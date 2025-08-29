คลังสื่อเพื่อเฉลิมฉลองวิกิพีเดียครบ 25 ปี

วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2569 จะเป็นวันที่วิกิพีเดียครบ 25 ปี นับว่าเป็นหมุดหมายสำคัญที่ชุมชนวิกิมีเดียจะได้ร่วมกันวางแผนเพื่อเฉลิมฉลองตลอดปี 2569
เพื่อสนับสนุนการมหกรรมนี้ แผนกสื่อสารมวลชนของมูลนิธิวิกิมีเดียกำลังเพิ่มสื่อจำนวนมากที่ฮับวิกิพีเดีย 25 ในเมทาวิกิ
ในคลังทรัพยากรดังกล่าวประกอบด้วยระบบตราสัญลักษณ์สำหรับงานครบรอบนี้ โดยตราดังกล่าวได้รับแรงบันดาลใจจากชิ้นส่วนเกมต่อภาพจิกซอว์แบบอ่อนที่ประกอบขึ้นเป็นตราลูกโลกวิกิเพีเดียตั้งแต่ พ.ศ. 2546 และเคยเป็นตราสัญลักษณ์หลักของการเฉลิมฉลองวิกิพีเดีย 10 เมื่อ พ.ศ. 2554 พวกเรารู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งที่ชิ้นส่วนดังกล่าวจะกลับมาอีกครั้งในวันเกิดปีที่ 25
ตราสัญลักษณ์ดังกล่าวได้รับการออกแบบอย่างดีเพื่อให้นำไปใช้งานและประยุกต์ได้ในวงกว้าง โดยมีแม่แบบและแนวทางที่ผู้ใช้สามารถนำไปสร้างงานใหม่ ๆ ทั้งในรูปแบบตราสัญลักษณ์ งานนำเสนอ โพสต์บนสื่อสังคม พื้นหลังสำหรับการประชุมออนไลน์ ใบปิด ภาพวาด และอื่น ๆ อีกมากมาย
ระบบไอคอนใช้ชิ้นส่วนจิกซอว์ขนาดเล็กคล้าย ๆ “พิกเซล” ประกอบเข้ากันเป็นภาพวาดอย่างง่าย โดยพวกเราได้เริ่มต้นด้วยภาพไอคอน 24 ภาพแรกและมีแผนที่จะปล่อยแนวทางการใช้และเครื่องมือสำหรับให้ผู้คนได้ร่วมการสร้างภาพวาดของตนเองขึ้นมา โดยเมื่อวิกิพีเดีย 20 ที่ผ่านมา พวกเราได้สร้างภาพไอคอนประมาณ 30 ภาพและปลาบปลื้มที่ได้เห็นเหล่าอาสาสมัครได้สร้างเพิ่มขึ้นนับมากกว่า 100 ภาพ
พวกเราเลือกใช้ประโยค “Knowledge is Human” (ความรู้คือมนุษย์) และ “25 years of humanity at its best” (25 ปีแห่งมนุษยชาติ ณ ที่ดีที่สุด) ในการสื่อสารเป็นหลัก โดยใช้หลักคิดที่ว่าพวกเราได้ประสบความสำเร็จในการอธิบายว่าอะไรที่วิกิพีเดียโดดเด่นเหนือการเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมา รวมทั้งโลกอินเทอร์เน็ตที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์
พวกเรายังได้ประกาศโครงการทุนสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพงานเฉลิมฉลองวิกิพีเดีย 25 โดยการสมัครเพื่อขอรับทุนสนับสนุนรอบแรกจะสิ้นสุดในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้เพื่อให้อนุมัติทุนสนับสนุนทันในเดือนมกราคม พ.ศ. 2569
เมื่อครั้งวิกิพีเดีย 15 และวิกิพีเดีย 20 เป็นโอกาสอันสำคัญที่ได้เห็นความสนใจจากทั่วทุกมุมโลกที่มองมายังกลุ่มขับเคลื่อนของเรา พวกเราได้เห็นบทความจากสื่อนับร้อย คำขอบคุณส่วนตัวนับพัน และยอดชมนับล้านบนเว็บไซต์ฉลองวันเกิด ตอนนี้เรากำลังจะก้าวเข้าสู่ครบรอบ 25 ปีแห่งความรู้เสรี ซึ่งได้ให้ความรู้สึกที่ราวกับว่าพวกเราได้ก้าวถึงจุดที่ไม่เคยมีผู้ใดก้าวมาถึงก่อน ร่วมกันสร้างการเฉลิมฉลองครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดนี้ไปด้วยกัน!
