ประวัติศาสตร์ของโรงเรียนที่ปิดตัวลง จะยังคงอยู่บนวิกิพีเดียต่อไป

นับแต่การก่อตั้งกลุ่มผู้ใช้วิกิมีเดียแห่งญี่ปุ่น (Wikimedians of Japan User Group) ขึ้นมา ทางกลุ่มได้มุ่งเน้นการทำกิจกรรมในโลกความเป็นจริง ตั้งแต่การจัดนิทรรศการ ตลอดจนการสนับสนุนการประชุมสัมมนาว่าด้วยเรื่องโอเพนซอร์ส ในครั้งนี้ พวกเราขอนำเสนอบทความเกี่ยวกับโรงเรียนประถมแห่งหนึ่งซึ่งเป็นผลพลอยได้จากเครือข่ายความสัมพันธ์เหล่านี้
โรงเรียนประถมศึกษาโนดะในเมืองมินามิชิมาบาระ เป็นโรงเรียนอันเก่าแก่ที่ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ ค.ศ. 1874 ซึ่งเป็นปีที่เริ่มมีระบบโรงเรียนญี่ปุ่น ถึงกระนั้นก็ตาม เช่นเดียวกับโรงเรียนอื่น ๆ ในเขตที่มีประชากรเบาบาง โรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนจำนวนน้อยลงเรื่อย ๆ และมีกำหนดปิดตัวลงในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2026 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการปิดตัว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงปีที่ 6 ได้รับหน้าที่ในการจัดกิจกรรมรำลึกก่อนปิดโรงเรียน โดยที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 รับผิดชอบในการสร้างบทความวิกิพีเดียเกี่ยวกับโรงเรียนแห่งนี้
ด้วยเหตุนี้ ผู้แทนจากบริษัทมินาซาโปะ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านไอซีทีของโรงเรียน ได้ติดต่อเราผ่านคุณมิยาฮาระ ผู้อำนวยการบริษัทและผู้จัดการประชุมสัมมนาโอเพนซอร์ส ทำให้พวกเราได้มีโอกาสเข้าไปช่วยเหลือในส่วนการวางแผนและตัดสินใจ
จากจุดนั้น เราได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเค้าโครงกิจกรรมที่เสนอมาหลากหลาย เวลาผ่านไปหลายเดือน จนกระทั่งในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2026 มีการจัดพิธีปิดโรงเรียนประถมศึกษาโนดะ และได้เพิ่มเติมข้อมูลที่เหล่านักเรียนช่วยกันค้นคว้าลงในบทความวิกิพีเดีย
แม้ว่าสมาชิกของกลุ่มผู้ใช้ ซึ่งรวมถึงตัวผู้เขียนด้วย จะไม่ได้ให้คำแนะนำแก่นักเรียนและคุณครูโดยตรงในงานครั้งนี้ แต่ต้องขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านไอซีทีของมินาซาโปะที่สร้างสื่อการสอนอันยอดเยี่ยมขึ้นมา ทำให้พวกเราสามารถสร้างสรรค์สิ่งที่เหมาะสมลงตัว เข้ากับเนื้อหาที่เพิ่มเติมเข้ามา
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นอย่างนางาซากิชิมบุง ได้ตีพิมพ์เผยแพร่เกี่ยวกับข่าวกิจกรรมนี้ด้วย
นักเรียนที่โรงเรียนประถมโนดะในมินามิชิมาบาระที่กำลังจะปิดในปีนี้ ร่วมมือกันทำภารกิจเขียนวิกิพีเดียเพื่อบันทึกความทรงจำเกี่ยวกับโรงเรียนแห่งนี้ – นางาซากิชิมบุง
อันที่จริงแล้ว เวลานักเรียนประถมเข้ามาแก้ไขวิกิพีเดีย พวกเขามักจะลงเอยด้วยการเขียนข้อความที่เป็นการผสมกันระหว่างการเล่นพิเรนทร์และความคิดเห็นส่วนตัว ไม่ก็อาจจะใส่เนื้อเพลงประจำโรงเรียนลงไปโดยไม่ทันระวัง หรือถึงขั้นนินทาว่าร้ายอย่างเช่น “(ชื่อครู)ห่วยที่สุด” ซึ่งพวกเราอุ่นใจมากที่ครั้งนี้ไม่เป็นเช่นนั้น
นอกจากนี้ สำหรับบรรดานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนประถมโนดะ ประสบการณ์นี้ไม่ใช่แค่การมีส่วนร่วมในการเติมเต็มเนื้อหาบทความโรงเรียนเก่าของพวกเขาเท่านั้น หากแต่ได้เปิดโอกาสให้พวกเขาศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลและสรุปผลเป็นสำนวนของตัวเอง ซึ่งมักเป็นประสบการณ์ที่ถูกละเลยไปในระบบโรงเรียนของญี่ปุ่น เราเชื่อว่าสิ่งนี้เป็นต้นทุนชีวิตอันทรงคุณค่ายิ่งสำหรับพวกเขาในอนาคต
หมายเหตุของผู้แปล บทความนี้แปลจากบทความที่เขียนในภาษาอังกฤษ
