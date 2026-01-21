День рождения начинается! Wikipedia исполняется 25

Этот день наконец настал: 25-ый день рожденияWikipedia. Значимая веха, которая призывает нас всех притормозить, обдумать и отпраздновать то, какое невероятное место Wikipedia занимает в истории человеческого накопления знаний.

Сегодняшний день также о помощи другим понять, какой это момент, напоминанием миру, что нам уже известно: Wikipedia является главной составляющей информации в интернет-пространстве и человек в центре всего этого.

Помогите отметить этот момент – есть множество способов стать частью события!

Виртуальная вечеринка

Вы можете начать, присоединившись к международному сообществу, которое отпразднует день рождение вместе сегодня в 16:00 UTC, включающее десятки любителей и редакторов Wikipedia со всего мира . Будут призы, игры, специальные гости и музыкальные выступления.

Добавь свои поздравления в самую длинную открытку с пожеланиями

Поздравь Wikipedia с 25-ым днём рождения с помощью Meta-wiki и оставь своё поздравление в открытке с пожеланиями, или вы можете создать свою историю на Wikipedia Instagram (Нажмите на вкладку истории в профиле Wikipedia и выберите “Добавить свою”).

Посмотрите и поделитесь нашими документальными сериями в честь 25-ой годовщины

Мы выпустили в честь нашего двадцатипятилетия особые документальные видео. Продолжительностью 1 минуту, мы делимся уникальными историями наших феноменальных редакторов Wikipedia, давая зрителям взглянуть на работу почти 250 000 добровольцев на всей планете.

Серии коротких видео освещают работу этих волонтеров и их уникальную целеустремленность и желание внести свой вклад, редактируя онлайн-энциклопедию. Они включают человека из Калифорнии, который потратил два десятка лет, документируя ураганы и штормы, врача из Индии, которая делилась важной информацией про COVID-19 во время глобальной пандемии, женщину-библиотекаря старшего возраста из Токио, которая делала знания доступными в Японии, а также другие. Их истории подчеркивают то, что особенно в эпоху ИИ, знания исходят из человека, и знания нуждаются в людях.

Погрузитесь во временную капсулу Wikipedia за 25 лет

Мы также представили “Wikipedia на протяжении 25 лет,” организованное, интерактивное путешествие во временной капсуле, которая запечатляет ключевые исторические моменты Wikipedia, с начала основания до настоящего времени, в то же время, вселяя надежду, как она может преобразиться в будущем.

Вы можете послушать основателя Джимми Уэйлса, он делится своими собственными воспоминаниями об истории создания Wikipedia, включая событие, когда он собственноручно устанавливал первые серверы для работы сайта. Капсула также охватывает роль Wikipedia во время главных мировых событий и демонстрирует несколько самых странных и поразительных сторон Wikipedia, как например статья об осьминоге-предсказателе Пауле.

Новый, интерактивный квиз вдобавок был представлен сегодня. Он приглашает людей со всего мира открыть для себя, какой будет Wikipedia в будущем персонально для каждого. Будущее было придумано редакторами Wikipedia, маленькими детьми, профессиональными футуристами и художниками, представляя видение Wikipedia завтрашнего дня.

Wikipedia 25 в реальном мире

Хотите чего-то физически ощутимого? Оцените нашу свежую, праздничную лимитированную коллекцию товаров от Wikipedia, которую мы только запустили на сайте the Wikipedia Store. Хотите забрать свой личный талисман домой? Сделайте предзаказ игрушки “Baby Globe” на сайте Makeship.

О, и не забудьте почитать про удивительного любителя Wikipedia, кто придумал дизайн для “Baby Globe”! Мы побеседовали с Пользователем:BaduFerreira (Jonathan) чтобы узнать побольше о нем и его работе.

Продолжаем праздновать!

После того, как со всем ознакомитесь, помогите нам создать самое большое юбилейное событие, используя наш инструментарий для социальных сетей для усиления праздничных настроений и волн любви Wikipedia со всего мира. Инструментарий для социальных сетей является частью нашего большего инструментария для поздравлений, наполненный дизайнами и ресурсами, которые вы можете использовать на протяжении года.

Начиная с 16 февраля, ищите наши сюрпризы, появляющиеся на страницах Wikipedia на следующих языках: бетави, чешский, французский, горонтало, итальянский, мадуресский, тайский, вьетнамский и вайю. Зарегистрируйтесь, чтобы получить напоминание, как только персонаж из сюрприза появится, бегая, прыгая и предаваясь мечтам. Вы думаете, вашему сообществу тоже будет интересно принять участие? Добавьте своё имя пользователя на странице обсуждений и мы будем на связи!

Празднования продолжатся с Wikipedia 25 событиями происходящими по всему миру в течение года как онлайн, так и в реальной жизни. Загляните в наш полный календарь событий, и если вы и ваше сообщество празднует в этом году, обязательно добавьте это в список!

У нас много поводов впереди для праздников в этом году с Wikipedia 25 – но сегодня мы делимся благодарностью с каждым из вас за помощь нам достичь и осознать важность этого этапа для нашего движения.

