разбирательств в Википедии, основанное на нейтральных и проверяемых свободных знаниях из надежных источников, соответствует принципам отрытого правосудия.



Подтверждая это, данное решение подкрепляет усилия волонтеров Википедии, а также и журналистов, исследователей, правовых обозревателей и других лиц, вносящих вклад в формирование надежных источников такой информации. Это не просто правовая помощь, но и подтверждение приверженности Фонда созданию мира, где каждый человек может свободно пользоваться все суммой накопленных знаний.

Фонд продолжает отстаивать миссию свободных знаний и защищать волонтеров, которые участвуют в этом.

Фонд благодарит ведущих адвокатов Капила Сибала и Ахила Сибала за отстаивание значимых интересов Википедии и вклада ее редакторов перед Верховным судом Индии при процессуальной поддержке со стороны Trilegal (Нихил Нарендран и Тине Абрахам), а также и AZB & Partners (Виджай Пратап Сингх и Абхиджнан Дж.) вместе с другими участниками их команды. Фонд также выражает признательность за поддержку со стороны организаций и отдельных лиц (в частности, Правовой центр свободы программного обеспечения, Демократический альянс за свободу знаний), чьи усилия помогли подчеркнуть общественную значимость Википедии в более широком смысле.

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