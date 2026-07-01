ทีมชาเลนจ์: มุมมองใหม่ และนวัตกรรมใหม่ ในวิกิเมเนีย 2026

เป็นเวลากว่า 25 ปีแล้วที่กลุ่มขับเคลื่อนวิกิมีเดียได้รังสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมคุณค่าของการแบ่งปันความรู้ของคนทั้งมวลอย่างเสรีและเป็นสากลเพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติ ใน พ.ศ. 2569 นี้ที่เราเผชิญกับความท้าทายทั้งในเรื่องการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ข้อมูลบิดเบือน และการเติบโตของ AI ความสามารถในการร่วมมือกันพัฒนานวัตกรรมของพวกเราจึงมีความจำเป็นมากกว่าที่เคย
เพื่อตอบรับกับการพัฒนาเหล่านี้ เราขอนำเสนอกิจกรรมใหม่ที่มุ่งเน้นไปที่ “ทีมชาเลนจ์” (Team Challenges) เพื่อโหมโรงไปสู่วิกิเมเนีย ในปีนี้ เราขอเชิญชวนทั้งผู้เชี่ยวชาญและผู้มาใหม่ในกลุ่มขับเคลื่อนวิกิมีเดียมาร่วมแรงร่วมใจกันกับผู้เข้าร่วมงานแฮกกาธอน (Hackathon) ในวิกิเมเนีย แนวคิดนี้ไม่ได้มาเพื่อแทนที่งานแนวแฮกกาธอนเดิม เพียงแค่เสนอวิถีทางที่แตกต่างออกไปเท่านั้น เราต้องการจะนำมุมมองและทักษะที่หลากหลายมาอยู่ด้วยกันโดยการจับคู่ชาววิกิมีเดียจากทุกภาคส่วน (ไม่ใช่แค่นักพัฒนาเท่านั้น!) เข้ากับมืออาชีพจากสาขาอื่น ๆ ที่แตกต่างออกไป เป้าหมายคือเพื่อแบ่งปันแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศของเรา และร่วมกันออกแบบเครื่องมือดิจิทัลที่ยั่งยืน ครอบคลุม และทุกคนสามารถเข้าถึงได้
ในสัปดาห์หน้า เราจะเริ่มการปฐมนิเทศทางออนไลน์ครั้งแรกเพื่ออบรมมือใหม่เกี่ยวกับเครื่องมือวิกิ ในสัปดาห์ต่อ ๆ ไป พวกเขาจะรวมกลุ่มกันกับสมาชิกของชุมชนวิกิมีเดียเพื่อแก้ปัญหาจากโจทย์หนึ่งในชาเลนจ์ประจำปี 2569 ติดตามข่าวสาวล่าสุดเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันของทีมเหล่านี้ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแสดงผลงานทีมชาเลนจ์ ซึ่งจะจัดขึ้นควบคู่ไปกับงานวิกิเมเนีย ณ กรุงปารีส
เราตื่นเต้นและรอแทบไม่ไหวที่จะได้เห็นผลลัพธ์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามสายงาน ทั้งในแง่ขององค์ความรู้ มุมมอง และทักษะที่แต่ละคนจะนำมาแบ่งปันกัน ขอให้ทุกคนโชคดี!
10 ชาเลนจ์เพื่อสร้างแรงกระเพื่อมสูงสุด
เป้าหมายนั้นเรียบง่ายมาก นั่นคือ ปรับความต้องการของชุมชนให้กลายเป็นแนวทางการแก้ปัญหาที่จับต้องได้ เราได้เลือกชาเลนจ์หลัก ๆ ทางเทคนิค 10 ข้อที่สะท้อนถึงปัญหาอันซับซ้อนที่พบเจออยู่ทุก ๆ วันบนโครงการต่าง ๆ ของวิกิมีเดีย
ชาเลนจ์เหล่านี้มาจากเสาหลักสามประการของงานวิกิเมเนีย 2026 ได้แก่
- เสรีภาพ: มั่นใจได้ถึงความสามารถในการทำงานร่วมกันกับซอฟต์แวร์เสรี เพื่ออำนวยความสะดวกในการนำไปใช้ซ้ำและการบำรุงรักษา รวมถึงรับรองความยั่งยืนในระยะยาว
- ความเสมอภาค: ส่งเสริมการใช้ภาษาที่หลากหลาย ออกแบบเครื่องมือที่สามารถก้าวข้ามกำแพงด้านภาษาเพื่อลดช่องว่างของแหล่งอ้างอิงและการมีส่วนร่วมในระดับโลก
- ความน่าเชื่อถือ: พัฒนาเครื่องตรวจสอบที่ขับเคลื่อนด้วยเอไอเพื่อช่วยเหลืออาสาสมัครผู้ควบคุมดูแลในการตรวจสอบและปกป้องข้อมูล
|สำรวจชาเลนจ์ทั้ง 10 ข้อ
|แก้ไขแหล่งที่มา ตรวจจับแหล่งอ้างอิงที่ล้าสมัย ถูกเพิกถอน หรือใช้งานไม่ได้โดยอัตโนมัติ และอำนวยความสะดวกในการปรับปรุงหรือเก็บถาวร
|ต้อนรับผู้มาใหม่ พัฒนาวิธีการต้อนรับและแนะนำผู้มาใหม่ผ่านแชตบอต, การแนะนำการแก้ไขจุดเล็ก ๆ และการประยุกต์กระบวนการของเกมเพื่อลดอุปสรรคในการเริ่มต้นการใช้งานวิกิ
|ปรับปรุงสิ่งล้าสมัย ค้นหาและระบุบทความที่ล้าสมัย ภาพประกอบและภาพจับหน้าจอที่ตกยุค และกราฟิกที่ไม่เป็นปัจจุบัน เพื่อกระตุ้นให้ชุมชนเข้ามาปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
|ยกประสบการณ์สื่อประสม เพิ่มประสบการณ์ด้านภาพและเสียงบนวิกิ เช่น รายการเล่นสื่อบนคอมมอนส์ เครื่องเล่นวิดีโอที่ทันสมัย การทำคำบรรยายประกอบเสียง และเกมที่เน้นเรื่องสำเนียงและการออกเสียง
|ถอดรหัสอคติ พัฒนาเครื่องที่ตรวจจับอคติทางเพศ ภูมิศาสตร์ และวัฒนธรรมในเนื้อหาบนวิกิมีเดียเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามาแก้ไขให้ถูกต้อง
|ทำความรู้ให้เป็นเกม สร้างเกมที่ให้ประสบการณ์จริงจังและบันเทิงโดยใช้ข้อมูลบนวิกิมีเดียเพื่อเรียนรู้ มีส่วนร่วม และสำรวจในรูปแบบใหม่ ๆ
|ส่งต่อข้อมูลด้วยวิกิสนเทศ ใช้ประโยชน์จากเนื้อหาบนวิกิสนเทศเพื่อสร้างรายการ ตาราง หรือการแสดงผลเชิงทัศน์ (Visualisation) ที่ทันสมัยแบบกึ่งอัตโนมัติ สำหรับโครงการอื่น ๆ ในจักรวาลวิกิมีเดียและอื่น ๆ
|ผู้แก้ไขแห่งอนาคต ปรับปรุงประสบการณ์การแก้ไข เช่น การค้นหาและแทนที่ในโปรแกรมแก้ไขต้นฉบับ (Source editor) แถบเครื่องมืออ้างอิงมาตรฐาน เครื่องมือแก้ไขตารางและการจัดแนวข้อความที่ดีขึ้นบนเครื่องมือแก้ไขแบบเห็นภาพ (VisualEditor) เพื่อทำให้การมีส่วนร่วมทันสมัยและราบรื่นยิ่งขึ้น
|ค้นคว้าหาความรู้ ออกแบบและทดลองวิธีการใหม่ ๆ ในการแบ่งปันความรู้ในรูปแบบที่มีปฏิสัมพันธ์และเห็นภาพ… เพื่อให้ตอบโจทย์เว็บยุคใหม่!
|เชื่อมโยงความรู้หลากภาษา อำนวยความสะดวกในการแปลภาษา การนำเนื้อหาไปใช้ซ้ำบนโครงการต่าง ๆ ของวิกิมีเดีย และร่วมมือกับโครงการโอเพนซอร์สอื่น ๆ เพื่อให้ความรู้นั้นไหลเวียนได้โดยเสรีในทุก ๆ ภาษา
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทีมชาเลนจ์และวิธีการเข้าร่วม โปรดตรวจสอบที่หน้าทีมชาเลนจ์ในวิกิของวิกิเมเนีย โปรดทราบว่าการลงทะเบียนเข้าร่วมทีมชาเลนจ์นั้นไม่ได้รวมถึงสิทธิเข้าถึงส่วนอื่น ๆ ของงานวิกิเมเนียแต่อย่างใด
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