บททบทวนความทรงจำตลอด 15 ปีที่มูลนิธิวิกิมีเดีย และการก้าวเข้าสู่บทใหม่

ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ดิฉันใช้เวลาทบทวนอย่างมากเกี่ยวกับความต่อเนื่องขององค์กร—เกี่ยวกับความหมายของการสร้าง การรักษา และท้ายที่สุดคือการก้าวออกมาจากโครงการที่ยิ่งใหญ่เหนือกว่าตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังโครงการนั้น หลังจาก 15 ปีอันแสนวิเศษที่มูลนิธิวิกิมีเดีย ดิฉันได้ตัดสินใจว่าถึงเวลาแล้วที่จะเริ่มต้นบทใหม่ โดยในเดือนสิงหาคมนี้ ดิฉันจะเปลี่ยนผ่านไปสู่บทบาทใหม่นอกมูลนิธิแห่งนี้
เมื่อคุณใช้เวลาถึงหนึ่งทศวรรษครึ่งคลุกคลีอยู่ในระบบนิเวศของวิกิมีเดีย สิ่งนี้จะเปลี่ยนโลกทัศน์ของคุณไปอย่างสิ้นเชิง เรามีชีวิตอยู่ในยุคที่ถูกกำหนดด้วยความแตกแยกทางดิจิทัล ยุคที่โมเดลธุรกิจอินเทอร์เน็ตกระแสหลักถูกสร้างขึ้นเพื่อกอบโกยผลประโยชน์จากความโกรธเกลียด สร้างระบบปิดที่ผูกขาด และแย่งชิงความสนใจของเรา วิกิพีเดียคือสิ่งที่ยืนหยัดสวนทางกับสิ่งเหล่านั้น และการได้เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่แห่งนี้ก็ถือเป็นสิ่งที่คุ้มค่าอย่างยิ่ง
สิ่งที่ชุมชนแห่งนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นก็คือ มนุษยชาติจะเลือกสร้างสรรค์สิ่งที่งดงาม ร่วมมือกัน และอุทิศตนเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างแท้จริง หากพวกเขาเพียงแค่ได้รับพื้นที่และเครื่องมือที่เอื้ออำนวย การได้ปกป้องแหล่งข้อมูลสาธารณะระดับโลกแห่งนี้ถือเป็นสิทธิพิเศษอันยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตการทำงานของดิฉัน
แต่ดิฉันก็อยากจะพูดอย่างตรงไปตรงมากับพวกคุณทุกคนว่า: เมื่อตอนที่ดิฉันเข้ามาที่นี่ครั้งแรกเมื่อ 15 ปีก่อน ดิฉันยังไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้เลยว่าความมหัศจรรย์เหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไร และในขณะเดียวกัน ชุมชนเองก็มีท่าทีระแวดระวังและไม่รู้ว่าจะรับมือกับดิฉันอย่างไรเช่นกัน ซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องที่สมเหตุสมผล
ดิฉันนึกย้อนกลับไปถึงงานวิกิเมเนียครั้งแรกของดิฉัน ในตอนนั้นดิฉันถูกจับตามองด้วยความเคลือบแคลงสงสัยตามแบบฉบับของชาววิกิมีเดีย สำหรับหลาย ๆ คนในที่นั้น ดิฉันยังไม่ใช่พวกพ้อง แต่เป็นเหมือน “เครื่องหมายดอลลาร์เดินได้” ดิฉันถูกตั้งฉายาด้วยความเอ็นดู—และบางครั้งก็แฝงความเหน็บแนม—ว่า “เจ้าแม่เรื่องเงิน” (the money lady) ในมุมหนึ่ง ผู้บริหารอาจจะรู้สึกหงุดหงิดกับเรื่องแบบนี้ แต่เมื่อดิฉันได้เรียนรู้และเข้าใจชุมชนแห่งนี้มากขึ้น ดิฉันก็ตระหนักได้ว่าความเคลือบแคลงสงสัยนั้นไม่ใช่ข้อบกพร่อง แต่มันคือคุณสมบัติหลักมันคือระบบภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติที่คอยปกป้องตนเองของชุมชนที่หวงแหนความเป็นอิสระและคุณค่าของตนอย่างสุดหัวใจ ฉันต้องใช้เวลาพอสมควรในการสร้างความไว้วางใจจากพวกคุณ และพูดตามตรง นั่นคือสิ่งถูกต้องที่ควรจะเป็นแล้ว
และในกระบวนการเพื่อให้ได้มาซึ่งความไว้วางใจนั้น พวกคุณก็ได้เปลี่ยนแปลงตัวดิฉันให้กลายเป็นคนที่ดีขึ้นอย่างสิ้นเชิง
ก่อนที่จะมาอยู่วิกิมีเดีย ดิฉันคิดว่าดิฉันเข้าใจความหมายของการทำงานร่วมกันในโลกภายนอก คำว่า “การทำงานร่วมกัน” มักจะเป็นแค่คำสวยหรูสำหรับการประชุมคณะกรรมการที่สั่งการจากบนลงล่าง แต่พวกคุณได้สอนให้ดิฉันรู้ว่าการทำงานร่วมกันที่แท้จริงนั้นหน้าตาเป็นอย่างไร มันเต็มไปด้วยความวุ่นวาย มันเปี่ยมไปด้วยแรงผลักดัน มันต้องใช้ความอดทน และมันเรียกร้องความเต็มใจอย่างลึกซึ้งที่จะรับฟังเสียงจากวัฒนธรรม ภาษา และมุมมองที่แตกต่างกัน พวกคุณสอนดิฉันว่าฉันทามติที่ดีที่สุดไม่ใช่สิ่งที่ได้มาง่ายที่สุด แต่มันคือสิ่งที่หล่อหลอมขึ้นจากการถกเถียงอย่างจริงจังและความทุ่มเทร่วมกันเพื่อความถูกต้อง พวกคุณคอยตามตรวจตราความเข้าใจของดิฉันที่มีต่อชุมชน ด้วยความแม่นยำที่ทั้งน่าเกรงขามและงดงาม ในแบบเดียวกับที่พวกคุณใช้ตรวจตราการแก้ไขบนบทความคัดสรร
แม้ว่าบทบาทของดิฉันจะมุ่งเน้นไปที่การสร้างความยั่งยืนทางการเงินเป็นหลัก แต่ดิฉันก็ตระหนักดีมาตลอดว่าคุณค่าที่แท้จริงของวิกิพีเดียไม่ใช่เงินทุนที่เราหามาได้ แต่มันคือการแก้ไขนับพันล้านครั้งที่พวกคุณสร้างขึ้น มันคือการตามล่าหาแหล่งอ้างอิงตอนดึกดื่น การตรวจสอบลิขสิทธิ์ การแก้ไขการจัดรูปแบบ และความยึดมั่นอย่างแรงกล้าต่อความเป็นกลาง พวกคุณต่างหากคือคนที่แบกรับงานหนักอย่างแท้จริง
แน่นอนว่าการทำงานหนักเหล่านั้นถูกค้ำจุนด้วยโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรเครือข่ายระดับโลกที่กว้างขวางและกระจายอำนาจ ไม่ว่าจะเป็นสาขา (chapters) องค์กรรายประเด็น (thematic organizations) และกลุ่มผู้ใช้ (user groups) ที่เปลี่ยนพันธกิจระดับโลกของเราให้กลายเป็นความจริงในระดับท้องถิ่น การสร้างขีดความสามารถ การขยายชุมชนท้องถิ่น และการนำทางท่ามกลางความซับซ้อนเฉพาะถิ่นของโลกใบนี้ ถือเป็นงานที่ปิดทองหลังพระ เหน็ดเหนื่อย แต่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวด การเติบโตของชุมชนของเราคือบทพิสูจน์ถึงความแข็งแกร่งไม่ย่อท้อของพวกคุณ และถือเป็นสิทธิพิเศษอย่างลึกซึ้งที่ดิฉันได้มีโอกาสสนับสนุนสิ่งนี้
การขับเคลื่อนความเคลื่อนไหวที่เปิดกว้างและกระจายอำนาจอย่างของเรานั้น ต้องการความเป็นผู้นำในแบบที่หาได้ยาก—ผู้นำที่เข้าใจวิธีเคารพความเป็นอิสระของชุมชน ไปพร้อม ๆ กับการผลักดันให้องค์กรระดับโลกที่ยิ่งใหญ่แห่งนี้ก้าวต่อไปข้างหน้า ดิฉันอยากจะแสดงความขอบคุณอย่างสุดซึ้งต่อซีอีโอของเรา เบอร์นาเด็ตต์ มีฮาน (Bernadette Meehan) เบอร์นาเด็ตต์ได้ก้าวเข้ามาทำหน้าที่อันซับซ้อนและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนี้ด้วยความชัดเจน ความสง่างาม และความเคารพอย่างแท้จริงต่อค่านิยมหลักของชุมชนของเรา ดิฉันมีความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมในวิสัยทัศน์และการบริหารจัดการของเธอ และดิฉันก้าวออกมาโดยรู้ดีว่ามูลนิธิฯ ได้อยู่ในมือที่มั่นคงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้ว
ดิฉันยังมีความมั่นใจอย่างเต็มที่ในทีมงานที่จะมารับช่วงสานต่องานของฝ่ายบริหารความก้าวหน้า (Advancement Department) ต่อไป ชีทัล พูรี (Sheetal Puri) จะก้าวเข้ามารับตำแหน่งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบริหารความก้าวหน้า (Interim Chief Advancement Officer) ในระหว่างที่มูลนิธิฯ เริ่มต้นเปิดรับสมัครบุคคลที่จะมารับตำแหน่งแทนดิฉันอย่างถาวร ด้วยการสนับสนุนจากทีมผู้อำนวยการและพนักงานที่เปี่ยมไปด้วยพรสวรรค์ทั่วทั้งฝ่าย ดิฉันรู้ดีว่างานนี้จะดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่นโดยไม่มีสะดุด
ในขณะที่ดิฉันกำลังเตรียมตัวเข้าร่วมงานวิกิเมเนียที่ปารีสในช่วงปลายเดือนนี้ ดิฉันตั้งตารอที่จะได้พบกับพวกคุณหลายคนด้วยตัวเอง ดิฉันจะไปอยู่ที่นั่นในฐานะผู้ชื่นชมผลงานของพวกคุณด้วยความซาบซึ้งใจอย่างสุดซึ้ง โดยหวังว่าจะได้ดื่มกาแฟด้วยกันและแลกเปลี่ยนความทรงจำดี ๆ
ขอบคุณสำหรับความไว้วางใจที่พวกคุณมอบให้ดิฉันในท้ายที่สุด ขอบคุณที่เปลี่ยนวิธีคิดของดิฉันที่มีต่อศักยภาพของมนุษย์ และขอบคุณที่ทำให้อินเทอร์เน็ตกลายเป็นพื้นที่ที่ดีขึ้นอย่างลึกซึ้ง ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ทำงานนี้เคียงข้างพวกคุณ
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