WikiCelebrate: Mervat – Muongo wa Kujenga Maarifa, Jumuiya na Uaminifu

Mervat alipogundua Wikipedia, ilionekana kama kupata makazi kwa ajili ya ndoto ambayo tayari alikuwa ameanza – kujenga ensaiklopidia yake mwenyewe kwa mkono. “Niliishia na takribani kurasa 400 zilizoandikwa kwa mkono, nikisukumwa na msukumo rahisi lakini wenye nguvu wa kuandika na kupanga kile nilichokuwa nikijifunza,” anakumbuka kutoka mwanzoni mwa mwaka 2000. Leo, Mervat ni mmoja wa wachangiaji wazoefu na wanaojitolea zaidi kwa Wikipedia ya Kiarabu, na tunayo furaha kumsherekea kwenye WikiCelebrate!

Kupata Makazi kwenye Wikipedia

Mervat alijiunga na harakati za Wikimedia mnamo Agosti 2012. Mwaka mmoja tu baadaye, alikua msimamizi kwenye Wikipedia ya Kiarabu – akiakisi sio tu ujuzi wake wa kiufundi katika kusimamia ensaiklopidia, lakini pia imani aliyokuwa amepata ndani ya jumuiya. Tangu wakati huo, michango yake imeongezeka hadi zaidi ya hariri 239,000 za jumla, ikiwa ni pamoja na zaidi ya hariri 193,000 za Wikipedia ya Kiarabu pekee.

“Nabaki nikihamasika kwa sababu ninaamini katika misheni kweli. Ninaona kila hariri kama mchango kwa juhudi kubwa zaidi ya pamoja katika historia ya mwanadamu: kuandika jumla ya maarifa yote. Kwangu mimi, hii ni zaidi ya kujitolea; ni jukumu. Najisikia jukumu la kuhakikisha lugha yangu, historia yetu, na mitazamo yetu inawakilishwa. Ninashukuru sana kwamba maisha yangu ni sehemu ya Wikipedia.”

“Ninajivunia sana matokeo ya kiasi na ubora wa kazi yangu. Kwangu binafsi, ni heshima kuwa katika nafasi ya 9 kwa ujumla katika suala la uhariri kwenye Wikipedia ya Kiarabu, na wa 1 kati ya wachangiaji wanawake. Ninaona kila hariri kama mchango kwa juhudi kubwa zaidi ya pamoja katika historia ya binadamu: kuandika jumla ya maarifa yote,” Mervat anasema.”

Athari Zaidi ya Hesabu ya Hariri

Mnamo 2015, Mervat kwa kushirikiana alianzisha kikundi cha watumiaji cha Wikimedians of the Levant User Group, kusaidia wachangiaji wa kikanda kwa zaidi ya muongo mmoja. Hivi karibuni, alizindua “Wiki for She”, mpango uliojikita kuwawezesha wachangiaji wanawake na kuhakikisha kwamba mustakabali wa maarifa ya bure unaakisi utofauti wa ulimwengu wenyewe.

Zaidi ya takwimu na majukumu rasmi, Mervat anathamini kitu muhimu kwa usawa: mtandao wa kimataifa wa “wiki-friends” ambao ameunda kwa miaka mingi. “Ninashukuru sana kwa familia hii ya kimataifa; kujua kwamba nina wafanyakazi wenzangu katika kila kona ya dunia wanaoshiriki maadili sawa hufanya safari hii kuwa ya kuthawabisha sana,” anasema.

Kujitolea kwake Mervat kwa Wikimedia huenda mbali ya uundaji wa maudhui. Pia amehusika sana katika utawala wa harakati na afya ya jamii, akijitolea katika kikundi kazi cha Afya ya Jamii cha Mkakati wa Harakati, Kamati ya Uchaguzi na kutumika kama mwezeshaji wa Mwongozo wa Kimataifa wa Mwenendo na Maadili hapo awali. Leo, analeta uzoefu huu kwa Kamati ya Kimataifa ya Usambazaji wa Rasilimali na Kamati ya Ruzuku ya Mikutano. “Ninajitahidi kujitolea popote ninapoweza kuongeza thamani, kuhakikisha harakati zetu zinasalia kuwa sawa, zenye afya na ustahimilivu,” anasema.

Pigo la Moyo wa Mwanadamu Nyuma ya Wikipedia

Jambo moja ambalo Mervat anatamani kila mtu aelewe kuhusu Wikimedia ni rahisi, lakini mara nyingi hupuuzwa: “Natamani watu wangejua kwamba nyuma ya kila sentensi wanayosoma kwenye Wikipedia, kuna pigo la moyo wa mwanadamu. Wikipedia haiendelezwi kwa uchawi au alogarithimu; imejengwa juu ya wakati wa ajabu na juhudi za maelfu ya watu wa kujitolea ambao ni uti wa mgongo wa kweli wa harakati hii,” anakumbuka.

“Kinachotokea ‘nyuma ya jukwaa’ ni mchakato mkali wa utunzaji na upendo. Katika enzi ambapo habari potofu na habari za uwongo huenea kwa kubofya mara moja, watu wa kujitolea wa wiki ndio walinzi wa kimya wa ukweli. Wanathibitisha vyanzo kwa uangalifu, wanapinga upendeleo, na kusisitiza kuhusu marejeo ili kuhakikisha kuwa maarifa yanabaki ya kutegemewa na sahihi. Ni kazi ya upendo na imani katika nguvu ya ukweli. Kwa hiyo, wakati wowote unapopata jibu unalotafuta, kumbuka kuwasalimu watu wa kujitolea wa wiki – watu wanaojali vya kutosha kuandika ulimwengu wetu kwa uadilifu.”

Kuangalia mbele, Mervat anaona mojawapo ya changamoto kubwa za harakati katika kuongezeka kwa akili mnemba. “Changamoto yetu ni kubakia kuwa chanzo cha kwanza, cha kuaminiwa zaidi cha maarifa yaliyothibitishwa na binadamu. Hatuwezi kukomesha mapinduzi ya AI, lakini ni wajibu wetu kuhakikisha vyanzo vya habari vinavyotoka vinabaki kuthibitishwa na kutoegemea upande wowote,” anasema.

Asante, Mervat, kwa yote unayofanya. Tunasherehekea kazi yako leo na kila siku! Na ikiwa unajua Wanawikimedia wengine wowote ambao wanapaswa kusherehekea, wapendekeze kwa ajili ya kuwasherekea!

