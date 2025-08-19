Рояль на детали, каша для медведей, фотографии для Викисклада: история семейного GLAM-проекта

Утраченное здание в Самаре на улице Фрунзе.

Сложно сказать, когда началась моя работа с домашним архивом. В широком смысле — при получении наследства и начале разбора захламленной квартиры, в которой оставались лишь узкие проходы. При регулярном желании избавиться от всего, не глядя, побеждала ценность повторного использования; съеденный молью рояль ушёл на запчасти, одежда и посуда — в благотворительный секонд-хенд, 200 кусков мыла и тому подобные вещи — просто на благотворительность, советские собрания сочинений — в ближайшую библиотеку, старая курага — в кашу для медведей, проходящих реабилитацию в специальном центре для раненых диких животных…

Спустя пять лет постепенного разбора я начала ориентироваться в том, что осталось; и в последние дни Вики любит фольклор 2025 года вспомнила, что откладывала и сохраняла коллекцию вышивок, сделанных бабушкой. Возможно, работу с архивом как GLAM-проект можно отсчитывать отсюда. Фотографии вышивок были достаточно тепло встречены на QI (всего признано качественными 145 фотографий с конкурса, из них 42 — мои, в том числе 20 фотографий бабушкиных вышивок). Впрочем, организаторами конкурса это было никак не отмечено, что заставило взгрустнуть, но не остановило от загрузки снимков ещё части вышивок после конца конкурса.

Ещё одна точка начала работы с архивом случилась пару лет назад: Екатерина сказала Николаю, что у неё есть фотографии, сделанные ею в подростковые годы и хранящиеся в виде слайдов. После некоторых раздумий юзер-группа приобрела для работы с подобными задачами сканер, который, правда, долго лежал неиспользованным, пока я не уговорила Екатерину дать и слайды, и сканер мне. Архив Екатерины был отсканирован быстро и разбудил аппетит, ведь я вспомнила, что при разборе вещей видела и слайды, и плёнки, и решила, что настал их черёд. Цветные слайды были отсканированы самостоятельно, а плёнки отданы на сканирование в профессиональный центр — и это могло бы быть точкой в работе над архивом, ведь совпало, что при отсутствии возможности внешнего финансирования мне не хотелось откладывать, но были средства на сканирование с неизвестным исходом 145 плёнок. На это ушла примерно та же сумма, которая могла бы пойти на поездку на конференцию GLAM Wiki 2025, стипендию на которую мне не дали.

Ещё до сканирования я думала, как было бы здорово найти в этом архиве что-то, что будет полезно для загрузки на Викисклад, при этом я хорошо понимала, что плёнки хранились хаотично, спрашивать об их содержании мне некого, я не уверена, кто из людей, наследницей которых я стала — их автор, и непонятно, сколь много кадров эти люди посвящали, скажем, семейным застольям, а сколько — полезным вещам. Полезные кадры нашлись в первый же день разбора отсканированного, оказалось, что на фотографиях достаточно видны разнообразные достопримечательности, и быстро стало понятно, что основным автором является мой отец (а значит, всё совершенно чисто с точки зрения исключительных авторских прав). Ещё одной возможной точкой конца работы над архивом могла бы стать работа в одиночку — при всей мощи поиска по изображениям у меня не получалось определить многие локации, которые иногда с лёгкостью, а иногда с интересом к задаче определяли члены моей юзер-группы. Спустя десять дней загрузка была окончена, стали видны связи между отдельными плёнками, определены отдельные года съёмки. К этому моменту уже было видно, что архив определённо сравним с самым громким и крупным GLAM-проектом России, сотрудничеству с РИА Новости; в его рамках за 11 месяцев было загружено примерно 2100 фотографий, я же загрузила около 1500 (что составляет примерно треть находившихся в моём распоряжении снимков; сложно, знаете ли, точно назвать конечное число, когда съёмки незнакомых мест ведутся в странах без свободы панорамы; я могу лишь ожидать, что часть снимков окажется удалена).

Уже в самом начале работы в фотоархиве удалось найти: слонов и фонтаны в Ленинградском зоопарке (про слонов мы хотя бы знали, что они раньше были, а вот про фонтаны — нет), факт переноса одной из церквей на острове Кижи на другой конец, снимки ранее не проиллюстрированных Беркутово, Плотнично, Караголя и вошедшей в состав Ростова-на-Дону Александровки, фотографии Озёрного вокзала (с тех пор разрушенного и заменённого на Речной вокзал, тоже, в свою очередь, уже разрушенного), орудие Томбасова сразу после открытия и ещё до переноса на новое место, процесс строительства испытательного стенда НИИПТ, фотографии футбольного матча Зенит-Баия, неизвестный нам причал в Петрокрепости (до сих пор не нашли, где же он был), фотографии разных достопримечательностей в чуть ином, нежели сейчас, состоянии (без крыш, с другими куполами, площади до их расширения или восстановления исторического вида, памятные здания до размещения их под укрытия, даже замененный в дальнейшем памятник Ленину), первый с 1914 года визит трёх нидерландских кораблей в Ленинград в 1956 году… Большинство первых открытий касалось Северо-Запада России, так как мы знаем и любим именно этот край; но снимки из архива сделаны в Украине, Эстонии, вдоль по Волге и даже в Хабаровске, так что очень быстро появились находки и за пределами региона.

Пара слов про авторов фотографий.

Основной автор — Юрий Поликарпович Шакурин, живший с 1938 по 2000 год. Мой дед, Поликарп Поликарпович, во время Второй Мировой войны получил два ордена Отечественной войны II степени и орден Красной звезды, после взятия Берлина несколько лет жил в нём с семьёй (семья присоединилась с февраля 1946 по июнь 1949), потом — в Чехословакии (с января 1954 по март 1955). Фотоархив начинается в 1949 или в 1955 году, после возвращения семьи в СССР, в Выборг, где они жили в Комендантском доме, а позднее, с 1956 года — в Песочной. Работа отца в период создания архива была связана с речным флотом, что заметно отражено в фотографиях.

Также среди плёнок видно несколько, снятых семьёй Семёновых, ленинградских рабочих, также связанных с кораблестроением ещё начиная с 1940-х годов.

Can you help us translate this article? In order for this article to reach as many people as possible we would like your help. Can you translate this article to get the message out? Start translation