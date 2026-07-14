ทำให้ CropTool ดียิ่งขึ้นสำหรับทุกคน

วิกิพีเดียฝากรูปภาพไว้บนวิกิมีเดียคอมมอนส์ซึ่งเป็นคลังสื่อส่วนรวมที่ให้บริการสารานุกรมในทุกภาษา แต่เดิมคอมมอนส์ถูกสร้างขึ้นโดยมีระบบที่เน้นข้อความเป็นหลัก ทำให้เครื่องมือสำหรับการจัดการรูปภาพยังไม่ค่อยราบรื่นและใช้งานง่ายเท่าที่ควรจะเป็น
หนึ่งในเครื่องมือดังกล่าวคือ CropTool ซึ่งเป็นสคริปต์จัดเก็บ (แกเจ็ต) บนวิกิมีเดียคอมมอนส์ ที่ช่วยให้ผู้ร่วมสมทบสามารถครอบตัดและปรับแต่งรูปภาพเบื้องต้นได้โดยตรงผ่านเบราว์เซอร์ โดยไม่ต้องพึ่งพาซอฟต์แวร์ตัดต่อภายนอก เครื่องมือนี้รองรับไฟล์รูปแบบ JPEG, PNG, TIFF, SVG, WebP, GIF แบบเคลื่อนไหว, PDF และ DJVU และถูกอาสาสมัครใช้งานอยู่ทุกวันเพื่อปรับปรุงสื่อภายในระบบนิเวศของวิกิมีเดีย
ตัวเครื่องมือเองทำงานได้ดี แต่อินเทอร์เฟซเริ่มดูล้าสมัยแล้ว เนื่องจากส่วนใหญ่แทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยตั้งแต่เริ่มสร้างขึ้นใน ค.ศ. 2013 เมื่อเดือนที่แล้ว Vera de Kok (ผู้ใช้: 1Veertje) ผู้ร่วมสมทบด้านเทคนิคที่ทำงานมาอย่างยาวนานและช่างภาพของ WikiPortraits ได้อาสารับหน้าที่ยกเครื่องระบบครั้งใหญ่และเพิ่มฟีเจอร์ที่ผู้ใช้เรียกร้องมานานหลายรายการเข้าด้วยกัน
มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง
การปรับปรุงที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดอยู่ในขั้นตอนการแก้ไขรูปภาพ ได้แก่:
รองรับการใช้งานบนมือถือแล้ว
ในที่สุดอินเทอร์เฟซก็สามารถใช้งานได้บนสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต ไม่จำกัดแค่บนเบราว์เซอร์เดสก์ท็อปอีกต่อไป
รองรับหลายภาษา
CropTool กำลังถูกเชื่อมต่อกับ Translatewiki ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่จับคู่โปรเจกต์โอเพนซอร์สกับนักแปลอาสาสมัคร ตอนนี้มีภาษาอังกฤษ ดัตช์ ฝรั่งเศส และสเปนพร้อมใช้งานแล้ว และกำลังจะมีภาษาอื่น ๆ ตามมา นอกจากนี้ยังได้เพิ่มการรองรับภาษาที่อ่านจากขวาไปซ้าย เรียบร้อยแล้วด้วย
การจัดการข้อมูลเมตาที่ฉลาดยิ่งขึ้น
ก่อนอัปโหลดภาพที่ถูกครอบตัด คุณสามารถตรวจสอบหมวดหมู่ที่สืบทอดมาและข้อมูลแสดงรายละเอียด โดยสามารถนำเครื่องหมายถูกออกในสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องแล้วได้ เช่น หากมีบุคคลถูกครอบตัดออกจากเฟรม ก็สามารถลบข้อมูล depicts ของบุคคลนั้นออกได้ก่อนทำการอัปโหลด
การควบคุมและปรับแต่งภาพที่ละเอียดขึ้น
การปรับองศา ความคมชัด ความอิ่มตัวของสี และความสว่าง ตอนนี้มีแถบเลื่อนเฉพาะแล้ว พร้อมกับปุ่ม “อัตโนมัติ” สำหรับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว ส่วนช่องกรอกตัวเลขสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการความแม่นยำสูงก็ยังคงมีให้ใช้งานควบคู่ไปกับฟีเจอร์ใหม่นี้
การหมุนภาพที่ง่ายดาย
การหมุนภาพ 90 องศานั้นสามารถทำได้อยู่แล้ว แต่ก่อนหน้านี้ตัวเลือกนี้ถูกซ่อนลึกอยู่ในอินเทอร์เฟซ (ตอนนี้ถูกนำมาจัดวางให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้น)
การตรวจจับขอบภาพอัตโนมัติ
ระบบตรวจจับขอบภาพเป็นส่วนหนึ่งของ CropTool มานานแล้ว แต่ตอนนี้สามารถใช้งานผ่านปุ่มเฉพาะได้เลย แทนที่จะซ่อนอยู่ในรูปแบบไฮเปอร์ลิงก์ธรรมดา
การปรับความตรงอย่างแม่นยำ
เส้นขอบฟ้าที่เอียงเล็กน้อยและปัญหาการจัดตำแหน่งอื่น ๆ สามารถปรับแก้ไขให้ตรงได้อย่างแม่นยำ
การตอบสนองของระบบที่ดีขึ้น
ข้อความจากระบบได้รับการออกแบบใหม่ให้มองเห็นได้ชัดเจนขึ้น หลังจากอัปโหลดสำเร็จ CropTool จะมีปุ่มอำนวยความสะดวกในการคัดลอกชื่อไฟล์ใหม่หรือ URL ของไฟล์ไปยังคลิปบอร์ด ซึ่งคล้ายกับประสบการณ์การใช้งานบน UploadWizard
ปุ่มเปรียบเทียบภาพช่วยให้ผู้ใช้สามารถดูรูปภาพต้นฉบับชั่วคราวโดยที่ยังไม่มีการนำค่าความคมชัด ความอิ่มตัวของสี หรือความสว่างที่ปรับแต่งไปมาแสดงผล ทำให้ง่ายต่อการเปรียบเทียบภาพที่แก้ไขกับภาพต้นฉบับ
ปรับโฉมให้เข้ากับวิกิมีเดีย
อินเทอร์เฟซตอนนี้เปลี่ยนมาใช้ชุดไอคอน Wikimedia’s Codex แทนชุดไอคอน Font Awesome เดิม นอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวโลโก้ CropTool ใหม่ให้เข้ากัน รวมถึงการปรับจานสีและระยะห่างต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับระบบการออกแบบของ Codex อีกด้วย
ใครบ้างที่ใช้ CropTool
CropTool ช่วยให้ผู้มีส่วนร่วมสามารถครอบตัดและปรับปรุงสื่อได้เสร็จสิ้นผ่านเบราว์เซอร์ โดยไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลด แก้ไข แล้วอัปโหลดไฟล์กลับขึ้นไปยังวิกิมีเดียคอมมอนส์ (คลังภาพเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลก) ใหม่ โหมดครอบตัดแบบไม่สูญเสียรายละเอียดช่วยรักษาคุณภาพของภาพไว้ได้ การยืนยันตัวตนแบบ OAuth ช่วยรักษาความปลอดภัยของบัญชีวิกิมีเดีย และเครื่องมือตรวจสอบข้อมูลเมตายังช่วยให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่มีโครงสร้างบนคอมมอนส์จะยังคงถูกต้องแม่นยำหลังจากการครอบตัด
ลองใช้งานเลย
คุณสามารถใช้ CropTool ได้ทันที โดยเปิดใช้งานแกเจ็ต และเลือกตัวเลือก crop จากเมนูที่อยู่ถัดจากรูปภาพใดก็ได้บนวิกิมีเดียคอมมอนส์
CropTool ทำงานบน Wikimedia Toolforge และมีซอร์สโค้ดให้ใช้งานบน GitHub ภายใต้สัญญาอนุญาตเอ็มไอที (MIT license)
ขอขอบคุณ
โปรเจกต์นี้ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจาก WikiPortraits ซึ่งเป็นโครงการริเริ่มด้านการถ่ายภาพระดับโลก ที่ส่งมอบภาพถ่ายบุคคลคุณภาพสูงภายใต้สัญญาอนุญาตเสรี เพื่อนำไปใช้งานบนวิกิพีเดีย วิกิมีเดียคอมมอนส์ และพื้นที่อื่น ๆ ในวงกว้าง
โครงการนี้ขับเคลื่อนโดยเครือข่ายช่างภาพอาสาสมัครและได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรหลายแห่ง รวมถึงมูลนิธิวิกิมีเดีย วิกิมีเดียประเทศสวิตเซอร์แลนด์ แอฟโรคราวด์ วิกิมีเดียประเทศนอร์เวย์ และวิกิมีเดียสหราชอาณาจักร คุณสามารถสนับสนุนงานของเราได้โดยการร่วมบริจาคแบบรายบุคคล
หมายเหตุของผู้แปล บทความนี้แปลจากบทความที่เขียนในภาษาอังกฤษ
Can you help us translate this article?
In order for this article to reach as many people as possible we would like your help. Can you translate this article to get the message out?Start translation