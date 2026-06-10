การฉลองครบรอบ 25 ปีวิกิพีเดียในสโลวาเกีย

แม้บางคนอาจจะอยากให้เป็นเช่นนั้น แต่สโลวาเกียก็มิอาจต้านทานกาลเวลาได้ และวิกิพีเดียที่นี่ก็มีอายุครบ 25 ปีแล้วเช่นกัน โอกาสพิเศษเช่นนี้จึงสมควรได้รับการเฉลิมฉลองอย่างเหมาะสม พวกเรากลุ่มชาววิกิมีเดียแห่งสโลวาเกีย (Wikimedians of Slovakia) จึงได้จัดงานปาร์ตี้ให้กับวิกิพีเดียภาษาสโลวักและชุมชนวิกิมีเดียขึ้น
ในฐานะโครงการของชุมชน ทรัพย์สินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของวิกิพีเดียก็คือผู้มีส่วนร่วมแก้ไขที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและดูแลรักษา แนวคิดของเราคือการจัดงานปาร์ตี้เพื่อให้สมาชิกชุมชนได้มาพบปะสังสรรค์กัน มากกว่าที่จะเป็นกิจกรรมเผยแพร่เพื่อเข้าถึงบุคคลทั่วไป ในกรณีส่วนใหญ่ ผู้ร่วมงานคือผู้มีส่วนร่วมที่มีส่วนร่วมและมีจำนวนการแก้ไขถึงระดับที่กำหนด ซึ่งมีทั้งผู้ที่ยังคงใช้งานอยู่หรือผู้ที่เคยมีบทบาทในอดีต เราได้เชิญบุคคลเหล่านี้ไปกว่า 200 คน น่าเศร้าที่มีการตอบกลับหนึ่งแจ้งว่าผู้มีส่วนร่วมท่านนั้นได้เสียชีวิตลงแล้ว แต่ลูกชายของเขามั่นใจว่าคุณพ่อจะต้องซาบซึ้งกับคำเชิญนี้และยินดีที่จะได้มาร่วมงานกับเพื่อนร่วมงานของเขาอย่างแน่นอน เราขอระลึกถึงและแสดงความขอบคุณต่อเพื่อนร่วมงานที่ไม่ได้อยู่กับเราแล้ว ท้ายที่สุด มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานแบบพบปะตัวจริง 17 คน และมาร่วมงานจริง 15 คน อาจจะฟังดูไม่ใช่ตัวเลขที่เยอะนัก แต่เราก็ไม่ได้มีผู้เข้าร่วมงานในลักษณะนี้มาสักพักใหญ่แล้ว น่าจะกว่าทศวรรษเลยทีเดียว
เป็นเรื่องน่ายินดีมากที่เมื่อผู้คนเดินทางมาถึง พวกเขาก็เริ่มพูดคุยทักทายกันทันที จนกิจกรรมละลายพฤติกรรมที่เราเตรียมไว้แทบไม่จำเป็นเลย เมื่อเริ่มงานไปได้สักพัก Matej Grochal ประธานกลุ่มผู้ใช้ (user group) ได้กล่าวต้อนรับสั้น ๆ อย่างเป็นทางการเล็กน้อย นอกจากนี้ Matej ยังได้จัดกิจกรรมตอบคำถามเล็ก ๆ สองรอบ ซึ่งคำถามประกอบไปด้วยข้อเท็จจริงทั่วไป เกร็ดความรู้ที่คนไม่ค่อยรู้ และข้อมูลอื่น ๆ อีกมากมายที่ส่วนใหญ่เกี่ยวกับวิกิพีเดียภาษาสโลวักรวมถึงจักรวาลของวิกิมีเดีย ผู้ชนะได้แก่บรรณาธิการชื่อ Peko และ Eryn Blaireová จากนั้น Jan Michael Kormaník ได้ขึ้นพูดบรรยายเกี่ยวกับวิกิพีเดียและโครงการพี่น้อง ซึ่งครอบคลุมทั้งประวัติความเป็นมาและการพัฒนาเมื่อไม่นานมานี้ ในระหว่างงาน Fillos X ยังได้สร้างความบันเทิงให้กับผู้ร่วมงานด้วยเกร็ดความรู้ของเขาด้วย
นอกจากนี้ พื้นที่ของเราที่หอสมุดเมืองบราติสลาวา (Bratislava City Library) ยังได้ถูกเนรมิตให้เป็นแกลเลอรี โดยมีการจัดนิทรรศการภาพถ่ายประดับอยู่บนผนัง ซึ่งเป็นภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดหรือจากกิจกรรมแคมเปญเนื้อหาที่จัดโดยกลุ่มชาววิกิมีเดียแห่งสโลวาเกีย เช่น Wiki Loves Monuments หรือ Wiki Loves Earth นิทรรศการนี้ได้รับการดูแลโดย Radoslava Semanová ความหวังของเราคือการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนมาร่วมบันทึกเรื่องราวของสโลวาเกียกันมากขึ้น ผ่านการร่วมสมทบสื่อลงบน Wikimedia Commons ภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
และเช่นเดียวกับงานเฉลิมฉลองส่วนใหญ่ งานนี้ย่อมต้องมีเค้ก…
… ความจริงแล้ว มีเค้กวิกิถึงสองก้อนเลยทีเดียว
เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว (แทบจะเร็วพอกับช่วงเวลา 25 ปีที่ผ่านมา) แต่ก็ยังมีเวลาพอสำหรับการถ่ายภาพหมู่:
กลุ่มชาววิกิมีเดียแห่งสโลวาเกียขอขอบคุณมูลนิธิวิกิมีเดีย (Wikimedia Foundation) สำหรับเงินทุนสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ เราขอขอบคุณหอสมุดเมืองบราติสลาวาสำหรับการสนับสนุนด้วยเช่นกัน สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ Wikimedia Commons
เราหวังว่าจะได้พบปะกันด้วยจำนวนคนที่มากกว่านี้ เมื่อวิกิพีเดียภาษาสโลวักมีอายุครบรอบ 25 ปีในปี 2028 🙂
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