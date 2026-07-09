เอดิทอะธอนมิตรภาพโบลิเวีย-ญี่ปุ่น เสร็จสิ้นลงแล้ว!

กลุ่มมิตรภาพวิกิมีเดียโบลิเวีย-ญี่ปุ่น (Wikimedia Bolivia-Japan Friendship) ได้จัดการแข่งขันเอดิทอะธอนออนไลน์ระดับนานาชาติในชื่อ “Bolivia Japan Friendship 2026” ขึ้นในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2026 ดังที่เราได้เคยเขียนถึงที่มาที่ไปของกิจกรรมนี้ไว้ก่อนหน้านี้ มีผู้เข้าร่วมจากประเทศโบลิเวียจำนวน 41 คน ซึ่งได้สร้างบทความใหม่บนวิกิพีเดียจำนวน 13 บทความ ในขณะที่มีผู้เข้าร่วมจากประเทศญี่ปุ่นจำนวน 33 คน สร้างบทความใหม่ได้ถึง 80 บทความ นอกจากนี้ ยังมีการขยายเนื้อหาในบทความที่มีอยู่เดิม มีการแก้ไขและอัปเดตรายการในวิกิสนเทศ รวมถึงมีการอัปโหลดรูปภาพจำนวนมหาศาลถึง 636 ภาพลงในวิกิมีเดียคอมมอนส์! โดย Carlillasa จะเป็นผู้นำเสนอรายงานในส่วนของโบลิเวีย และ Wadakuramon จะเป็นผู้นำเสนอรายงานในส่วนของญี่ปุ่น
กิจกรรมในโบลิเวีย
ในโบลิเวีย เราทุ่มเทความพยายามไปที่การถ่ายภาพสำหรับวิกิมีเดียคอมมอนส์ เนื่องจากอาสาสมัครของเราส่วนใหญ่เป็นช่างภาพ (มีทั้งมืออาชีพและมือสมัครเล่น) เราได้จัดทริปไปเยือนโดโจ (สถานที่ฝึกซ้อม) ศิลปะการต่อสู้ของญี่ปุ่นหลายแห่ง และได้ถ่ายภาพคุณภาพสูงของกีฬายูโด ไอคิโด คาราเต้ อิไอโด และเคนโด (ซึ่งในขณะนี้ ภาพถ่ายเกี่ยวกับอิไอโดส่วนใหญ่บนคอมมอนส์ล้วนมาจากโบลิเวีย!) นอกจากนี้เรายังได้ไปเยี่ยมชมสวนบอนไซและเข้าร่วมงานคอสเพลย์อีกสามงาน วัฒนธรรมญี่ปุ่นได้รับการยกย่องอย่างมากที่นี่ กลุ่มคนรุ่นใหม่เป็นแฟนตัวยงของอาหารและอนิเมะญี่ปุ่น อีกทั้งเรายังมีนักศิลปะการต่อสู้จำนวนมากที่ฝึกฝนศิลปะการต่อสู้ของญี่ปุ่นอยู่ตามเมืองต่าง ๆ ทุกเมือง มิตรภาพครั้งนี้ทำให้เรามีโอกาสแสดงให้เห็นถึงความสนใจของชุมชนชาวโบลิเวียที่มีต่อแวดวงของญี่ปุ่น เนื่องจากสิ่งนี้มีความสำคัญและเชื่อมโยงกับประเทศของเรา แต่ก่อนหน้านี้กลับยังไม่ได้รับการนำเสนออย่างเพียงพอในโครงการต่าง ๆ ของวิกิมีเดีย
เรายังได้สร้างความร่วมมืออันยอดเยี่ยมกับสมาคมญี่ปุ่นแห่งลาปาซ เราได้ร่วมกันจัดเวิร์กชอปวิกิพีเดีย และไม่กี่สัปดาห์ต่อมา พวกเขาก็เปิดพื้นที่ให้เราจัดการแข่งขันเอดิทอะธอนแบบพบปะตัวจริงในวันที่ 27 มิถุนายน ในวันนั้น มีอาสาสมัคร 24 คนมารวมตัวกันเพื่อปรับปรุงบทความในวิกิพีเดียที่เกี่ยวข้องกับมิตรภาพครั้งนี้ และช่วยกันจัดหมวดหมู่รูปภาพบนคอมมอนส์ นอกจากนี้ เรายังได้ไปเยี่ยมชมศูนย์ประวัติศาสตร์การอพยพของชาวญี่ปุ่นในโบลิเวีย ซึ่งตั้งอยู่ภายในอาคารของสมาคมญี่ปุ่น และได้เรียนรู้มากมายเกี่ยวกับชาวญี่ปุ่นกลุ่มแรกที่เดินทางมายังโบลิเวียเมื่อ ค.ศ. 1899 เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งเพราะโครงการนี้ได้ดึงดูดอาสาสมัครชาวนิกเกอิ (Nikkei – ชาวญี่ปุ่นโพ้นทะเล) หน้าใหม่เข้ามาสู่ชุมชนชาวโบลิเวีย พวกเขาได้มีโอกาสแบ่งปันเรื่องราวของตนเอง รวมถึงช่วยปรับปรุงข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์กระบวนการอพยพของชาวญี่ปุ่นในโบลิเวีย
เรามีความสุขมากกับผลลัพธ์ที่ได้รับ และเราตั้งตารอที่จะสานต่อความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนชาวญี่ปุ่นต่อไป! — Carlillasa
เอดิทอะธอนในญี่ปุ่น
ในประเทศญี่ปุ่น ผู้คนแทบจะไม่ค่อยได้ยินหรือได้อ่านเรื่องราวเกี่ยวกับโบลิเวียในชีวิตประจำวันเลย แต่ทว่า เมื่อการแข่งขันเอดิทอะธอนเริ่มต้นขึ้น บทความใหม่ ๆ ที่เกี่ยวกับธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรมของโบลิเวียกลับถูกเพิ่มเข้ามาแทบจะทุกวัน แม้ว่าผมจะไม่สามารถนำรายชื่อบทความมากล่าวถึงได้ทั้งหมด แต่บทความเหล่านั้น—ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสนใจอันหลากหลายของผู้เข้าร่วม—ล้วนเป็นบทความที่อ่านแล้วน่าติดตามอย่างยิ่ง โดยครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่เหมืองเงินเซร์โรริโก และงานสังสรรค์ทางดนตรีฟลาเวียดาส ไปจนถึงเรื่องราวของปัญญาชนอย่าง ไฆเม เมนโดซา เรายังสามารถเห็นได้ถึงร่องรอยความมุ่งมั่นที่ทุ่มเทลงไป เช่น การสัมภาษณ์แหล่งข้อมูลอันมีค่า—อย่างเช่น “Andes no Ie Bolivia” (ร้านขายเครื่องดนตรีและของพื้นเมืองโบลิเวีย)—และการแปลข้อความขนาดยาวอย่างพิถีพิถัน ยิ่งไปกว่านั้น บทความเหล่านี้หลายรายการยังได้รับการคัดเลือกจากชุมชนชาววิกิพีเดียให้เป็น “บทความใหม่” หรือ “บทความที่ได้รับการปรับปรุง” ซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความรอบรู้ที่ลึกซึ้งและกว้างขวางของชุมชนชาวญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังเป็นเรื่องน่าทึ่งที่ได้เห็นหน้าเพจของกิจกรรมได้รับการอัปเดตเนื้อหาใหม่ ๆ อยู่เสมอจากผู้เข้าร่วมจำนวนมาก
การแข่งขันเอดิทอะธอนแบบพบปะตัวจริงได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน ณ พิพิธภัณฑ์ยาสูบและเกลือในกรุงโตเกียว—ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความเชื่อมโยงกับประเทศโบลิเวียในแง่ของสินค้าทั้งสองชนิด ผู้เข้าร่วมทั้ง 13 คนได้เดินชมนิทรรศการอย่างกระตือรือร้น และใช้เอกสารอ้างอิงจากพิพิธภัณฑ์เพื่อนำมาสร้างหรือขยายเนื้อหาบทความรวมทั้งสิ้น 14 บทความ
แม้ว่าเอดิทอะธอนครั้งนี้จะเกี่ยวข้องกับประเทศโบลิเวีย—ซึ่งตั้งอยู่อีกซีกโลกหนึ่ง—แต่เราก็สามารถต้อนรับผู้เข้าร่วมจำนวนมากได้ แม้จะมีเวลาเตรียมตัวเพียงสั้น ๆ ก็ตาม กิจกรรมนี้ยังทำให้เราสัมผัสได้อย่างแท้จริงว่าวิกิพีเดียภาษาญี่ปุ่นนั้นไม่เพียงแค่เข้าถึงผู้คนในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น แต่ยังเข้าถึงผู้คนในต่างประเทศ รวมถึงชาวญี่ปุ่นพลัดถิ่นอีกด้วย จากประสบการณ์ในครั้งนี้ เราตั้งตารอที่จะสานต่อความร่วมมือกับผู้คนทั่วโลกผ่านวิกิมีเดียต่อไป — Wadakuramon
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