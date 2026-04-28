ขอแนะนำร่างแผนประจำปีงบประมาณ 2026-2027 ของมูลนิธิวิกิมีเดีย

โลกต้องการอะไรจากเราในตอนนี้?
อินเทอร์เน็ตกำลังอยู่ในจุดเปลี่ยนผ่านที่สำคัญ แนวโน้มระดับโลก ที่มูลนิธิวิกิมีเดียและอาสาสมัครได้ติดตามมาตลอดหลายปีที่ผ่านมานั้น ไม่ใช่เรื่องไกลตัวหรือเป็นเพียงทฤษฎีอีกต่อไป แต่กำลังส่งผลกระทบต่อวิกิพีเดียและโครงการต่าง ๆ ของวิกิมีเดียในขณะนี้ วิกิพีเดียกำลังเผชิญกับการลดลงของจำนวนการเข้าชมหน้าเว็บและปริมาณการเข้าชม จาก Google และการเพิ่มขึ้นอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนของการเข้าชมจากบอท เราเชื่อว่านี่ไม่ใช่ปรากฏการณ์ชั่วคราว แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง โลกต้องการให้มูลนิธิวิกิมีเดียและกลุ่มขับเคลื่อนพัฒนาและปรับตัว
ภารกิจของวิกิมีเดียยังคงมีความเร่งด่วน ในยุคที่ข้อมูลบิดเบือนและเนื้อหาที่สร้างโดยปัญญาประดิษฐ์ที่ไม่น่าเชื่อถือเพิ่มมากขึ้น วิกิพีเดียยังคงเป็นเสาหลักสำคัญของความรู้ที่น่าเชื่อถือบนเว็บ ซึ่งเป็น “เครือข่ายข้อเท็จจริงที่ยึดโลกดิจิทัลทั้งหมดไว้ด้วยกัน” [แหล่งที่มา] แต่ในขณะที่เนื้อหาที่สร้างขึ้นโดยอาสาสมัครยังคงมีความ สำคัญอย่างยิ่ง ต่อโลก เนื้อหาเหล่านั้นกลับ ถูกมองเห็น ได้น้อยลงเรื่อย ๆ เนื่องจากผู้คนหันไปรับข้อมูลแชทบอทปัญญาประดิษฐ์ และการนำเนื้อหาไปใช้ซ้ำโดยบุคคลที่สามในรูปแบบอื่น ๆ
นี่ทำให้เกิดคำถามสำคัญสำหรับกลุ่มขับเคลื่อนวิกิมีเดีย:
- ปริมาณการเข้าชม: เราควรตอบสนองอย่างไรต่อจำนวนการเข้าชมหน้าเว็บที่ลดลง การมองเห็นที่ลดลง และการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่ทำให้ปริมาณการเข้าชมจากผลการค้นหาลดลง?
- การนำไปใช้ซ้ำอย่างมีความรับผิดชอบ: การนำเนื้อหาของวิกิมีเดียไปใช้ซ้ำอย่างยั่งยืนนั้นมีลักษณะอย่างไร และเราจะปกป้องโครงสร้างพื้นฐานของเราจากการถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดได้อย่างไร?
- องค์ประกอบด้านความเป็นมนุษย์: คุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์ของวิกิพีเดียคืออะไรในโลกของเนื้อหาที่สร้างโดยปัญญาประดิษฐ์และประสบการณ์การใช้งานแบบ”ไร้การคลิก“? เราจะสามารถมุ่งเน้นและต่อยอดพลังอันเป็นเอกลักษณ์จากชุมชนระดับโลกของเราได้อย่างไร?
- การปกป้องรูปแบบของเรา: เราจะปกป้องรูปแบบการมีส่วนร่วมโดยอาสาสมัครและรูปแบบรายได้ของวิกิพีเดียได้อย่างไร?
- ความยั่งยืนในระยะยาว: เราจะช่วยให้วิกิพีเดียและโครงการต่าง ๆ เจริญรุ่งเรืองต่อไปอีก 25 ปีข้างหน้า และตลอดไปได้อย่างไร?
การเติบโตในวิกิและนอกวิกิ
เราเชื่อว่าอนาคตของวิกิพีเดียขึ้นอยู่กับสองสิ่งที่ต้องทำงานสอดประสานกัน นั่นคือ: การเติบโตอย่างแข็งแกร่งบนวิกิและสิ่งที่อยู่ไกลกว่านั้น นั่นหมายถึงการลงทุนเพื่อสร้าง ประสบการณ์ปลายทาง ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา ซึ่งจะทำให้ผู้อ่าน ผู้มีส่วนร่วม และผู้บริจาครู้สึกชื่นชอบและกลับมาใช้งานอีกครั้ง รวมไปถึงการมีรูปแบบการนำเนื้อหาไปใช้ซ้ำอย่างยั่งยืนที่เข้าถึงผู้บริโภคในจุดที่พวกเขาอยู่ และสามารถส่งมอบมูลค่ารวมถึงดึงดูดผู้มีส่วนร่วมในอนาคตกลับคืนสู่วิกิพีเดียได้ – ไม่ใช่เพียงแค่ปล่อยให้ยอดเข้าชมไหลออกไป เพื่อที่จะเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยังคงบทบาทสำคัญในภูมิทัศน์ใหม่นี้ เราจำเป็นต้องทำให้วิกิพีเดียเติบโตทั้ง ในวิกิ และ นอกวิกิ
เป้าหมายของมูลนิธิในปี 2026-2027
เราจะทำอย่างนั้นได้อย่างไร? โดยการมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายหลักสี่ประการในปี 2026-2027:
- ขยายการเข้าถึงของเรา: กระจายช่องทางการเข้าชมให้หลากหลายนอกเหนือจากการค้นหาแบบดั้งเดิม ในอดีต ผู้เข้าชมวิกิพีเดียเกือบร้อย 90 เข้ามาผ่านการค้นหาบน Google กระแสการเข้าชมแบบ “ฟรี” ดังกล่าวกำลังอยู่ในภาวะถดถอยเชิงโครงสร้าง ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อผู้เผยแพร่เนื้อหาทั่วทั้งอินเทอร์เน็ต ไม่ใช่เพียงแค่วิกิพีเดียเท่านั้น นั่นหมายความว่าเราจำเป็นต้องเพิ่มรูปแบบใหม่ ๆ ของการเข้าชม โดยตรง (เช่น แหล่งอ้างอิงใหม่ ๆ และการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมือถือ) และ กระจาย แหล่งที่มาของการเข้าชมของเราให้หลากหลาย เพื่อลดการพึ่งพาแหล่งที่มาเพียงแหล่งเดียว ผู้คนอาจไม่ได้บังเอิญเข้ามาพบเนื้อหาของวิกิมีเดียในแบบที่เคยเป็นอีกต่อไป ซึ่งส่งผลกระทบต่อการถูกมองเห็นโดยรวม และในท้ายที่สุดก็ส่งผลกระทบต่อรายได้ตลอดจนแรงจูงใจของผู้แก้ไข สิ่งนี้จำเป็นต้องอาศัยการลงทุนในวิธีใหม่ ๆ (ซึ่งมักจะยากและมีค่าใช้จ่ายสูงกว่า) เพื่อเข้าถึงผู้อ่าน ผู้แก้ไข และผู้มีส่วนร่วมในอนาคต
- การมีส่วนร่วมที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น: สนับสนุนผู้มีส่วนร่วมของเราและเปลี่ยนผู้อ่านทั่วไปให้กลายเป็นผู้อ่านประจำ ผู้แก้ไข และผู้บริจาค ผู้ใช้วิกิพีเดียจำนวนมากเข้าชมเพียงครู่เดียว ค้นหาข้อเท็จจริงเพียงข้อเดียว แล้วก็จากไป เราจำเป็นต้องทำให้ประสบการณ์การอ่านน่าดึงดูดยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้อ่านทั่วไปกลับมา กลายเป็นผู้อ่านที่ “กระตือรือร้น” และเติบโตเป็นผู้แก้ไขและผู้บริจาคในจำนวนที่มากขึ้น ในโลกที่ทุกการเข้าชมมีความสำคัญมากขึ้น เราจะมุ่งเน้นไปที่ ช่องทางผู้ชม (ดูด้านล่าง) ที่นำผู้คนจากเนื้อหา “นอกวิกิ” กลับมาสู่ประสบการณ์ “ในวิกิ” เปลี่ยนผู้อ่านทั่วไปให้เป็นผู้อ่านที่กระตือรือร้น และเปลี่ยนผู้อ่านที่กระตือรือร้นให้เป็นผู้เข้าร่วม ผู้บริจาค และผู้นำชุมชนรุ่นใหม่
- ปกป้องโครงการของเรา: รักษาและปกป้องรูปแบบของเรา อาสาสมัครและคุณค่าของวิกิพีเดียกำลังตกอยู่ในอันตรายมากขึ้นเรื่อย ๆ เราจะให้ความปลอดภัยและการสนับสนุนทางกฎหมายที่จำเป็นแก่อาสาสมัคร และปกป้องมุมมองที่เป็นกลาง ในโลกที่ข้อเท็จจริงถูกโต้แย้งและถูกทำให้เป็นเรื่องการเมืองมากขึ้น เราจะเสริมสร้างการป้องกันโครงสร้างพื้นฐานของวิกิมีเดียจากการถูกบอทโจมตี และมุ่งเน้นการนำไปใช้ซ้ำอย่างมีความรับผิดชอบซึ่งจะนำคุณค่ากลับคืนสู่วิกิพีเดีย ไม่ใช่แค่ลดปริมาณการเข้าชมลง
เป้าหมายเหล่านี้จะบรรลุผลได้ด้วยเป้าหมายที่สี่:
- สร้างความเร็วและความยืดหยุ่น: สนับสนุนบุคลากรและระบบที่อยู่เบื้องหลังงานนี้ ผลักดันความเร็วและประสิทธิภาพที่มากขึ้นทั่วทั้งบุคลากร ระบบ และโครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิคของมูลนิธิ เป้าหมายนี้รวมถึงงานที่เราจะทำเพื่อสร้างการสนับสนุนทางการเงินที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุพันธกิจของเรา รวมถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องของแหล่งรายได้ที่หลากหลาย เช่น วิกิมีเดียเอ็นเตอร์ไพรส์ และกองทุนเพื่อปกป้องความยั่งยืนในอนาคตของโครงการวิกิมีเดีย
เหตุใดจึงใช้วิธีนี้?
การเปลี่ยนแปลงของปริมาณการเข้าชมและการนำเนื้อหากลับมาใช้ใหม่หมายความว่าผู้อ่าน ผู้บริจาค และผู้มีส่วนร่วมในอนาคตจะเข้ามาใช้วิกิพีเดีย ในรูปแบบที่แตกต่างจากในอดีต ทิศทางเชิงกลยุทธ์ของกลุ่มขับเคลื่อนวิกิมีเดียในปี 2017 ทิศทางเชิงกลยุทธ์ คือการทำหน้าที่เป็น “โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นของระบบนิเวศความรู้เสรี” ซึ่งส่วนใหญ่ได้บรรลุผลแล้ว แต่การเป็น “โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น” เพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอที่จะรักษาอนาคตของความรู้เสรี คำถามในตอนนี้คือจะทำหน้าที่นั้นอย่างไรในแบบที่ปกป้องรูปแบบการมีส่วนร่วม ค่านิยมหลัก และความยั่งยืนทางการเงินของวิกิพีเดีย ในขณะที่เรายังคงได้รับคำแนะนำจากข้อเสนอแนะสำหรับยุทธศาสตร์กลุ่มขับเคลื่อนปี 2030 การตอบสนองต่อแนวโน้มระดับโลกที่ขบวนการของเรากำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้จะทำให้เราต้องพึ่งพาคำแนะนำในการ “ประเมิน ทำซ้ำ และปรับตัว” อย่างมาก
โครงการวิกิมีเดียที่โดดเด่นและถูกนำมาใช้ซ้ำมากที่สุดของเราคือ วิกิพีเดีย ในปีที่จะถึงนี้ เราจะต่อยอดจากบทบาทพื้นฐานของวิกิพีเดียในระบบนิเวศข้อมูล เพื่อเพิ่มปริมาณการเข้าชมและการมองเห็นเนื้อหาของวิกิมีเดีย ซึ่งรวมถึงความพยายามในการเพิ่มปริมาณการเข้าชมวิกิพีเดีย การสนับสนุนบรรณาธิการให้มากขึ้น และการจัดหาเครื่องมือและการสนับสนุนที่ดีขึ้นสำหรับผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เพิ่มเติม เพื่อรับมือกับความท้าทายที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ การลงทุน “นอกวิกิ” เพื่อดึงดูดผู้อ่าน ผู้ร่วมเขียน และผู้บริจาครายใหม่กลับมายังวิกิพีเดีย จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าโครงการวิกิมีเดียจะยังคงมีความยั่งยืนทางการเงิน ได้รับความไว้วางใจจากสังคม มีความเกี่ยวข้องกับสาธารณชน และมีความเป็นอิสระในเชิงโครงสร้าง
จากผู้อ่านสู่ผู้ร่วมเขียนบทความและผู้บริจาค: กระบวนการดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย
เพื่อเปลี่ยนผู้อ่านทั่วไปให้กลายเป็นผู้อ่านประจำ ผู้แก้ไข และผู้บริจาคในอัตราที่สูงขึ้น เราจะมุ่งเน้นไปที่การนำผู้คนผ่าน ช่องทางดึงดูดผู้ชม โดยใช้การทดลองที่ตรงเป้าหมาย การปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ และตัวชี้วัดในแต่ละขั้นตอน เพื่อเปลี่ยนผู้บริโภคที่เฉื่อยชาให้กลายเป็นผู้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน
โอกาสนี้มีขนาดใหญ่มาก เราประมาณการว่าผู้ใช้อินเทอร์เน็ตประมาณ 5 พันล้านคนบริโภคเนื้อหาจากวิกิพีเดียอยู่แล้ว ไม่ว่าจะบนเว็บไซต์ของเราหรือผ่านการนำไปใช้ซ้ำโดยบุคคลที่สาม ในจำนวนนั้น 3.3 พันล้านคนรู้ว่าวิกิพีเดียมีอยู่ และประมาณ 1.5 พันล้านคน หรือประมาณร้อยละ 27 ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั้งหมด อ่านเนื้อหาจากวิกิพีเดียในแต่ละเดือน
|“นอกวิกิ”ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทั้งหมด: ประมาณ 5.5 พันล้านคน
ใช้เนื้อหาจากวิกิพีเดียที่นำกลับมาใช้ซ้ำประมาณ 5 พันล้านครั้ง
ผู้ที่รู้จักวิกิพีเดีย: ประมาณ 3.3 พันล้านคน
|“ในวิกิ”ผู้อ่าน: ประมาณ 1.5 พันล้านคน (ร้อยละ 27 ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต)
ผู้บริจาค: ประมาณ 7.7 ล้านคน (ร้อยละ 0.51 ของผู้อ่าน)
ผู้แก้ไข: ประมาณ 273,000 คน (ร้อยละ 0.02 ของผู้อ่าน)
สิ่งนี้มอบข้อได้เปรียบเชิงกลยุทธ์อันมหาศาลให้แก่วิกิพีเดียในการช่วยให้เราก้าวผ่านช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านนี้ แต่เราต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งนี้ตั้งแต่ตอนนี้ ในขณะที่การเข้าถึงและการรับรู้แบรนด์ของเรายังคงแข็งแกร่ง ยอดเข้าชมที่ลดลงที่เรากำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ หมายความว่าเราจำเป็นต้องเพิ่มตัวเลขในบริเวณ ส่วนบน ของกรวย – ซึ่งก็คือการนำเนื้อหาวิกิมีเดียไปใช้ซ้ำในภาพรวมและการรับรู้ถึงวิกิพีเดีย – และเพิ่ม อัตราการเปลี่ยนสถานะ ของผู้อ่านให้กลายเป็นผู้อ่านที่กลับมาใช้งานซ้ำ ผู้แก้ไขที่ยังคงมีส่วนร่วม และผู้บริจาค ในบริเวณส่วนล่างของกรวย ในปีนี้ เราจะมุ่งเน้นอย่างแน่วแน่ไปที่การวัดผลกรวยกลุ่มเป้าหมายของเรา เพื่อให้มั่นใจว่าเรากำลังทดลองและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วยวิธีที่เหมาะสมเพื่อบรรลุเป้าหมายเหล่านี้
ทำให้การแก้ไขง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ชุมชนผู้แก้ไขที่แข็งแกร่งและเติบโตอย่างต่อเนื่อง คือสิ่งสำคัญยิ่งต่ออนาคตของวิกิพีเดีย ด้วยเหตุนี้ เราจะลงทุนในระบบแดชบอร์ดส่วนบุคคลที่ช่วยเปลี่ยนผู้อ่านให้กลายเป็นผู้แก้ไข พร้อมทั้งสนับสนุนผู้แก้ไขหน้าใหม่ในเส้นทางการก้าวไปสู่การเป็นผู้แก้ไขและผู้ดูแลที่มีประสบการณ์มากยิ่งขึ้น แดชบอร์ดเหล่านี้สามารถช่วยให้ผู้แก้ไขระดับเริ่มต้นเติบโตไปสู่บทบาทที่ขั้นสูงยิ่งขึ้น และช่วยชี้ให้เห็นถึงสิ่งที่อาจต้องอาศัยความใส่ใจสำหรับอาสาสมัครที่มีประสบการณ์ เช่น การอภิปรายที่กำลังดำเนินอยู่ หรือการก่อกวนที่อาจเกิดขึ้นในบทความที่พวกเขาสนใจ การมีเป้าหมายที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ตัวชี้วัดผลกระทบ และการเชื่อมโยงกันระหว่างผู้มีส่วนร่วม ยังสามารถช่วยเสริมสร้างแรงจูงใจ เพิ่มอัตราการรักษาผู้แก้ไขไว้ในระบบ และสนับสนุนการมีส่วนร่วมในระยะยาว
เราจะพัฒนาวิธีการใหม่ ๆ เพื่อให้ผู้แก้ไขสามารถดูได้ว่าผู้อ่านมีส่วนร่วมกับเนื้อหาของเราเมื่อใดและอย่างไร ซึ่งอาจรวมถึงการแสดงข้อมูลโดยรวมเกี่ยวกับความถี่ในการเชื่อมโยงหน้าเว็บไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ เช่น Google หรือ TikTok เป้าหมายคือการช่วยให้ผู้แก้ไขสามารถจัดลำดับความสำคัญในการแก้ไขงานโดยอิงจากข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้ที่ผู้คนต้องการมากที่สุด (ตัวอย่างเช่น หากคำค้นหาทั่วไปนำไปสู่บทความที่ไม่ถูกต้อง ผู้แก้ไขสามารถสร้างการเปลี่ยนเส้นทางหรือขยายเนื้อหาเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้อ่านได้ดียิ่งขึ้น)
เพื่อให้สอดคล้องกับคำแนะนำจากคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี (PTAC) ของเรา เราจะยังคงมุ่งเน้นไปที่การทำให้การแก้ไขบนมือถือง่ายขึ้น ตัวอย่างเช่น “การแก้ไขแบบมีโครงสร้าง” สามารถช่วยแบ่งการแก้ไขบนมือถือออกเป็นงานย่อย ๆ ที่มีคำแนะนำได้ สำหรับผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เพิ่มเติม (UWER) ระบบอัตโนมัติที่ชาญฉลาดกว่า (เช่น การแนะนำการตรวจสอบกิจกรรมที่น่าสงสัย) สามารถช่วยลดงานตรวจสอบซ้ำซากที่มักเกิดขึ้นเมื่อมีผู้ใช้ใหม่จำนวนมาก ทำให้ UWER สามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่มีผลกระทบสูงกว่าได้ นอกจากนี้เรายังจะช่วยปกป้องบัญชีผู้ใช้ด้วยการรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
ระบบนิเวศแห่งความรู้ที่มีชีวิตชีวา
ดังที่ ชาววิกิพีเดีย คนอื่น ๆ ได้กล่าวไว้ วิกิพีเดียและโครงการต่าง ๆ ของเรานั้นเปรียบเสมือนระบบนิเวศที่มีชีวิตซึ่งวิวัฒนาการและปรับตัวไปตามกาลเวลา ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา วิกิพีเดียได้รับการสนับสนุนจาก “น้ำตก” แห่งการเข้าชมจากผลการค้นหาของ Google โดยส่วนใหญ่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ ซึ่งเป็นกระแสของผู้อ่าน ผู้บริจาค และผู้มีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบัน น้ำตกนั้นกำลังเปลี่ยนทิศทางและอาจเหือดแห้งไป และดังที่อาสาสมัครของวิกิพีเดียได้สังเกตมานานแล้ว (1, 2) เสาหลักของชุมชน ซึ่งก็คือผู้ดูแลระบบและผู้ใช้ที่มีสิทธิ์พิเศษที่ใช้งานมากที่สุดนั้นไม่ได้ถูกเติมเต็ม ในอัตราที่จำเป็นเพื่อให้วิกิพีเดียเจริญรุ่งเรืองสำหรับคนรุ่นต่อไป
เมื่อระบบพืชมีชีวิตประสบภาวะขาดแคลนน้ำ พวกมันมักจะทำสองสิ่งต่อไปนี้:
- ค้นหาแหล่งน้ำใหม่ ด้วยเหตุนี้เราจึงเน้นย้ำเรื่อง การกระจายการเข้าชม เพื่อให้เข้าถึงผู้เข้าชมได้มากกว่าการเข้าชมจากผลการค้นหาของ Google แบบเดิม ๆ
- สร้างรากฐานที่มั่นคงยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ เราจึงเน้นย้ำเรื่อง การสร้างความผูกพันที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น โดยเปลี่ยนผู้อ่านทั่วไปให้กลายเป็นผู้อ่านประจำ และเปลี่ยนผู้อ่านประจำให้กลายเป็น ผู้แก้ไข และ ผู้บริจาค
หากแผนประจำปี 2026-27 มีสัญลักษณ์สักอย่างหนึ่ง สิ่งนั้นก็คงจะเป็นต้นไม้ของคนเลี้ยงแกะ (Boscia albitrunca) พืชที่ขึ้นชื่อว่ามีโครงสร้างรากที่ลึกที่สุดในโลกเท่าที่มีการค้นพบ โดยสามารถหยั่งลึกลงไปได้ถึง 68 เมตร/230 ฟุต ต้นไม้ของคนเลี้ยงแกะไม่ได้ตามหาน้ำตื้น แต่มันหยั่งรากลึกลงไป และด้วยการทำเช่นนั้น มันจึงสามารถเติบโตอย่างแข็งแกร่งในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายทารุณที่สุดแห่งหนึ่งของโลก อย่างทะเลทรายคาลาฮารี
เราเชื่อว่าวิกิพีเดียกำลังเผชิญกับสภาวะกดดันจากสภาพแวดล้อมเช่นเดียวกัน และจำเป็นต้องมีการปรับตัวในทำนองเดียวกัน วิกิพีเดียจะต้องหยั่งรากให้ลึกยิ่งขึ้น เพื่อเปลี่ยนผู้อ่านทั่วไปให้กลายเป็นผู้อ่านที่มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน ผู้แก้ไข และผู้บริจาค ที่จะยังคงอยู่และยกระดับการมีส่วนร่วมให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป และด้วยการทำเช่นนั้น จะเป็นการพลิกฟื้นรูปแบบที่ทำให้วิกิพีเดีย เฉกเช่นเดียวกับต้นไม้ของคนเลี้ยงแกะ กลายเป็นแหล่งหล่อเลี้ยงและแรงบันดาลใจ ท่ามกลางภูมิทัศน์ออนไลน์ที่ทวีความโหดร้ายและไม่เอื้ออำนวยมากยิ่งขึ้น
