ยกย่องสตรีศรีวิทยาศาสตร์ #WomeninScience กับวิกิเดือนแห่งสตรี 2026

ตลอดเดือนเมษายนและพฤษภาคม พ.ศ. 2569 ทีมการศึกษาของวิกิมีเดียอินโดนีเซียได้จัดกิจกรรมวิกิเดือนแห่งสตรี 2026 ซึ่งเป็นกิจกรรมประจำปีแบบมุ่งเน้นหัวข้อเฉพาะเนื่องในโอกาสวันสตรีสากล และเฉลิมฉลองการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในวงการวิทยาศาสตร์ ในปีนี้ เราได้เลือกหัวข้อ #WomeninScience เพื่อเชิดชูผู้หญิงที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ด้วยการบันทึกเรื่องราวของพวกเธอในโครงการต่าง ๆ ของวิกิมีเดีย
เหล่าอาสาสมัครวิกิมีเดียในอินโดนีเซียและผู้มาใหม่ได้เข้าร่วมบรรดากิจกรรมต่าง ๆ เช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการแก้ไขวิกิพีเดียและวิกิคำคม (WikiGap) ซึ่งจัดทั้งในรูปแบบออนไลน์และในที่ตั้งในมากัซซาร์และจาการ์ตา Bincang Perempuan (เสวนาประสาสตรี) การพบปะในชุมชน และการแก้ไขวิกิสนเทศร่วมกัน (Datathon) โดยภาพรวม วิกิเดือนแห่งผู้หญิง 2026 ได้เข้าถึงผู้แก้ไขมากถึง 240 ท่านและมียอดเข้าชมหน้ารวมกันกว่า 279,000 ครั้ง จากทุกโครงการของวิกิมีเดีย โดยผู้เข้าร่วมได้สร้างบทความใหม่ 201 บทความ และพัฒนาบทความที่มีอยู่เดิม 555 บทความ ซึ่งล้วนเป็นบทความที่เกี่ยวกับผู้หญิง
“รู้สึกยินดีอย่างมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ WikiGap ซึ่งเป็นความร่วมมือที่มีความหมายยิ่งระหว่างวิกิมีเดียอินโดนีเซีย สถานทูตสวีเดนในจาการ์ตา กระทรวงการพัฒนาประชากรและครอบครัว (BKKBN) และกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) ประจำอินโดนีเซีย เป็นพื้นที่บันดาลใจในการขยายมุมมองด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้หญิงและวัยรุ่น โดยที่ได้มีส่วนร่วมในการลดช่องว่างระหว่างข้อมูลบนวิกิมีเดีย เพราะความเท่าเทียมในการเข้าถึงข้อมูลนั้นไม่เพียงแต่เป็นเรื่องของข้อมูลเท่านั้น แต่ยังเป็นเรื่องของการมีตัวตน การสร้างความตระหนักรู้ให้สังคมมองเห็น และการสร้างพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกเสียงที่จะได้ยิน” – @angela_vhebe กล่าวในอินสตาแกรม
สำหรับกิจกรรมในจาการ์ตา ทีมการศึกษาได้ร่วมมือกับพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์หลาย ๆ แห่ง เช่น Generasi Berencana Indonesia ซึ่งอยู่ภายใต้สำนักงานบริหารพลังเข้มแข็งและสร้างสรรค์วัยรุ่นแห่งกระทรวงการพัฒนาประชากรและครอบครัว (Kemendukbangga/BKKBN) สถานทูตสวีเดน และ UNFPA อินโดนีเซีย โดยเราได้ร่วมกันจัดกิจกรรม WikiGap Jakarta: Let’s make the internet more gender equal! (แปลโดยผู้แปล: วิกิแกปจาการ์ตา: มาทำให้อินเทอร์เน็ตมีความเท่าเทียมทางเพศมากขึ้นกันเถอะ!) เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในหมู่เยาวชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการเติมเต็มช่องว่างของเนื้อหาที่เกี่ยวกับสุขภาพสตรีและวัยรุ่นหญิงบนวิกิพีเดีย
WikiGap Jakarta จัดขึ้นในสำนักงานใหญ่ของ Kemendukbangga/BKKBN เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในสถานที่ 23 ท่าน และสมาชิกของ Forum Genre Indonesia 80 ท่านเข้าร่วมในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก Ms. Angeliqa Lejonberg รองหัวหน้ากลุ่มภารกิจของสถานทูตสวีเดนประจำอินโดนีเซียและ Mr. Nopian Andusti ผู้ช่วยสวัสดิการครอบครัวและการเสริมสร้างความเข้มแข็งในครอบครัว (KSPK) ร่วมกล่าวเปิดกิจกรรมอย่างเป็นทางการ
“มีงานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าหัวข้อสุขภาพได้รับความสนใจจากผู้อ่านเพศหญิงมากกว่าเพศชายอย่างเห็นได้ชัด อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพสตรีและความเป็นอยู่ที่ดีบนวิกิพีเดียภาษาอินโดนีเซียนั้นยังไม่ได้รับการกล่าวถึงอย่างครอบคลุมและลึกซึ้งเท่าที่ควร บทความสำคัญ ๆ หลาย ๆ บทความ เช่น สุขภาพสตรี สุขภาพแม่และเด็ก ยังคงอยู่ในระดับโครงเท่านั้น นอกจากนี้ มีบทความสำคัญในหัวข้อเดียวกันไม่กี่บทความที่พัฒนาไปถึงระดับบทความคุณภาพ กิจกรรม WikiGap ที่เราร่วมกันในครั้งนี้จะร่วมกันพัฒนาในจุดนี้” – Angeliqa Lejonberg รองหัวหน้ากลุ่มภารกิจของสถานทูตสวีเดนประจำอินโดนีเซีย
ในมากัซซาร์ เรายังได้จัดกิจกรรมเสวนาประสาสตรี (อินโดนีเซีย: Bincang Perempuan, อังกฤษ: Women’s Talk) และ WikiGap โดยความร่วมมือกับคณะคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยฮาซานุดดิน ซึ่งประกอบด้วยสองกิจกรรมหลัก คือ (1) การเสวนาในหัวข้อ “เฉลิมฉลองบทบาทของสตรีต่อวิทยาศาสตร์” นำเสนอโดยผู้ร่วมเสวนาหญิง และ (2) การอบรมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการแก้ไขวิกิพีเดียเบื้องต้นสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย ในกิจกรรมดังกล่าว ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิกิพีเดียและระบบการทำงาน ทั้งยังได้ร่วมเขียนและแก้ไขบทความเกี่ยวกับผู้หญิงชาวอินโดนีเซียที่มีชื่อเสียงบนวิกิพีเดียอีกด้วย
“บอกตามตรง ตอนแรกที่ฉันได้ยินเกี่ยวกับ WikiGap ฉันไม่รู้อะไรเกี่ยวกับมันมากนัก แต่หลังจากเข้าร่วมแล้ว ฉันพบว่ามันสนุกและมีความหมายมากกว่าที่ฉันคิดไว้มาก ฉันได้เจอผู้คนที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนและแก้ไขวิกิพีเดีย และตระหนักได้ว่า เพียงแค่การเขียนบทความที่ดูเรียบง่าย ก็สามารถสร้างผลกระทบได้อย่างมหาศาล บ่อยครั้งเราไม่ทันได้ตระหนักรู้ว่าเสียงและความรู้ของเรานั้นมีคุณค่าและคู่ควรแก่การแบ่งปันไปทั่วโลก WikiGap สอนฉันให้รู้ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นเริ่มต้นจากการกระทำเล็ก ๆ อย่างบทความ ๆ หนึ่งบนวิกิพีเดีย” — มุลตาฟิยะฮ์ ผู้เข้าร่วม WikiGap Makassar
นอกจากนี้ ชุมชนวิกิมีเดียทั้ง 15 แห่งทั่วอินโดนีเซียได้เข้าร่วมกิจกรรมวิกิเดือนแห่งสตรีด้วยการจัดกิจกรรมพบปะชุมชนและการรวมตัวผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งสมาชิกของชุมชนต่างร่วมกันพัฒนาและเพิ่มพูนบทความเกี่ยวกับผู้หญิงบนโครงการต่าง ๆ ของวิกิมีเดีย
ด้วยการบันทึกเรื่องราว ความสำเร็จ และบทบาทของสตรีนี้ เราได้ช่วยลดช่องว่างทางเพศบนอินเทอร์เน็ต ผ่านกิจกรรมวิกิเดือนแห่งสตรี วิกิมีเดียอินโดนีเซียและพันธมิตรยังคงมุ่งมั่นส่งเสริมผู้คนให้เข้ามามีส่วนร่วมในความรู้เสรีและสร้างความมั่นใจว่าเสียงและประสบการณ์ของผู้หญิงนั้นจะได้รับการนำเสนอบนโครงการวิกิมีเดียได้อย่างดียิ่งขึ้น
Can you help us translate this article?
In order for this article to reach as many people as possible we would like your help. Can you translate this article to get the message out?Start translation