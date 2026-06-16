เมื่อมองการประชุม ESEAP ด้วยสายตาของคนที่มีความหลากหลายทางระบบประสาท

ชาววิกิมีเดียจากเกาหลีหลายคนเข้าร่วมการประชุม ESEAP 2026 ซึ่งจัดขึ้นในนครเกาสฺยง ไต้หวัน ตั้งแต่วันที่ 15 ถึง 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ยุคสมัยใหม่แห่ง ESEAP: ขับเคลื่อนอนาคตไปด้วยกัน!” อย่างสำเร็จลุล่วงด้วยดี ในบรรดาผู้เข้าร่วมงาน มีบุคคลที่มีความหลากหลายทางระบบประสาท 2 ท่าน (Real_rism และ Shula) มาจากเกาหลี ในบทความนี้ เราจะมองย้อนกลับไปในงานประชุมผ่านสายตาของผู้เข้าร่วมงานที่มีความหลากหลายทางระบบประสาทเหล่านี้
ค้นพบความหลากหลาย กับตัวเลือกมากมายของหัวข้อบรรยายและอาหารว่าง
ชื่อหัวข้อภาษาอังกฤษ: Discovering diversity through a variety of sessions and refreshments
การประชุมครั้งนี้แบ่งห้องประชุมออกเป็นสามห้อง ห้องหลักห้องหนึ่งและห้องย่อยอีกสองห้อง ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากที่ผู้เข้าร่วมสามารถเลือกห้องที่จะเข้าร่วมจากความสนใจที่จะเข้าฟังหรือเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เมื่อฉันรู้สึกว่าเริ่มหมดพลังระหว่างการประชุม ก็ยังมีอาหารว่างพร้อมน้ำชาทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย ทำให้ฉันมีความสุขไปกับอาหารและเครื่องดื่มตลอดทั้งการประชุม แม้ว่าคุณอาจจะไม่ใช่ผู้มีความหลากหลายทางระบบประสาท ทุก ๆ คนจะได้รับการต้อนรับและดื่มด่ำไปกับของว่างและอาหารที่จัดเตรียมมาเป็นอย่างดีเช่นนี้ อาหารว่างในงานประชุมนี้มีหลาย ๆ อย่างคุ้นเคยอยู่แล้ว แต่เมื่อไตร่ตรองดี ๆ แล้ว ก็ยังมีอีกหลาย ๆ อย่างที่ฉันได้ลิ้มลองเป็นครั้งแรกในเกาสฺยง ทำให้รู้สึกสดชื่นและตื่นเต้น ส่วนตัวแล้วฉันชอบเจ้าเครื่องดื่มที่คล้าย ๆ กับชีคเยของเกาหลี แต่ใช้ถั่วเขียวแทนเมล็ดข้าว
งานอาสามาบันทึกภาพ
ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกคนที่ได้รับการสนับสนุนทุนให้เข้าร่วมการประชุมนี้จะต้องทำงานอาสาสมัคร และผู้เข้าร่วมงานอาสาสมัครที่เป็นผู้ที่มีความหลากหลายทางระบบประสาทได้รับมอบหมายให้เป็นช่างภาพ งานนี้จำเป็นต้องใช้กล้องดีเอสแอลอาร์หรือกล้องไร้กระจก (Mirrorless) สำหรับ Real_rism ซึ่งใช้กล้องแบบนี้มาสามปีแล้ว การถ่ายภาพจึงเป็นเรื่องง่ายดายสำหรับเธอ ทว่า Shula กลับไม่เคยมีประสบการณ์การถ่ายภาพด้วยกล้องไร้กระจกมาก่อนเลย ก่อนการเดินทางเข้าร่วมงาน เราได้ใช้เวลาเรียนรู้ทุก ๆ อย่างเกี่ยวกับกล้องถ่ายรูปโดยมี Real_rism คอยช่วยเหลือตั้งแต่การควบคุมกล้องขั้นพื้นฐานไปถึงองค์ประกอบสามประการของการถ่ายภาพ โลกของการถ่ายภาพที่เราประสบพบเจอในครั้งแรกนี้แสนวิเศษอย่างน่าประหลาดใจเลยทีเดียว เราหัดถ่ายภาพบุคคลโดยการถ่ายภาพให้กันและกันก่อนที่เราจะเข้าร่วมการประชุมไม่นาน
ระหว่างที่ฉันทำหน้าที่ช่างภาพอาสาสมัคร ฉันได้รับการร้องขอให้มาบันทึกภาพการบรรยายแบบรวดเร็ว (Lightning talk) เมื่อ Real_rism ต้องออกจากการประชุมไปก่อนเนื่องจากปัญหาทางสุขภาพ Shula จึงรับหน้าที่นี้และบันทึกภาพอย่างขะมักเขม่น
แน่นอนว่าฉันไม่ได้ถ่ายภาพผู้เข้าร่วมงานทุก ๆ คนหรือการบรรยายทุก ๆ งาน นอกจากนี้ฉันยังไม่ได้รับอนุญาตให้ถ่ายภาพหรือบันทึกอะไรจากผู้เข้าร่วมงานที่สวมสายคล้องคอสีแดงหรือการบรรยายที่ระบุว่า “ห้ามบันทึก” ซึ่งทำให้ฉันได้ใช้ช่วงเวลากับพวกเขาได้อย่างล้ำค่ายิ่งขึ้น.
พบกับผู้มีความหลากหลายทางระบบประสาททั่วทั้งภูมิภาค ESEAP
จากการสนับสนุนและช่วยเหลือของผู้เข้าร่วมงานชาวเกาหลีท่านอื่น ๆ ทำให้ Real_rism ได้แลกเปลี่ยนนามบัตรและสนทนากับผู้มีความหลากหลายทางระบบประสาทท่านอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศาสตราจารย์คิตามูระ ซาเอะ ผู้มีความชำนาญด้านยุคสมัยซามูไรของญี่ปุ่น ซึ่งได้สนใจในโครงการความหลากหลายทางระบบประสาทและแสดงความตั้งใจที่จะจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้ที่มีความหลากหลายทางระบบประสาทในญี่ปุ่น หลังจากนั้น ศาสตราจารย์คิตามูระยังได้แสดงความคิดเห็นระหว่างงานนำเสนอว่าด้วยโครงการความหลากหลายทางระบบประสาทและสอบถามเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรม Infinity Edit-a-thon
แบ่งปันเรื่องราวว่าด้วยความหลากหลายทางระบบประสาท
จากบรรดาเรื่องที่ได้เล่าก่อนหน้านี้ เรื่องที่ทำให้ฉันภาคภูมิใจเป็นอย่างมากในฐานะบุคคลที่มีความหลากหลายทางระบบประสาท คือการที่ Real_rism ได้นำเสนองานในวันที่สามของการประชุมในหัวข้อ “บันทึกเรื่องราวความหลากหลายทางระบบประสาท: ก้าวข้ามขอบเขตของวิกิมีเดียและชุมชนบุคคลที่มีความหลากหลายทางระบบประสาท”
ความหลากหลายทางระบบประสาทเป็นมุมมองที่มองว่าความแตกต่างทางระบบประสาทนั้นเป็นส่วนหนึ่งของความหลากหลายของมนุษย์ ทั้งยังเชื่อมโยงกับอัตลักษณ์ วัฒนธรรม ชุมชน และการขับเคลื่อนทางสังคม ความหลากหลายทางระบบประสาทได้บอกกับสังคมให้กลับมาคิดอีกครั้งว่าจะเข้าใจความแตกต่างและความหลากหลายนี้อย่างไรโดยไม่เป็นการปฏิเสธการมีอยู่ของความพิการ
จากงานนำเสนอดังกล่าวระบุว่า บุคคลที่มีความหลากหลายทางระบบประสาทในเกาหลีมักได้รับการนิยามและบันทึกเรื่องราวแต่เพียงฝ่ายเดียวจากกลุ่มคนอื่น ๆ อย่างนักวิจัย แพทย์ สื่อ และสถาบันต่าง ๆ แต่โดยโครงการความหลากหลายทางระบบประสาทนี้ได้สร้างโอกาสให้บุคคลที่มีความหลากหลายทางระบบประสาทได้บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับพวกเขาด้วยภาษา ประสบการณ์ และประวัติของพวกเขาเอง ปัจจุบันนี้โครงการดังกล่าวได้จัดกิจกรรมที่หลากหลาย รวมถึงวันไพรด์ออทิสติก (Autism Pride Day), กิจกรรมอิดิตอะธอน (Edit-a-thon), โฟโตวอล์ก (Photo walk), การบรรยาย และแผ่นพับ กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีความหลากหลายทางระบบประสาทได้มีส่วนร่วมทั้งในทางสังคม ทางสติปัญญา และทางวัฒนธรรม
จากการฟังงานนำเสนอด้วยกันนี้ได้สะท้อนให้เราเห็นถึงความสำคัญของกิจกรรมเหล่านี้ และเป็นประสบการณ์ที่มีความหมายโดยแท้จริง แม้ว่า Real_rism จะพูดด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือจากความตื่นเต้น เธอได้นำเสนองานของเธอภายในระยะเวลา 15 นาทีที่ได้รับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเธอได้พยายามกับงานนี้มากเพียงใด
การประชุมที่จบด้วยความประทับใจ
ข้อความต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ผู้เข้าร่วมการประชุมที่มีความหลากหลายทางระบบประสาทได้สะท้อนออกมา
Shula: ในฐานะที่เป็นคนที่มีปัญหาด้านความหลากหลายของระบบประสาท ฉันกังวลเรื่องการเดินทางไปขึ้นเครื่องบินเที่ยวเช้าในวันหลังการประชุมจบลง แต่ผู้จัดการประชุมได้จัดรถแท็กซี่ไปยังสนามบินเกาสฺยง ทำให้ฉันสามารถกลับบ้านโดยไม่มีปัญหาอะไร การประชุมนี้เป็นประสบการณ์ที่แสนพิเศษที่เพื่อนร่วมงานของฉันจากวิกิมีเดียเกาหลีทุกคนที่เดินทางพร้อมกับฉันคอยดูแลเอาใจใส่ถามไถ่สารทุกข์สุกดิบกันและกัน และเข้าร่วมการประชุมนี้อย่างแข็งขันตลอดงาน
Real_rism: หลังจากการจากลาที่ประทับใจ ฉันออกจากโรงแรมตอนตีสี่เพื่อให้ทันเที่ยวบินเช้าตรู่ของฉันในวันต่อมา และขึ้นรถแท็กซี่อย่างเร่งรีบ ความรู้สึกของฉันตอนที่ถึงสนามบินและผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง ฉันรู้สึกได้ถึงความงดงามของแสงอาทิตย์ที่สาดส่องเข้ามาในพื้นที่ร้านค้าปลอดภาษี การที่ได้เห็นแสงนี้มันทำให้ฉันรู้สึกว่าฉันคิดถูกแล้วที่มาเข้าร่วมการประชุมนี้ และยังทำให้ความเหนื่อยล้าที่ฉันแบกรับมันไว้ตลอดมลายหายไป
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