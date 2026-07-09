เอสโตเนียบนวิกิพีเดีย: บทความใหม่กว่า 500 บทความในการประกวดวิกิหลายภาษา

การประกวด Wiki Contest: Estonian Challenge 2026 ได้สิ้นสุดลงแล้วพร้อมกับผลลัพธ์ที่สำคัญในการปรับปรุงและขยายเนื้อหาเสรีเกี่ยวกับประเทศเอสโตเนียบนวิกิพีเดีย ในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา วิกิมีเดียประเทศเอสโตเนีย (Wikimedia Estonia) วิกิมีเดียประเทศสเปน (Wikimedia Spain) Amical Wikimedia, Euskal Wikilarien Kultura Elkartea และ Galipedia ได้เปิดตัวโครงการความร่วมมือนี้ในรอบใหม่ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับประเทศเอสโตเนียในภาษาต่าง ๆ
การประกวดใน ค.ศ. 2026 นี้ตอกย้ำถึงบทบาทของความร่วมมือระหว่างชุมชนภาษาต่าง ๆ ว่าเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการลดช่องว่างของเนื้อหา และช่วยยกระดับโครงการของวิกิมีเดียจากมุมมองระดับนานาชาติและหลากหลายภาษา
ผลการประกวด Estonia 2026 Wiki Contest
ระหว่างวันที่ 1 ถึง 30 เมษายน ค.ศ. 2026 การแข่งขันมีสถิติที่ถูกบันทึกไว้ดังนี้:
- ผู้เข้าร่วม: 45 คน
- หน้าที่ถูกแก้ไข: 767 หน้า
- บทความที่ถูกสร้างใหม่: 525 บทความ
ตัวเลขเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงกิจกรรมที่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งเดือน โดยการสร้างบทความใหม่นั้นถือเป็นสัดส่วนที่สำคัญอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับจำนวนการแก้ไขทั้งหมด
การเข้าร่วมแบ่งตามชุมชนภาษา
การแข่งขันจัดขึ้นในวิกิพีเดีย 5 ภาษา ได้แก่ กาตาลัน สเปน เอสโตเนีย บาสก์ และกาลิเซีย โดยมีรายละเอียดผลลัพธ์ดังต่อไปนี้:
- วิกิพีเดียภาษากาตาลัน: ผู้เข้าร่วม 6 คน, แก้ไข 74 บทความ (สร้างใหม่ 18 บทความ)
- วิกิพีเดียภาษาสเปน: ผู้เข้าร่วม 2 คน, แก้ไข 18 บทความ (สร้างใหม่ 18 บทความ)
- วิกิพีเดียภาษาเอสโตเนีย: ผู้เข้าร่วม 19 คน, แก้ไข 252 บทความ (สร้างใหม่ 195 บทความ)
- วิกิพีเดียภาษาบาสก์: ผู้เข้าร่วม 14 คน, แก้ไข 329 บทความ (สร้างใหม่ 291 บทความ)
- วิกิพีเดียภาษากาลิเซีย: ผู้เข้าร่วม 4 คน, แก้ไข 94 บทความ (สร้างใหม่ 75 บทความ)
ชุมชนภาษาบาสก์และภาษาเอสโตเนียมีปริมาณการแก้ไขและการสร้างเนื้อหาสูงที่สุด ตามมาด้วยภาษากาลิเซียและกาตาลัน ในขณะที่วิกิพีเดียภาษาสเปนแม้จะมีจำนวนผู้เข้าร่วมเชิงตัวเลขน้อยกว่า แต่บทความทั้งหมดที่ได้รับการแก้ไขนั้นล้วนเป็นการสร้างขึ้นมาใหม่ตั้งแต่ต้น
ข้อมูลเสรีเกี่ยวกับประเทศเอสโตเนียที่เพิ่มมากขึ้นบนวิกิพีเดีย
การประกวด Wiki Contest ได้ช่วยให้การครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับประเทศเอสโตเนียบนวิกิพีเดียขยายตัวอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งในแง่ของปริมาณและความหลากหลายทางภาษา โครงการริเริ่มในลักษณะนี้ช่วยสร้างสมดุลให้กับการนำเสนอเนื้อหาในภาษาต่าง ๆ และเสริมสร้างการเข้าถึงความรู้เสรีจากบริบททางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
นอกจากนี้ โครงการนี้ยังเน้นย้ำถึงคุณค่าของการทำงานร่วมกันข้ามชุมชนวิกิมีเดีย ซึ่งทำให้เกิดแนวทางการประสานงานเพื่อปรับปรุงเนื้อหาสารานุกรมในหลายภาษาไปพร้อม ๆ กัน
Wiki Contest: Estonian Challenge เป็นโครงการริเริ่มร่วมกันระหว่างวิกิมีเดียประเทศเอสโตเนีย วิกิมีเดียประเทศสเปน Amical Wikimedia Euskal Wikilarien Kultura Elkartea และ Galipedia ซึ่งได้สร้างรากฐานอันมั่นคงให้เป็นแพลตฟอร์มสำหรับความร่วมมือระหว่างชุมชนภาษา
นอกเหนือจากแง่มุมของการแข่งขันแล้ว โครงการนี้ยังส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเป็นบรรณาธิการ การประสานงานระหว่างกลุ่มอาสาสมัคร และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติภายในกลุ่มขับเคลื่อนวิกิมีเดีย
การมีส่วนร่วมจากชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ
ผลกระทบของการแข่งขันมีมากกว่าแค่ตัวเลขสถิติโดยรวม ในกรณีของ Amical Wikimedia ผลงานมุ่งเน้นไปที่การสร้างบทความสำคัญเพื่อทำความเข้าใจบริบททางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเอสโตเนียเป็นพิเศษ เช่น ‘ยุคเหล็กในประเทศเอสโตเนีย’ (The Iron Age in Estonia), ‘เอสโตเนียภายใต้การปกครองของสวีเดน’ (Estonia under Swedish rule), ‘เครื่องแต่งกายแบบดั้งเดิมของเอสโตเนีย’ (Traditional Estonian clothing) และ ‘วันฟื้นฟูเอกราช’ (Independence Restoration Day) เนื้อหาประเภทนี้ไม่เพียงแต่ขยายการครอบคลุมของสารานุกรมเท่านั้น แต่ยังช่วยสร้างความเข้าใจที่มีโครงสร้างชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับประเทศ โดยนำประวัติศาสตร์ของเอสโตเนียไปจัดวางในกรอบที่กว้างขึ้นและเชื่อมโยงถึงกัน
สำหรับวิกิมีเดียประเทศเอสโตเนีย การแข่งขันได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงศักยภาพของวิกิพีเดียในฐานะจุดนัดพบสำหรับวัฒนธรรมที่ไม่ได้มีความใกล้ชิดกันทางภูมิศาสตร์หรือทางภาษาเสมอไป นอกเหนือจากการสร้างบทความแล้ว โครงการริเริ่มนี้ยังส่งเสริมการลื่นไหลของความรู้แบบสองทาง ช่วยเพิ่มการมองเห็นของประเทศเอสโตเนียในภาษาต่าง ๆ และยังนำเนื้อหาในภาษาสเปนเข้ามาสู่วิกิพีเดียภาษาเอสโตเนียอีกด้วย โครงการนี้ถือเป็นประสบการณ์ของกระบวนการค้นพบซึ่งกันและกัน ซึ่งการแก้ไขบทความได้กลายเป็นรูปแบบหนึ่งของการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม
ในส่วนของชุมชน Euskal Wikilarien Kultura Elkartea ได้มีบทบาทที่โดดเด่นเป็นพิเศษในการแข่งขันครั้งนี้ โดยมีบทความที่ถูกสร้างหรือปรับปรุง 219 บทความ และมีการเพิ่มคำศัพท์มากกว่า 61,000 คำในช่วงเดือนเมษายน ตัวเลขเหล่านี้สะท้อนให้เห็นไม่เพียงแค่ขีดความสามารถในการขับเคลื่อนที่สูงเท่านั้น แต่ยังแสดงถึงการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องเมื่อเวลาผ่านไป ซึ่งทำให้ชุมชนภาษาบาสก์ก้าวขึ้นเป็นกลุ่มที่กระตือรือร้นที่สุดกลุ่มหนึ่งในการแข่งขัน นอกเหนือจากสถิติแล้ว ประสบการณ์ครั้งนี้ยังตอกย้ำถึงบทบาทของภาษาชนกลุ่มน้อยในฐานะตัวแทนที่แข็งขันในการสร้างสรรค์ความรู้เสรีและความร่วมมือระดับนานาชาติภายในความเคลื่อนไหววิกิมีเดีย
ในวิกิพีเดียภาษากาลิเซีย การแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นประสบการณ์ที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับความร่วมมือระหว่างภาษา การสร้างบทความใหม่ช่วยขยายการมีอยู่ของเนื้อหาเกี่ยวกับเอสโตเนียในภาษากาลิเซีย ในขณะเดียวกันก็เสริมสร้างการบูรณาการของชุมชนเข้าสู่เครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น การแข่งขันในฉบับนี้ตอกย้ำแนวคิดที่ว่า วิกิพีเดียในภาษาชนกลุ่มน้อยไม่ได้ทำงานอย่างโดดเดี่ยว แต่เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศระดับโลกที่ความร่วมมือระหว่างชุมชนช่วยเพิ่มทั้งการเข้าถึงและคุณภาพของความรู้เสรี
ความมุ่งมั่นต่อความรู้แบบเปิด
สำหรับวิกิมีเดียประเทศสเปน เรามองผลลัพธ์ของ Wiki Contest ในปีนี้ในเชิงบวกอย่างมาก ความพยายามร่วมกันของชุมชนภาษาต่าง ๆ มีส่วนสนับสนุนโดยตรงในการเสริมสร้างความรู้เสรี และการปรับปรุงการครอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยวกับประเทศเอสโตเนียในทุกโครงการของวิกิมีเดีย
โครงการริเริ่มเช่นนี้ช่วยตอกย้ำความมุ่งมั่นของเราต่อความร่วมมือระดับนานาชาติ ความหลากหลายทางภาษา และการสร้างสารานุกรมเสรีที่ครอบคลุม เข้าถึงง่าย และเป็นตัวแทนของผู้คนได้อย่างรอบด้านมากยิ่งขึ้น
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