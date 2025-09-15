От авося к иншалла: русско-иранское сотрудничество

Несмотря на то, что Россия и Иран не соседи, есть множество объединяющих эти страны слов:



арбуз – اربوز / خربوزه

бочка – بشکه

базар – بازار

чемодан – چمدان

сухари – سوخاری

санкции – تحریم‌ها / سانکسیون

самовар – سماور

тахта – تخته

кафтан – قفطان

А теперь у нас есть ещё одна общая точка соприкосновения: [[Вики-сотрудничество Россия-Иран]]. Идея проста — люди из обеих стран объединяются, чтобы создавать и улучшать статьи о культуре, истории и искусстве друг друга. Со стороны России проект реализуется группой пользователей Вики-краеведы Северо-Запада России. Культура Ирана нашла особое место в их сердцах. В русском языке давно существует спор о том, как правильно говорить: «шаверма» (как говорят в Санкт-Петербурге) или «шаурма» (как в Москве). То, что иранцы подтверждают вариант Санкт-Петербурга, создаёт прочную основу для сотрудничества.

В августе участники русской и персидской Википедий приняли этот вызов: русские писали об Иране, иранцы — о России. Каждая сторона заранее подготовила списки статей, создав ориентиры для сотрудничества. Изначально проект был запланирован на более раннее летнее время, до главного месяца отпусков, и мог бы охватить более 22 участников, но нам пришлось подстраиваться под обычные региональные трудности. Не все запланированные статьи были написаны (385 из 1000), но месяц дал ощутимый прогресс и показал, какие темы будут наиболее интересны для будущей работы. Также интересно наблюдать, что кажется более важным для представителей другой культуры, а что — менее значимым: например, теперь можно уверенно говорить, что медовуха и кулебяка более значимы, чем танк КВ-2 или Домострой.



Сотрудничество приобрело и визуальное измерение: были задокументированы экспонаты, связанные с Ираном, в Эрмитаже — 500 изображений в 9 залах, а также несколько других иранских экспонатов из прочих залов. Кроме того, менее систематично было сфотографировано искусство Ирана из коллекции Музея Востока, и всё же это делает часть культурного наследия Ирана более доступной для изучения во всём мире. 33 из этих изображений получили статус Качественных изображений. Документирование иранского искусства, экспонируемого в Эрмитаже, ещё более ценно, чем может показаться, так как некоторые жанры, представленные в коллекции, нельзя увидеть в самом Иране, и с определёнными аспектами своей культуры иранцы могут знакомиться только за рубежом.



Шаг за шагом — статьи написаны, изображения поделены, сделаны маленькие открытия — русская и персидская Википедии строят мосты между культурами. Кто знает, что принесёт следующий месяц? Возможно, жаркие споры о щах и аше или обнаружение иранского артефакта, спрятавшегося в коридоре русского музея. Одно ясно: любопытство и сотрудничество ведут за собой, и впереди ещё много интересного.



