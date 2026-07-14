เบื้องหลังข้อมูลที่ดีกว่า: เจาะลึกงานวันโครงการวิกิครั้งแรกของวิกิสนเทศ

ในทางปฏิบัติแล้ว ใคร ๆ ก็สามารถแก้ไขวิกิสนเทศได้ แต่ความเปิดกว้างในระดับนี้ ไม่ช้าก็เร็วย่อมนำมาซึ่งความท้าทายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ความไม่สอดคล้องกันทางภววิทยา (ontological inconsistencies) ความซ้ำซ้อนของสิ่งที่มีอยู่จริงในระบบ รายการที่ไม่มีความโดดเด่น ข้อความที่ไม่มีแหล่งที่มา และปัญหาด้านคุณภาพข้อมูลอื่น ๆ
นี่คือจุดที่โครงการวิกิ (WikiProjects) ได้แสดงศักยภาพอย่างแท้จริง พื้นที่ที่มีโครงสร้างเป็นระเบียบของกราฟความรู้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกมักจะมีชุมชนโครงการวิกิเป็นของตนเอง ซึ่งทำงานหนักอยู่เบื้องหลังเพื่อจัดการข้อมูลให้เป็นระบบ พวกเขาช่วยกำหนดรูปแบบข้อมูล (data models) สร้างขั้นตอนการทำงานเพื่อการบำรุงรักษา จัดระเบียบพื้นที่ที่ต้องให้ความสำคัญ รวมถึงจัดทำแนวทางปฏิบัติและเอกสารประกอบ
Wikidata:WikiProjects คืออะไร?
ไม่ว่าจะเป็นบุคคลผู้มีความหลงใหลเพียงไม่กี่คนหรือกลุ่มผู้ร่วมสมทบกลุ่มใหญ่ที่มีความมุ่งมั่น ชุมชนโครงการวิกิมักจะทำงานคู่ขนานกันไป โดยแต่ละกลุ่มต่างดูแลรักษาสวนในโปรเจกต์วิกิสนเทศของตนเอง บางครั้งพวกเขาทำงานด้วยเครื่องมือที่แตกต่างกัน แสวงหาแนวทางใหม่ ๆ และได้เรียนรู้บทเรียนอันมีค่าจากการแก้ปัญหาการจำลองข้อมูลเฉพาะทาง (niche data-modelling) แต่พวกเขากลับแทบไม่มีโอกาสได้แบ่งปันข้อค้นพบเหล่านี้กับโลกของวิกิสนเทศในวงกว้างเลย
งานวันโครงการวิกิ (WikiProjects Days) ครั้งแรกถูกออกแบบมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะ งานนี้จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์เป็นเวลาสามวัน ตั้งแต่วันที่ 19-21 มิถุนายน ค.ศ. 2026 โดยได้เชิญชวนผู้ร่วมสมทบในโครงการวิกิให้มารวมตัวกันเพื่อแบ่งปันประสบการณ์ บอกเล่าถึงความท้าทาย แลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (best practices) และหวังว่าพวกเขาจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพื่อนำกลับไปปรับใช้ได้
WikiProjects Days 2026: งาน ‘X Days’ ของวิกิสนเทศ
แม้ว่าจะเป็นการจัดงานลักษณะนี้เป็นครั้งแรก แต่งานนี้ก็ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมกว่า 80 คน และมีวิทยากรมากกว่า 20 ท่าน ครอบคลุมหัวข้อที่หลากหลายอย่างน่าทึ่ง ไม่ว่าจะเป็น มรดกทางวัฒนธรรมที่ถูกปล้น ทำเนียบหน่วยงานรัฐ นักอนุกรมวิธานทางทะเล แหล่งที่มาของอนุสาวรีย์และงานศิลปะอิตาลี ไปจนถึงแผ่นป้ายประวัติศาสตร์ของฟิลิปปินส์ ซึ่งถือเป็นภาพสะท้อนของชุมชนอันหลากหลายที่ร่วมกันหล่อหลอมวิกิสนเทศขึ้นมา เรามาเจาะลึกถึงช่วงเวลาที่โดดเด่นบางส่วนจากงานนี้กัน
ไฮไลต์ที่น่าสนใจ
- หัวข้อ: คุณจะหาสิ่งที่ต้องแก้ไขในโครงการวิกิของคุณได้อย่างไร? (How do you find what needs fixing in your WikiProject? ) — โดย Raisha (WSC)
งานบำรุงรักษาถือเป็นสัดส่วนที่ใหญ่มากในกิจกรรมที่ชุมชนโครงการวิกิดำเนินการ แม้ว่างานเหล่านี้อาจดูไม่หวือหวา แต่มันมีความสำคัญอย่างยิ่งในการรักษาประสิทธิภาพของโครงการ แต่ก่อนที่ผู้ร่วมสมทบจะลงมือแก้ไขสิ่งต่าง ๆ ได้ พวกเขาต้องระบุให้ได้ก่อนว่ามีอะไรที่พังหรือผิดปกติ Raisha ได้นำการสนทนาอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับวิธีการที่โครงการวิกิในปัจจุบันใช้ระบุและจัดลำดับความสำคัญของงานเก็บกวาด (cleanup tasks) รวมถึงประสบการณ์ในการสร้าง Broomstick (เครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อทำให้กระบวนการเหล่านี้บางส่วนเป็นอัตโนมัติ) นอกจากนี้ เธอยังได้ตั้งคำถามที่ใหญ่กว่านั้นว่า: แนวทางนี้จะสามารถขยายผลเพื่อนำไปใช้ข้ามโดเมนของโครงการวิกิต่าง ๆ ที่มีนิยามของคำว่า “พัง” แตกต่างกันมากมาย ได้หรือไม่?
- หัวข้อ: การจำลองข้อมูล การเดินข้ามข้อมูล และการจัดทำเอกสารประกอบสำหรับรายการตัวอย่างต้นแบบทางประวัติศาสตร์ธรรมชาติ (Modelling, crosswalking and creating documentation for natural history holotype specimen items) – โดย Ambrosia10
ผู้ใช้ Ambrosia10 ซึ่งเป็นชาววิกิมีเดียประจำสถาบัน (Wikimedian in Residence) ณ สถาบันวิทยาศาสตร์เศรษฐกิจชีวภาพนิวซีแลนด์ (New Zealand Bioeconomy Science Institute) ได้พาผู้เข้าร่วมเจาะลึกรูปแบบข้อมูลตัวอย่างทางประวัติศาสตร์ธรรมชาติของโครงการ ซึ่งเป็นความร่วมมือกับพิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สงครามออกแลนด์ (Auckland War Memorial Museum) การพัฒนาภววิทยา (ontology) ที่สมบูรณ์ การใช้เครื่องมือต่าง ๆ การจัดทำและเผยแพร่เอกสารประกอบ ตลอดจนการทำงานร่วมกับสถาบันกลุ่มแกลม (GLAM แกลเลอรี ห้องสมุด หอจดหมายเหตุ และพิพิธภัณฑ์) — ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของขอบเขตหัวข้อและงานอันน่าทึ่งที่โครงการวิกิ ซึ่งตื่นตัวและมีคุณภาพต้องรับมือ
- หัวข้อ: สถานะความก้าวหน้าของเครื่องมือสำหรับโครงการวิกิ: เรามีอะไรบ้าง และยังขาดอะไรอีก? (State of the art of tools for WikiProjects: What do we have; what is missing?) — โดย Peter F. Patel-Schneider และ Lydia Pintscher
จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อผู้เข้าร่วมใหม่ทำการจำลองข้อมูลรายการใหม่ผิดพลาด? จะค้นพบข้อผิดพลาดเช่นนั้นได้อย่างไร ไม่ต้องพูดถึงการตั้งค่าแจ้งเตือนให้มีการตรวจสอบและแก้ไขเลย? ปัจจุบันมีเครื่องมือใดบ้างที่โครงการวิกิสามารถใช้งานได้ และยังขาดเครื่องมืออะไรอีกบ้าง?
Peter พาผู้เข้าร่วมไปดูโครงการวิกิเรือ (WikiProject Ships) — ซึ่งเป็นชุมชนที่ครอบคลุม ได้รับการดูแลอย่างดี และก่อตั้งมานานกว่าทศวรรษ ในช่วงเวลาดังกล่าว ภววิทยาได้รับการพัฒนา กระบวนการต่าง ๆ ถูกทำซ้ำและปรับปรุง มีการพัฒนาเครื่องมือ และความรู้ได้ถูกส่งต่อผ่านผู้เข้าร่วมรุ่นแล้วรุ่นเล่า แต่ดังที่ Peter ได้แสดงให้เห็น แม้แต่โครงการวิกิที่เติบโตเต็มที่แล้วก็ยังพบเจอข้อผิดพลาดได้ เคล็ดลับก็คือการจับข้อผิดพลาดให้ได้ก่อนที่มันจะมีโอกาสลุกลาม
ด้วยการใช้โครงการวิกิเรือเป็นกรณีศึกษา Peter ได้สำรวจภาพรวมของเครื่องมือที่กำลังถูกใช้งานอยู่ในปัจจุบันเพื่อติดตามความคืบหน้าและตรวจสอบปัญหา เขาได้ชั่งน้ำหนักถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของเครื่องมือแต่ละตัว และระบุช่องว่างที่ยังคงต้องการเครื่องมือเข้ามาช่วย ในช่วงครึ่งหลังของเซสชัน Lydia ได้เปิดพื้นที่สนทนาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้แบ่งปันว่าแต่ละคนใช้เครื่องมืออะไรเป็นการส่วนตัว และแลกเปลี่ยนไอเดียว่าเครื่องมือที่จะมาอุดช่องว่างเหล่านั้นควรทำงานอย่างไร ต้องใช้อะไรบ้างในการทำให้เกิดขึ้นจริง และใครจะเป็นผู้พัฒนาเครื่องมือเหล่านั้นได้
ข้อคิด/สิ่งที่ได้เรียนรู้
- มีความสนใจในการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้ด้านการจัดการและคุณภาพของข้อมูล
- กำลังมีความพยายามในการจัดระเบียบสารบบเครื่องมือ (Tool Directory) และทำให้เครื่องมือที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการวิกิมองเห็นได้ง่ายขึ้น
- ดังที่เห็นในหัวข้อ “คุณจะหาสิ่งที่ต้องแก้ไขในโครงการวิกิของคุณได้อย่างไร?” ของ Raisha ทีมงานวิกิคอลแลป (WikiCollab) กำลังสร้างต้นแบบเครื่องมือที่จะดึงสิ่งที่ต้องปรับปรุงในโครงการวิกิ สามารถทดลองใช้ได้แล้วตอนนี้!
- ผู้เข้าร่วมจำนวนมากร้องขอให้มีฟังก์ชันสำหรับแท็กเรียก (ping) โครงการวิกิ ไอเดียนี้เคยถูกเสนอ (และถูกปฏิเสธ) มาก่อนในอดีต เนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่จะถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด ทีมพัฒนาจะนำหัวข้อนี้กลับมาพิจารณาอีกครั้งเพื่อดูว่ามีทางเลือกใดบ้างที่สามารถตอบสนองความต้องการนี้ได้ สามารถดูประวัติโดยย่อของหัวข้อนี้ได้ที่หน้าอภิปรายและคุณสามารถไปเพิ่มความคิดเห็นหรือให้การสนับสนุนได้
สื่อบันทึกจากงาน
หากคุณต้องการรับชมบันทึกวิดีโอของหัวข้อเหล่านี้หรือหัวข้ออื่น ๆ สามารถเข้าไปดูได้ตามช่องทางต่อไปนี้:
- หมายกำหนดการของงาน
- หมวดหมู่บนคอมมอนส์ (การนำเสนอ และ วิดีโอ)
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ก้าวต่อไปสำหรับงานกิจกรรมของวิกิสนเทศ
งาน Wikidata X Days จะกลับมาอีกครั้ง โดยงานครั้งต่อไปกำลังอยู่ในช่วงวางแผน ซึ่งคาดว่าจะจัดขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 4 ของ ค.ศ. 2026
เมื่อมองไปข้างหน้าให้ไกลขึ้น การวางแผนเบื้องต้นสำหรับงาน WikidataCon 2027 ก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว ปีหน้าจะเป็นการส่งสัญญาณถึงการกลับมาจัดงานในรูปแบบไฮบริด ซึ่งจะมีทั้งกิจกรรมแบบพบปะตัวจริงและรูปแบบออนไลน์ผสมผสานกัน
ขณะนี้ WikidataCon 2027 กำลังมองหาพันธมิตรระดับภูมิภาคเพื่อเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมแบบพบปะตัวจริงในพื้นที่ โดยวิกิมีเดียประเทศเยอรมนีจะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพสำหรับการประชุมส่วนออนไลน์และให้การสนับสนุนด้านเทคนิค
หากคุณสนใจ สามารถติดตามรายละเอียดการสมัครได้ที่หน้าประกาศรับความสนใจเป็นเจ้าภาพ
ทีมงานผู้จัดงาน
งานนี้จะสำเร็จลุล่วงไปไม่ได้เลยหากปราศจากการสละเวลาและความทุ่มเทของวิทยากรประจำหัวข้อต่าง ๆ รวมถึงความสนใจและการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน งานวันโครงการวิกิ 2026 จัดขึ้นโดย วิกิมีเดียประเทศเยอรมนี (Wikimedia Deutschland) โดยได้รับความช่วยเหลือที่สำคัญยิ่งจาก (User:Auregann)
- Alan Ang – ผู้จัดการฝ่ายพันธมิตร (Partnerships Manager)
- Arian Bezorg – ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ (Product Manager)
- Danny Benjafield – ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารชุมชน (Community Communications Manager)
- Deepesha Burse – ผู้สนับสนุนนักพัฒนา (Developer Advocate)
- Lydia Pintscher – ผู้จัดการผลิตภัณฑ์หลักประจำพอร์ตโฟลิโอ (Portfolio Lead Product Manager)
- Mohammed Sadat Abdulai – ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารชุมชน (Community Communications Manager)
หมายเหตุของผู้แปล บทความนี้แปลจากบทความที่เขียนในภาษาอังกฤษ
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