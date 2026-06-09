ขอแนะนำ WikiEval: แพลตฟอร์มสำหรับกิจกรรมประกวดและแคมเปญของวิกิมีเดีย

การแข่งขันถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สนุกสนานที่สุดที่ทำให้ชุมชนวิกิมีเดียมารวมตัวกัน ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันเขียนบทความที่จัดยาวตลอดทั้งเดือน, กิจกรรมระดมแก้ไขบทความ (edit-a-thon), หรือแคมเปญเพื่อพัฒนาเนื้อหาในหัวข้อเฉพาะเจาะจง กิจกรรมเหล่านี้ล้วนช่วยส่งเสริมให้อาสาสมัครผู้มีส่วนร่วมได้เรียนรู้ ร่วมมือกัน และสร้างสรรค์เนื้อหาที่มีคุณภาพสูง
แต่หากคุณเคยมีส่วนช่วยจัดการแข่งขัน คุณย่อมรู้ดีว่างานไม่ได้จบลงแค่การสร้างหน้ากิจกรรม การติดตามผลงานที่ส่งเข้ามา, การตรวจสอบว่าบทความเป็นไปตามกฎกติกาหรือไม่, การประสานงานกับคณะกรรมการ, การคำนวณคะแนน, การให้ข้อเสนอแนะ และการประกาศผล ขั้นตอนเหล่านี้สามารถกลายเป็นกระบวนการที่กินเวลาอย่างมาก ซึ่งมักจะกระจายอยู่ตามเครื่องมือและสเปรดชีตหลายๆ ตัว
จะดีแค่ไหนถ้าทุกอย่างที่กล่าวมานี้สามารถทำได้ครบจบในที่เดียว?
และนั่นคือเหตุผลที่เราสร้าง WikiEval ขึ้นมา
จากเดิมที่เป็นที่รู้จักในชื่อ WikiContest Tool แพลตฟอร์มนี้ได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น WikiEval เพื่อให้สะท้อนถึงขอบเขตการทำงานที่กว้างขึ้น ซึ่งครอบคลุมทั้งการประเมินบทความและการบริหารจัดการการแข่งขัน
WikiEval คืออะไร?
WikiEval เป็นแพลตฟอร์มบนเว็บที่ออกแบบมาเพื่อทำให้การจัดการและการเข้าร่วมการแข่งขันของวิกิมีเดียง่ายขึ้น แทนที่จะต้องวุ่นวายอยู่กับสเปรดชีต หน้าพูดคุย (Talk pages) และเครื่องมือหลาย ๆ ตัว ผู้จัดงาน ผู้เข้าร่วม และคณะกรรมการสามารถจัดการขั้นตอนการทำงานของการแข่งขันทั้งหมดได้ครบจบในที่เดียว
แพลตฟอร์มนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับแคมเปญของวิกิมีเดียในรูปแบบต่าง ๆ พร้อมทั้งทำให้การจัดการการแข่งขันมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และบริหารจัดการได้ง่ายยิ่งขึ้น
จุดเด่นที่สำคัญ
WikiEval มอบข้อดีหลายประการสำหรับชุมชนวิกิมีเดีย ประกอบด้วย:
- การจัดการการแข่งขันแบบรวมศูนย์ (Centralized Contest Management): จัดการวัฏจักรของการแข่งขันทั้งหมด ตั้งแต่การตั้งค่าการแข่งขันไปจนถึงผลลัพธ์สุดท้าย ผ่านแพลตฟอร์มเดียว
- ลดภาระงานที่ต้องทำเอง (Reduced Manual Effort): ลดทอนงานธุรการที่ซ้ำซ้อนด้วยการปรับปรุงระบบการจัดการผลงานที่ส่งเข้าประกวด การประเมิน และการติดตามผลให้มีประสิทธิภาพ
- การออกแบบการแข่งขันที่ยืดหยุ่น (Flexible Contest Design): ชุมชนสามารถออกแบบการแข่งขันตามเป้าหมาย ข้อกำหนดในการเข้าร่วม และวิธีการประเมินของตนเองได้
- กระบวนการประเมินที่โปร่งใส (Transparent Evaluation Process): ผู้เข้าร่วมสามารถติดตามสถานะการส่งผลงาน คะแนน อันดับ และข้อเสนอแนะได้อย่างชัดเจนตลอดการแข่งขัน
- การทำงานร่วมกันที่ดียิ่งขึ้น (Improved Collaboration): ผู้จัดงาน กรรมการตัดสิน และผู้เข้าร่วมสามารถทำงานร่วมกันผ่านขั้นตอนการทำงานที่มีโครงสร้างและกำหนดไว้อย่างชัดเจน
- การติดตามการแข่งขันที่ดีขึ้น (Better Contest Monitoring): ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ช่วยให้ผู้จัดงานสามารถติดตามความคืบหน้าของการแข่งขัน การมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วม และประสิทธิภาพโดยรวมได้
- ยกระดับประสบการณ์ของผู้เข้าร่วม (Enhanced Participant Experience): ผู้เข้าร่วมสามารถส่งบทความ ติดตามความคืบหน้า รับข้อเสนอแนะ และมีส่วนร่วมได้อย่างต่อเนื่องตลอดการแข่งขัน
- ระบบการเข้าถึงตามบทบาท (Role-Based Access System): WikiEval มีการกำหนดบทบาทเฉพาะสำหรับผู้ดูแลระบบระดับสูง (Super Admins) ผู้จัดงาน คณะกรรมการ และผู้เข้าร่วม เพื่อให้มั่นใจได้ถึงขั้นตอนการทำงานที่มีโครงสร้างและความรับผิดชอบที่ชัดเจนตลอดวงจรชีวิตของการแข่งขัน
คุณสมบัติหลัก
การสร้างและการจัดการการแข่งขัน
ผู้จัดงานสามารถสร้างและจัดการการแข่งขันโดยสามารถปรับแต่งกฎเกณฑ์ กรอบเวลา ข้อกำหนดของผู้เข้าร่วม และระบบการให้คะแนนได้ นอกจากนี้ ผู้จัดงานและคณะกรรมการหลายคนยังสามารถทำงานร่วมกันในการแข่งขันเดียวกันได้
การยืนยันตัวตนด้วย Wikimedia OAuth
ผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบอย่างปลอดภัยโดยใช้บัญชี Wikimedia ที่มีอยู่ผ่านระบบการยืนยันตัวตน OAuth
การส่งและการตรวจสอบความถูกต้องของบทความ
ผู้เข้าร่วมสามารถส่งลิงก์บทความได้โดยตรงผ่านแพลตฟอร์ม ในระหว่างการส่ง WikiEval จะตรวจสอบความถูกต้องตามข้อกำหนดของการแข่งขันโดยอัตโนมัติ เช่น ขนาดบทความ การอ้างอิง หมวดหมู่ และกฎอื่น ๆ ที่ตั้งค่าไว้
ระบบการให้คะแนนที่หลากหลาย
WikiEval รองรับวิธีการประเมินผลที่แตกต่างกันเพื่อตอบสนองความต้องการของการแข่งขันที่หลากหลาย ประกอบด้วย:
- การให้คะแนนแบบเรียบง่าย (Simple Scoring): การประเมินแบบยอมรับ/ปฏิเสธขั้นพื้นฐาน
- การให้คะแนนแบบหลายพารามิเตอร์ (Multi-Parameter Scoring): การประเมินตามเกณฑ์ต่าง ๆ เช่น คุณภาพ ความเป็นกลาง ภาษา การจัดรูปแบบ และการอ้างอิง
- การให้คะแนนแบบอัตโนมัติ (Automated Scoring): การคำนวณคะแนนอัตโนมัติโดยใช้ตัวชี้วัดของบทความ เช่น จำนวนไบต์ การอ้างอิง ลิงก์ขาเข้า และลิงก์ขาออก
การตรวจประเมินและให้ข้อเสนอแนะโดยกรรมการตัดสิน
กรรมการตัตสินสามารถตรวจสอบผลงานที่ส่งมา ให้คะแนน และให้ข้อเสนอแนะผ่านอินเทอร์เฟซสำหรับการประเมินโดยเฉพาะ ผู้เข้าร่วมสามารถดูผลการประเมินและข้อคิดเห็นได้โดยตรงจากแดชบอร์ดของตนเอง
แดชบอร์ดและกระดานผู้นำ:
แดชบอร์ดเฉพาะช่วยให้ผู้จัดงาน กรรมการตัตสิน และผู้เข้าร่วมติดตามกิจกรรมการแข่งขัน ติดตามผลงานที่ส่งเข้ามา ตรวจสอบความคืบหน้า และดูอันดับผ่านกระดานผู้นำแบบเรียลไทม์
WikiEval ทำงานอย่างไร
ขั้นตอนการทำงานนั้นเรียบง่ายและออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน:
- ผู้จัดงานสร้างและตั้งค่าการแข่งขัน
- ผู้เข้าร่วมส่งบทความที่เข้าข่าย
- WikiEval ตรวจสอบความถูกต้องของผลงานเทียบกับข้อกำหนดของการแข่งขัน
- กรรมการตัดสินตรวจสอบและประเมินผลงาน
- มีการเผยแพร่คะแนนและข้อเสนอแนะ
- กระดานผู้นำและแดชบอร์ดอัปเดตโดยอัตโนมัติ
สิ่งนี้ช่วยสร้างประสบการณ์ที่ราบรื่นสำหรับผู้จัดงาน ผู้เข้าร่วม และผู้ตรวจประเมินตลอดวัฏจักรของการแข่งขัน
ความคิดเห็นจากชุมชน
WikiEval กำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และความคิดเห็นจากชุมชนถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการปรับปรุงแพลตฟอร์ม
เราขอเชิญชวนผู้จัดงาน ผู้เข้าร่วม คณะกรรมการ และผู้มีส่วนร่วมในวิกิมีเดียมาสำรวจเครื่องมือนี้ และร่วมแบ่งปันประสบการณ์ ข้อเสนอแนะ และไอเดียสำหรับการปรับปรุงในอนาคต ความคิดเห็นเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงาน การใช้งาน ระบบการให้คะแนน และประสบการณ์ผู้ใช้โดยรวม จะช่วยเป็นแนวทางในการพัฒนาในขั้นต่อไป
ลองใช้งาน WikiEval
เครื่องมือ: https://wikicontest.toolforge.org
โครงการบน Phabricator: https://phabricator.wikimedia.org/project/profile/8418/
หน้าบน Meta: https://meta.wikimedia.org/wiki/WikiEval_Tool
แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็น: Feedback Form
เราขอสนับสนุนให้สมาชิกชุมชนวิกิมีเดียสำรวจ WikiEval ทดลองใช้ฟีเจอร์ต่าง ๆ และแบ่งปันความคิดเห็นของคุณ ข้อเสนอแนะของคุณจะช่วยกำหนดทิศทางการปรับปรุงในอนาคต และสร้างความมั่นใจว่าแพลตฟอร์มนี้จะยังคงตอบสนองความต้องการของการแข่งขันและแคมเปญต่าง ๆ ของวิกิมีเดียต่อไป
หมายเหตุของผู้แปล บทความนี้แปลจากบทความที่เขียนในภาษาอังกฤษ
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