Hur sårbarheterna i PHP påverkar Wikimedia Cloud Services

Den 20 oktober 2026 kopplade vi ner Wikimedia Cloud Services (WMCS) och andra tjänster som en säkerhetsåtgärd, med anledning av två allvarliga sårbarheter som upptäckts i PHP, programmeringsspråket som de flesta av våra tjänster förlitar sig på. Innan sårbarheterna offentliggjordes publicerade PHP Foundation en varning med anledning av sårbarheternas allvarlighetsgrad.

Vår högsta prioritet är att garantera säkerheten för Wikimedia-projekten och deras användare. Genom Wikimedia-projekten tillgängliggörs en väsentlig mängd information, men projekten innehåller också en del personlig information som måste förbli privat. Att skydda användares integritet är en grundläggande del av fri kunskap och Wikimedia-stiftelsens integritetspolicy förbinder oss att sträva efter att icke-offentlig personlig information skall hållas säker.

Under den incidenten behövde alla versioner av PHP uppdateras omedelbart, både för att skydda vår infrastruktur från angrepp och för att skydda användares integritet. Eftersom WMCS bygger på en öppen underhållsmodell sörjer underhållsansvariga för olika projekt för att hantera mjukvaran på deras respektive instanser. Det innebär att vi från centralt håll inte kan garantera att varje instans har uppdaterats för att hantera nyupptäckta sårbarheter. Dessutom kan en sån här sårbarhet, om den förekommer i ett av WMCS-projekten, hota även de andra projekten eftersom de bygger på en resursdelningsmodell.

WMCS är en oerhört värdefull resurs för våra gemenskaper. Vi vet att viktiga och populära tjänster (däribland ClueBot NG och andra tjänster för att förhindra vandalism och missbruk) körs på WMCS. När vi kopplar upp tjänster igen prioriterar vi säkerhet framför tillgång, både vad gäller våra system och den data som vi är ansvariga för att skydda. Det här gäller även andra tjänster som kopplats ner, till exempel vår Phabricator-infrastruktur, dokumentationstjänster och fortlöpande integreringstjänster som är nödvändiga för Wikimedia-stiftelsens verksamhet såväl som för tekniska volontärer som bidrar till vår rörelse.

Vi kommer att koppla upp WMCS igen när vi kan garantera att det är säkrat, men det kommer att ta tid att granska inte bara de påverkade applikationerna utan även verksamhetsmodellen. Vår målsättning är att koppla upp icke-PHP-baserade Toolforge-applikationer först. Vi förväntar oss att PHP-baserade Toolforge-applikationer, och Cloud VPS-applikationer utanför Toolforge, kommer att ta längre tid, med anledning av säkerhetsproblemen som beskrivits ovan.

Vad händer härnäst

När vi har gjort en riskbedömning och konstaterat hur vi kan återställa tillgång till de projekt som körs på WMCS kommer vi att publicera en sammanfattning efter incidenten där vi presenterar vad vi kommit fram till.

I takt med att vi har uppdateringar redo för tjänsternas underhållsansvariga kommer vi att förmedla dem genom denna sändlista och i uppdateringar på denna Wikitech-sida. Om du är underhållsansvarig för en tjänst och har frågor, vänligen ställ dem på denna diskussionssida. Tack för ert tålamod medan vi arbetar för att hålla våra deltagare och våra projekt säkra.

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