Новые пользовательские тенденции в Википедии

В марте Фонд Викимедиа опубликовал данные по глобальным тенденциям, влияющим на наше движение. Эти тенденции оказывают влияние не только на проекты Викимедиа, но и на глобальный интернет в более широком смысле. Они также отражают то, как коммерческие компании интенсивно используют контент Википедии, чтобы обеспечить работу новой пользовательской среды на основе ИИ. В апреле мы рассказали о том, как боты и поисковые роботы создают чрезмерную нагрузку на нашу инфраструктуру в процессе поиска содержимого Википедии.

Боты и поисковые роботы все также оказывают значительное влияние на трафик данных на проектах Викимедиа. В этой статье в Diff мы объясним недавние обновления, которые мы сделали в отношении данных по пользовательскому трафику в Википедии; тенденции, которые эти данные демонстрируют; ответные меры, проводимые Фондом, а также то, как вы можете помочь.

Более четкая картина просмотров страниц пользователями-людьми

Каждый месяц Википедия и другие проекты Викимедиа получают миллиарды просмотров страниц со всего света. По мере поступления данного трафика, алгоритмы Фонда Викимедиа проводят классификацию его происхождения: он поступает от человека или от ботов. Это позволяет нам получить четкое представление об объеме трафика, создаваемого человеком, и помогает вводить ограничения на выгрузку данных со стороны ботов третьих сторон, использующих это для работы коммерческих поисковых и ИИ-систем. Многие боты, собирающие данные с вебсайтов, постоянно совершенствуются и пытаются притворяться людьми. Чтобы наши измерения оставались максимально точными, мы постоянно обновляем методы классификации трафика.

Примерно в мае 2025 года мы стали обнаруживать большие объемы трафика, в основном идущего из Бразилии, который на первый взгляд исходил от людей. Это побудило нас провести исследование и обновление наших систем обнаружения ботов. После применения новой логики классификации нашего трафика в период с марта по август 2025 года, мы обнаружили, что значительная часть необычно интенсивного трафика в мае и июне поступала от ботов, созданных таким образом, чтобы избегать обнаружения.

Такая ревизия данных означает, что мы должны интерпретировать их с осторожностью, поскольку наши системы обнаружения ботов применяют разные правила на разных временных этапах. Но после проведения этой ревизии мы обнаружили спад в человеческих просмотрах страниц Википедии в течение последних нескольких месяцев, что составляет снижение порядка 8% по сравнению с теми же месяцами 2024 года. Мы уверены, что этот спад отражает влияние со стороны генеративного ИИ и социальных платформ на то, как люди ищут информацию, в особенности учитывая предоставление поисковыми системами ответов на основе контента Википедии непосредственно пользователям поисковика.

Количество просмотров страниц пользователями-людьми на всех языковых версиях Википедии начиная с сентября 2021 года вместе с исправленными просмотрами начиная с апреля 2025 года



Изменяющийся интернет

Данный спад не является неожиданным. Поисковые системы все больше используют генеративный ИИ, чтобы предоставлять ответы непосредственно пользователям поисковика, нежели чем показывают ссылки на такие сайты, как наш. Молодые поколения ищут информацию на социальных видео-платформах, а не в открытом интернете. Этот постепенный сдвиг не является чем-то уникальным лишь в отношении Википедии. Многие другие издатели и контент-платформы сообщают о подобных сдвигах, по мере того как пользователи проводят больше времени в поисковых системах, ИИ-чатботах и социальных сетях с целью поиска информации. Они также испытывают нагрузку, которую эти компании создают на их инфраструктуру.

Хотя это означает, что определенное количество пользователей не посещает Википедию непосредственно, она все еще является одним из наиболее ценных хранилищ данных, от которых зависят новые формы распространения знаний. Практически все языковые модели обучаются на хранилищах данных Википедии, а поисковые системы и социальные сети дают приоритет этой информации при ответе на вопросы своих пользователей. Это означает, что люди получают знания, созданные волонтерами Викимедиа со всех концов интернета, даже если они не посещают wikipedia.org ‒ эти сформированные людьми знания стали еще важнее для распространения достоверной онлайн-информации. Более того, Википедия продолжает пользоваться высоким уровнем доверия и цениться как нейтральный и точный источник информации в глобальном масштабе, что подтверждается массовыми опросами, регулярно проводимыми Фондом Викимедиа.

Мы приветствуем новые способы получения знаний людьми. В то же время большие языковые модели, ИИ-чатботы, поисковые системы и социальные сети, использующие содержимое Википедии, должны побуждать посещение Википедии большим количеством пользователей, чтобы свободные знания, на которые опираются так много людей и платформ, и далее непрерывно поступали. При снижении количества посещений Википедии, меньше волонтеров будут развивать и обогащать контент, а также и меньшее количество благотворителей поддержит эту работу. Википедия ‒ единственный сайт такого масштаба со стандартами проверяемости, нейтральности и прозрачности, дающий информационную подпитку всему интернету, и она продолжает играть важную, подчас незримую роль в удовлетворении ежедневных информационных потребностей людей. Чтобы люди доверяли публикуемой в интернете информации, платформы должны прозрачно указывать ее источники и расширять возможности для посещения и участия в работе данных источников информации.

Проживая этот момент

Наш регулярный обзор глобальных тенденций побудил нас принять меры в преддверии этих изменений в интернете. В настоящий момент мы проводим значительную работу, которая поможет нам выполнять нашу миссию, в то время как мир вокруг нас продолжает меняться:

Чтобы обеспечить ответственный доступ к содержимому Википедии и повторное его использование в больших масштабах со стороны третьих сторон, мы внедряем правила, разрабатываем инфраструктуру для указания авторства, а также развиваем новые технические возможности, в том числе и посредством Wikimedia Enterprise. Мы ценим сотрудничество этих платформ и участников экосистемы, которые конструктивно работают с нами, чтобы проложить устойчивый путь к здоровому и открытому интернету.

Наши новые читательские команды (развитие читателей и читательская среда) привносят свежие идеи и экспериментальные подходы в отношении того, как люди находят и читают Википедию.

Получая непосредственную обратную связь от наших волонтеров, мы стали уделять больше внимания тому, как люди редактируют Википедию со своих мобильных устройств; как сделать среду редактирования для новых волонтеров более приятной и продуктивной; и как мы сможем вырастить новое поколение опытных волонтеров, выполняющих всю трудную работу по построению Википедии.

В рамках Проекта по аудиториям будущего проводятся эксперименты с новыми способами донесения знаний Википедии более молодой аудитории, проводящей время на других платформах, таких как YouTube, TikTok, Roblox и Instagram, в том числе посредством видео, игр и чатботов.

Как вы можете помочь

Сейчас как никогда раньше движение Викимедиа нуждается в совместной работе, чтобы реагировать и развиваться в соответствии с изменениями вокруг нас и на наших проектах. В то время как эти тенденции по трафику и другие данные показывают перемены в наших пользователях и в том, как используется контент, существует много вещей, которые мы можем сделать, чтобы обеспечить долгосрочную стабильность наполнения Википедии.

Во-первых, каждый может выбрать онлайн-поведение, поддерживающее целостность контента и его создание. Когда вы ищете информацию в интернете, смотрите на цитирование и переходите по ссылкам до оригинального исходного материала. Разговаривайте с людьми, которых вы знаете, о важности надежных, курируемых человеком знаний и помогайте им понять, что содержимое, лежащее в основе генеративного ИИ, было создано реальными людьми, которые заслуживают поддержки.

Активные волонтеры могут оказать более расширенную помощь в этом моменте путем работы с командами Фонда Викимедиа в области тестирования новых возможностей и инструментов на сайте Википедии. В виду быстрого развития интернета, это подходящий момент, чтобы подумать про то, какие части Википедии должны измениться (а какие нет), одновременно оставаясь верными обещанию предоставлять миру свободные знания, ориентированные на человека.

Отдельной областью, где волонтеры могут нам помочь, являются наши читательские команды. Мы приглашаем вас изучить проводимые нами текущие эксперименты и ответить на ключевые вопросы о том, что в наибольшей степени поможет нашим читателям. Пожалуйста, присоединяйтесь к читательским командам на их странице обсуждений и подписывайтесь на их новостную рассылку, чтобы обменяться идеями и узнать больше об их работе. Скоро мы также обратимся к сообществам как в режиме живого общения, так и на вики-проектах, чтобы обсудить эти тенденции и их значение для проектов Викимедиа.

По прошествии 25 лет с момента создания Википедии, собранные в ней знания человечества являются ценными для мира более чем когда-либо. Наше видение отражает будущее, где каждый может участвовать в создании знаний и обмене ими, ‒ будущее, возможное при условии, что каждый использует экосистему свободных знаний ответственно. Призывая всех поддержать наши платформы традиционными и новыми способами, мы с оптимизмом смотрим на то, что Википедия будет далее существовать и обеспечивать многим будущим поколениям доступ в интернете к свободным и точным знаниям всего человечества.

