Представляем проект годового плана Фонда Викимедиа на финансовый период 2026–2027 гг.

Изображение предоставлено Викискладом, лиц. CC BY-SA 4.0, автор: Дитмар Рабих

Что миру требуется от нас?

Интернет находится на переломном этапе. Глобальные тенденции, наблюдаемые Фондом Викимедиа и волонтерами в течение нескольких последних лет, больше не являются чем-то далеким и теоретическим; они влияют на Википедию и проекты Викимедиа прямо сейчас. Википедия переживает спад в просмотрах страниц и объеме реферального трафика от Google, а также и беспрецедентный рост трафика со стороны ботов. Мы уверены, что это не временное явление, а структурный сдвиг. Мир нуждается в Фонде и движении Викимедиа, чтобы развиваться и адаптироваться.

Миссия Викимедиа остается насущной. В эпоху растущей дезинформации и ненадежного контента, созданного при помощи ИИ, Википедия продолжает обеспечивать жизненно важную основу достоверных знаний в рамках всего интернета — как “фактическая сеть, скрепляющая весь цифровой мир в единое целое” (источник). В то же время хотя создаваемый волонтерами контент остается жизненно важным для мира, он становится все менее заметным, так как люди потребляют информацию при помощи ИИ-сводок, чатботов и других форм повторного использования третьими сторонами.

Это ставит перед движением Викимедиа следующие критические вопросы:

Трафик: как мы должны реагировать на снижение просмотров страниц, уменьшение заметности и структурный сдвиг в сторону сокращения поискового реферального трафика?

как мы должны реагировать на снижение просмотров страниц, уменьшение заметности и структурный сдвиг в сторону сокращения поискового реферального трафика? Ответственное повторное использование: как должно выглядеть рациональное повторное использование контента и как нам защитить нашу инфраструктуру от злоупотреблений?

как должно выглядеть рациональное повторное использование контента и как нам защитить нашу инфраструктуру от злоупотреблений? Человеческий фактор: в чем заключается уникальная ценность Википедии в мире, где превалирует ИИ-контент и среда “нулевого клика“?

в чем заключается уникальная ценность Википедии в мире, где превалирует ИИ-контент и среда “нулевого клика“? Защита нашей модели: как мы можем защитить модель Википедии, основанную на вкладе волонтеров, и ее модель доходов?

как мы можем защитить модель Википедии, основанную на вкладе волонтеров, и ее модель доходов? Долгосрочная устойчивость: как мы можем помочь Википедии и другим проектам процветать в течение следующих 25 лет — и в дальнейшем?

Развитие внутри вики-проектов и за их пределами

Мы уверены, что будущее Википедии зависит от взаимодействия двух вещей: развития внутри вики-проектов и за их пределами. Это подразумевает инвестиции в более выраженный целевой опыт на наших вебсайтах и в приложениях, которые читатели, участники и спонсоры любят и к которым возвращаются. А также и в модель рационального повторного использования, которая охватывает потребителей там, где они находятся, и возвращает ценность и будущих участников обратно в Википедию, а не просто подразумевает раздачу трафика. Чтобы Википедия процветала и оставалась актуальной в этом новом ландшафте, мы должны обеспечить ее развитие как внутри вики-проектов, так и за их пределами.

Цели Фонда на период 2026–2027 гг.

Как мы это сделаем? Путем концентрации нашего внимания на четырех ключевых целях 2026-2027 гг.:

Расширение нашего охвата: диверсификация нашего трафика за пределами традиционного поиска. Порядка 90% посетителей Википедии исторически приходили через поиск Google. Этот поток “безвозмездного” трафика сейчас переживает структурный спад — сдвиг, оказывающий влияние на издателей по всему интернету, а не только Википедию. Это подразумевает, что нам требуется развивать новые формы прямого трафика (например, новые реферальные источники и загрузки мобильного приложения) и диверсифицировать наши источники трафика таким образом, чтобы мы в меньшей степени полагались на один источник. Люди, вероятно, уже не будут находить контент Викимедиа тем способом, как это было раньше, что повлияет на его общую заметность и, в свою очередь, на доходы и мотивацию редакторов. Это потребует инвестиций в новые (и зачастую более трудоемкие и дорогие) способы охвата читателей, редакторов и участников. Углубление вовлеченности: поддержка наших участников и превращение случайных посетителей в постоянных читателей, редакторов и спонсоров. Значительная часть пользователей Википедии заходит на сайт ненадолго, находит единственный факт и уходит. Нам нужно сделать читательскую среду более привлекательной, чтобы случайные читатели возвращались, становились активными и превращались в редакторов и спонсоров в большем количестве. В мире, где каждое посещение имеет все большее значение, мы сосредоточимся на воронке аудитории (см. ниже), которая возвращает людей с внешнего (“вне Вики”) контента обратно в вики-среду, превращая случайных читателей в читателей активных, а активных читателей — в участников, спонсоров, а также и в новое поколение лидеров сообщества. Защита наших проектов: поддержание и сохранение нашей модели. Волонтеры и ценности Википедии все чаще оказываются под угрозой. Мы обеспечим волонтерам безопасность и юридическую поддержку, в которой они нуждаются, и защитим нейтральную точку зрения в мире, где факты все в большей степени оспариваются и политизируются. Мы усилим защиту инфраструктуры Викимедиа от злоупотреблений со стороны ботов и сосредоточимся на ответственном повторном использовании, которое переносит ценность обратно в Википедию, а не просто подразумевает раздачу трафика.

Этим целям способствует четвертая цель:

Повышение скорости и устойчивости: поддержка людей и систем, стоящих за этой работой. Повышение производительности и эффективности персонала, систем и технической инфраструктуры Фонда. Эта цель включает в себя работу, которую мы делаем для привлечения финансовой поддержки, необходимой для выполнения нашей миссии, в том числе развитие диверсифицированных источников дохода, таких как Wikimedia Enterprise и Эндаумент-фонд, чтобы обеспечить будущую устойчивость проектов Викимедиа.



Почему именно такой подход?

Сдвиги в области трафика и повторного использования контента означают, что читатели, спонсоры и участники будут приходить в Википедию иначе, чем раньше. Стратегическое направление движения Викимедиа 2017 года — служить в качестве “основополагающей инфраструктуры экосистемы свободных знаний” — во многом уже было достигнуто. Но одной лишь “основополагающей инфраструктуры” может быть недостаточно для обеспечения будущего свободных знаний. Вопрос теперь в том, как выполнить эту роль таким образом, чтобы защитить модель участия, базовые ценности и финансовую устойчивость Википедии. Поскольку мы продолжаем руководствоваться рекомендациями Стратегии Движения до 2030 года, реагирование на глобальные тенденции, с которыми сталкивается наше движение, потребует от нас в значительной степени опираться на указание “оценивать, совершенствовать и адаптироваться.”

Наш наиболее заметный и часто используемый проект Викимедиа — это Википедия. В следующем году мы будем расширять основополагающую роль Википедии в информационной экосистеме, чтобы привлечь трафик и повысить заметность контента Викимедиа. Это подразумевает усилия по стимулированию трафика в направлении Википедии, повышению качества поддержки редакторов, а также по предоставлению пользователям с расширенными правами улучшенных инструментов и поддержки, которые им необходимы в условиях растущих вызовов. При помощи инвестиций “за пределами Вики” для привлечения новых читателей, участников и спонсоров обратно в Википедию, мы сможем обеспечить то, что проекты Викимедиа останутся финансово устойчивыми, будут пользоваться общественным доверием, а также будут общественно значимы и структурно независимы.

От читателей к участникам и спонсорам: воронка аудитории

Чтобы с большей эффективностью превращать случайных посетителей в активных читателей, редакторов и спонсоров, мы сосредоточимся на продвижении людей по воронке аудитории, внедряя на каждом этапе целенаправленные эксперименты, улучшения пользовательской среды и метрики, чтобы преобразовать пассивных потребителей в активных участников.

Масштаб открывающихся возможностей значителен. По нашим оценкам, порядка пяти миллиардов интернет-пользователей уже некоторым образом используют контент Википедии, будь это на наших сайтах или через повторное использование третьими сторонами. Из них 3.3 миллиарда знают о том, что Википедия существует. И приблизительно 1.5 миллиарда — порядка 27% всех пользователей интернета — читают содержимое Википедии на вики-сайтах каждый месяц.

Диаграмма. Текущая воронка аудитории

“За пределами Вики”

– Все интернет-пользователи: приблизительно 5.5 млрд

– Потребление контента Википедии через повторное использование: около 5 млрд

– Осведомленность о Википедии: около 3.3 млрд “Внутри вики-проектов”

– Читатели: около 1.5 млрд (27% интернет-пользователей)

– Спонсоры: около 7.7 млн (0.51% читателей)

– Редакторы: около 273,000 (0.02% читателей)

Это дает Википедии огромный стратегический актив, помогающий нам пройти этот переходный период. Но мы должны использовать это преимущество сейчас, пока наш охват и узнаваемость бренда остаются на высоком уровне. Снижение трафика, которое мы наблюдаем в настоящее время, означает, что нам необходимо увеличить показатели в верхней части воронки – совокупное повторное использование контента Викимедиа и осведомленность о Википедии — и повысить наш коэффициент конверсии пользователей в постоянных читателей, редакторов и спонсоров в нижней части воронки. В этом году мы будем уделять пристальное внимание замерам нашей воронки аудитории для обеспечения того, что мы экспериментируем и совершенствуемся в правильном для достижения этих целей направлении.

Облегчение и повышение эффективности редактирования

Здоровое и растущее сообщество редакторов жизненно важно для будущего Википедии. С этой целью мы будем инвестировать в систему персонализированных информационных панелей, которые помогут читателям стать редакторами и поддержат новых авторов в их стремлении стать более опытными редакторами и модераторами. Эти панели могут помочь начинающим редакторам вырасти до более расширенных ролей, а более опытным волонтерам обратить внимание на области, которым надо уделить внимание, такие как активные дискуссии или потенциальный вандализм в важных для них статьях. Более четкие цели, показатели эффективности и связи между участниками также могут способствовать росту мотивации, повышению лояльности редакторов и долгосрочному участию.

Мы также разработаем новые способы, позволяющие редакторам отслеживать, когда и как читатели взаимодействуют с нашим контентом. Это может включать в себя формирование сводных данных о том, как часто на страницы ссылаются другие веб-сайты, такие как Google или TikTok. Цель состоит в том, чтобы позволить редакторам расставлять приоритеты в редактировании, основываясь на понимании того, какие знания наиболее востребованы у людей. (Например, если типичный поисковый запрос приводит к неправильной статье, редакторы могут создать перенаправляющие страницы или дополнить содержание, чтобы лучше соответствовать потребностям читателей.)

В соответствии с рекомендацией нашего Консультативного совета по продуктам и технологиям (PTAC), мы продолжим уделять внимание облегчению редактирования на мобильных устройствах. Например, “структурированные правки” могут помочь разделить мобильное редактирование на более мелкие, управляемые задачи. Для пользователей с расширенными правами (UWER), более разумная автоматизация (например, предлагаемые расследования подозрительной активности) может помочь сократить рутинную работу по модерации, часто связанную с притоком новых пользователей, позволяя уполномоченным пользователям сосредоточиться на более важных задачах. Мы также поможем защитить учетные записи пользователей при помощи мер усиленной безопасности.

Скриншот статьи о пастушьем дереве в Английской Википедии

Живая экосистема знаний

Как уже отмечали другие викимедийцы, Википедия и наши проекты во многом похожи на живую экосистему, которая развивается и адаптируется с течением времени. В течение последних двух десятилетий Википедия поддерживалась в основном случайным “водопадом” безвозмездного поискового трафика из Google — постоянным потоком читателей, спонсоров и участников. Сегодня этот поток меняет курс и потенциально может иссякнуть. И, как давно заметили волонтеры Википедии (1, 2), основа сообщества — его наиболее активные администраторы и пользователи с расширенными правами — не пополняется со скоростью, необходимой для процветания Википедии для будущих поколений.

Когда системы живых растений испытывают недостаток воды, они обычно делают две вещи:

Ищут новые источники воды. Именно поэтому мы делаем акцент на диверсификации трафика, чтобы выйти за пределы традиционного потока поисковых ссылок Google. Отращивают более длинные корни. Отсюда наш акцент на углублении вовлеченности — превращении случайных посетителей в постоянных читателей, а постоянных читателей в редакторов и спонсоров.

Если бы у годового плана на период 2026–2027 гг. был символ, им бы стало пастушье дерево (Boscia albitrunca), растение, известное своей самой глубокой корневой системой на Земле, достигающей глубины до 68 метров / 230 футов. Пастушье дерево не ищет поверхностную воду. Оно углубляется. И благодаря этому процветает в одной из самых суровых сред обитания в мире — пустыне Калахари.

Мы уверены, что Википедия переживает аналогичный период стресса в окружающей среде и нуждается в подобной адаптации. Она должна “отрастить глубокие корни”, превращая случайных посетителей в активных читателей, редакторов и спонсоров, которые останутся и будут расширять свое участие с течением времени. И тем самым обновить модель, которая сделала Википедию, подобно пастушьему дереву, источником жизнеобеспечения и вдохновения во все более негостеприимном онлайн-пространстве.

