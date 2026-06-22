Le voilà enfin ! พบกับกำหนดการงานประชุมวิกิเมเนีย 2026 ได้แล้วตอนนี้

พบกับกำหนดการงานประชุมวิกิเมเนียได้แล้วตอนนี้! ได้เวลาตื่นเต้นไปกับสิ่งที่กำลังจะมาถึงแล้ว ขอเชิญทุกท่านเลือกดูกำหนดการงานประชุมว่ามีอะไรที่ถูกตาต้องใจบ้าง หากคุณลงชื่อเข้าใช้งานในระหว่างที่กำลังเลือกชม คุณสามารถสร้างกำหนดการส่วนตัวได้ง่าย ๆ เพียงแค่กด “ติดดาว” ให้กับรายการการประชุมที่คุณชื่นชอบและสนใจ
กำหนดการงานประชุมนี้เกิดขึ้นจากหยาดเหงื่อและแรงกายแรงใจของชาววิกิมีเดียกว่า 25 ท่านจากทั่วทุกมุมโลกที่ได้ร่วมกันพิจารณาหัวข้อที่เสนอเข้ามาเกือบ 700 รายการ ไม่ว่าคุณจะเข้าร่วมงานประชุมนี้ในปารีส หรือเข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์ กำหนดการงานประชุมของวิกิมีเดีย 2026 ที่อยู่ภายใต้แนวคิด อิสรภาพ ความเสมอภาค ความน่าเชื่อถือ (Liberté, Équité, Fiabilité) จะมอบสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้แก่ทุกคนในชุมชนวิกิมีเดียอย่างแน่นอน
ประเด็นที่น่าสนใจ อาทิ
- มีการออกแบบให้มีปฏิสัมพันธ์กันมากยิ่งขึ้น โดยเน้นหนักไปที่การประชุมเชิงปฏิบัติการ
- มีภาษาที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นกว่าที่เคยมี โดยมีการประชุม 36 รายการ (รวมทั้งงานก่อนงานประชุมหลักและการพบปะย่อย) ที่เป็นภาษาฝรั่งเศส และอีกนับสิบรายการในภาษาสเปนและอารบิก โดยได้จัดการแปลภาษาแบบสดตลอดทั้งงานในห้องประชุมสี่ห้องเป็นภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน และอารบิก
- สำหรับผู้ที่เข้าร่วมในสถานที่ เรายังได้จัดทัศนศึกษาเชิงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแบบมีมัคกุเทศก์ในพิพิธภัณฑ์และสถาบันพันธมิตรหลาย ๆ แห่งในปารีส
นอกจากนี้ ยังมีรายการงานประชุมที่ครอบคลุมในทุกแง่มุมของประเด็นร้อนแห่งยุคอย่างปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) ว่าเทคโนโลยีนี้กำลังเข้ามาท้าทายและเสริมสร้างในการขับเคลื่อนความรู้เสรีในวิถีทางใหม่ ๆ อย่างไรบ้าง ไม่เพียงเท่านั้น คุณยังจะได้พบกับ
- การเสวนาโดยวิทยากรหลักจากยูเนสโก องค์กรพันธมิตรอื่น ๆ และผู้สนับสนุนในกลุ่มขับเคลื่อนวิกิมีเดีย
- เฉลิมฉลองไปกับอาสาสมัครและโครงการต่าง ๆ ของพวกเรา รวมทั้งการประกาศรางวัลชาววิกิมีเดียแห่งปี
- การพูดแบบย่อสั้นทันใจ (Lightning talk) และการเสวนาในประเด็นต่าง ๆ ตั้งแต่ประเด็นสิทธิมนุษยชนและความปลอดภัยออนไลน์ ไปจนถึงข้อมูลเชิงโครงสร้างบนคอมมอนส์ และแนวคิดแปลกใหม่อีกมากมาย
คุณยังคงสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานวิกิเมเนีย 2026 ทางออนไลน์ได้ และเราขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณลงทะเบียนตอนนี้ และหากคุณอดใจรอให้ถึงวันงานไม่ไหว เรามีข่าวดีมาบอกว่าคุณสามารถสมัครเข้าร่วมทีมชาเลนจ์ (Team Challenges) ครั้งแรกของเราได้แล้ว โดยทีมชาเลนจ์นี้จะเชื่อมโยงกับชาววิกิมีเดียและบุคคลทั่วไปที่มีทักษะและความสามารถในหลากหลายแขนงเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยกิจกรรมนี้จะเริ่มขึ้นทางระบบออนไลน์ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนี้
หมายเหตุของผู้แปล บทความนี้แปลจากบทความที่เขียนในภาษาอังกฤษ
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