ไม่มีวิกิใดเป็นเกาะโดดเดี่ยว: ผู้แก้ไขรัสเซียและอิตาลีร่วมมือกันข้ามพรมแดน

ระบบที่โดดเดี่ยวอย่างสมบูรณ์นั้นไม่มีอยู่จริง มิฉะนั้นแล้วเครื่องจักรนิรันดร์ ก็คงเป็นไปได้ ด้วยเหตุนี้ พวกเรา กลุ่มผู้ใช้ประวัติศาสตร์วิกิแห่งรัสเซียตะวันตกเฉียงเหนือ (North-West Russia Wiki-Historians User Group) จึงแสวงหาความร่วมมือภายในกลุ่มขับเคลื่อนวิกิมีเดียอย่างแข็งขัน และสืบเนื่องจากข้อตกลงที่บรรลุร่วมกันระหว่างงานซีอีอีเมื่อปี 2025 (CEEM 2025) เราได้จัดการแข่งขันร่วมกับชาววิกิพีเดียชาวอิตาลี
การแข่งขันจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ ถึง 20 มีนาคม ค.ศ. 2026 โดยจัดขึ้นพร้อมกันในวิกิพีเดียภาษารัสเซียและอิตาลี ผู้เข้าร่วมได้สร้างบทความใหม่ที่เกี่ยวกับประเทศอิตาลีและชาวอิตาลีในภาษารัสเซียและบทความที่เกี่ยวกับชาวรัสเซียและประเทศรัสเซียในภาษาอิตาลี
ข้อเท็จจริงที่ว่ามีการจัดการแข่งขันเช่นนี้ขึ้นถือเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างแท้จริง เมื่อพิจารณาจากโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และผลลัพธ์ของกิจกรรมระดมแก้ไขบทความ (edit-a-thon) ครั้งนี้ก็น่าชื่นชมอย่างไม่ต้องสงสัย ผู้เข้าร่วม 31 คนในการแข่งขันภาษารัสเซีย (รวมถึงสมาชิกคณะกรรมการที่เข้าร่วมนอกเหนือการแข่งขัน) ได้สร้างบทความขึ้นมาถึง 312 บทความ ผู้เข้าร่วมได้เขียนเกี่ยวกับผลงานจิตรกรรมคลาสสิกและภาพยนตร์ร่วมสมัย เกี่ยวกับสถานที่สำคัญและสัญลักษณ์ของอิตาลี วีรบุรุษจากขบวนการต่อต้านของอิตาลี และบุคคลสำคัญในวงการมาเฟียที่แข็งกร้าว ไปจนถึงเรื่องของนักกีฬา (และอิตาลีก็มีชื่อเสียงในเรื่องอื่น ๆ อีกมากมายนอกเหนือจากนักฟุตบอล) จากผลการประกวด ได้มีการคัดเลือกผู้ชนะสามคน แม้ว่าผลงานของผู้ใช้รายอื่น ๆ จะคู่ควรแก่การชื่นชมเช่นเดียวกัน
ในฝั่งของอิตาลี มีผู้ใช้ 53 คนเข้าร่วมการแข่งขัน โดยสร้างบทความได้ 526 บทความ ก่อนหน้านี้ชาวอิตาลีเคยจัดกิจกรรมระดมแก้ไขบทความร่วมกับชาวอิหร่านมาแล้ว เนื่องจากงานซีอีอีเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมที่แตกต่างกันมากได้มาพบปะและประสานงานกัน ผลลัพธ์ของความร่วมมือในครั้งนี้มีจำนวนสูงกว่าความร่วมมือกับอิหร่านทั้งในชุมชนวิกิมีเดียรัสเซียและอิตาลี ซึ่งอาจบ่งชี้ได้ถึงทักษะที่เพิ่มขึ้นของผู้จัดงานและอุปสรรคทางภาษาที่น้อยลง สังเกตได้ชัดว่าชาวอิตาลีใช้รายการคำศัพท์ที่ผู้จัดงานเตรียมไว้ให้อย่างกระตือรือร้นมากขึ้น เรายินดีเป็นพิเศษกับบทความเกี่ยวกับอาหารที่น่าทานอย่างวีเนเกรตหรือเค้กเลนินกราด และเกี่ยวกับสัตว์ที่น่ารักอย่างเม่นเดาเรียน อย่างไรก็ตาม เราค่อนข้างประหลาดใจกับความสนใจในด้านดนตรีที่น้อยลง ผู้ชนะทั้ง 7 คนของการแข่งขันในวิกิพีเดียภาษาอิตาลีได้รับหนังสือเกี่ยวกับประเทศรัสเซียเป็นรางวัล
“กิจกรรมระดมแก้ไขบทความอิตาลี” ซึ่งจัดขึ้นตามหลังกิจกรรมระดมแก้ไขบทความของอิหร่าน ทำให้เราหวังว่าการแข่งขันมาราธอนแนว “ภูมิภาคศึกษา” ในลักษณะนี้จะไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นได้ยาก และจะมีการจัดขึ้นบ่อยครั้งขึ้นในส่วนของภาษารัสเซีย เพื่อครอบคลุมหัวข้อใหม่ ๆ ต่อไป
เขียนร่วมกับ มาร์ค เอคีมอฟ (Mark Ekimov)
หมายเหตุของผู้แปล บทความนี้แปลจากบทความที่เขียนในภาษาอังกฤษ
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