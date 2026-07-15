หักล้างความเชื่อผิด ๆ และอีกมากมาย: เพิ่มคลิปใหม่ในชุดวิดีโอ “A Wiki Minute”

ยกมือขึ้น หากคุณเคยต้องอธิบายให้คุณครูฟังว่าทำไมเราถึงควรนำวิกิพีเดียมาใช้ในโรงเรียนได้ หรือหากคุณเพิ่งพบเจอกับคนที่คิดว่าพวกเขาไม่จำเป็นต้องพึ่งพาวิกิพีเดียอีกต่อไป เพราะปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) สามารถ “ตอบ” ได้ทุกคำถาม หากคุณเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ วิดีโอ “A Wiki Minute” (หนึ่งนาทีกับวิกิ) ตอนใหม่เหล่านี้ถูกสร้างมาเพื่อคุณเลย
ในแอนิเมชันชุดล่าสุดนี้ เราจะมาตอบคำถามยอดฮิตที่เรามักจะถูกถามอยู่บ่อย ๆ รวมถึงจัดการกับความเข้าใจผิดครั้งใหญ่เกี่ยวกับวิธีการทำงานของวิกิพีเดีย — และเราจะอธิบายทั้งหมดนี้ภายในเวลาเพียงแค่หนึ่งนาทีเท่านั้น ลองไปชมวิดีโอตอนใหม่กันได้ที่ด้านล่างนี้ ประกอบด้วย:
- “เราสามารถใช้วิกิพีเดียในโรงเรียนได้หรือไม่?” (Can you use Wikipedia in school?)
- เรายังจำเป็นต้องใช้วิกิพีเดียอยู่ไหม ในเมื่อเอไอสามารถตอบได้ทุกอย่าง? (Do you still need Wikipedia when AI can answer anything?)
- วิกิพีเดียมีการผลักดันวาระทางการเมืองหรือไม่? (Does Wikipedia push a political agenda?)
นอกเหนือจากคำถามเหล่านี้แล้ว เมื่อ ค.ศ. 2025 เรายังได้ปล่อยวิดีโออีกสามตัวที่เน้นย้ำถึงบทบาทของวิกิพีเดียท่ามกลางการมาถึงของเอไอ สิ่งที่อยู่เบื้องหลังการขับเคลื่อนแพลตฟอร์มอย่างวิกิพีเดีย และเหตุผลว่าทำไมคุณถึงสามารถเชื่อถือข้อมูลที่ถูกเขียนและแก้ไขโดยอาสาสมัครได้ อย่าลืมแวะไปรับชมวิดีโอเหล่านั้นกันนะ หากคุณยังไม่ได้ดู
มูลนิธิวิกิมีเดียใช้วิดีโอเหล่านี้เพื่อช่วยสื่อสารแนวคิดที่ซับซ้อนให้เข้าใจได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เรานำไปเผยแพร่ให้กับสื่อมวลชนและผู้บริจาค ผู้ติดตามบนโซเชียลมีเดีย ตลอดจนกลุ่มผู้ชมที่หลากหลายเมื่อเราสร้างแคมเปญการตลาดใหม่ ๆ
วิดีโอเหล่านี้มีเสียงบรรยายภาษาอังกฤษ พร้อมด้วยคำบรรยาย (.SRT) ในภาษาอาหรับ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, โปรตุเกส (บราซิล) และสเปน (เม็กซิโก) โดยสามารถเข้าไปดูและนำไปใช้งานได้ทันทีบนวิกิมีเดียคอมมอนส์
เราได้ทำให้การสร้างวิดีโอ “A Wiki Minute” ในเวอร์ชันภาษาท้องถิ่นของคุณ และการนำไปปรับใช้กับงานของคุณนั้นง่ายขึ้น: คุณจะพบวิดีโอทั้ง 19 ตอน – รวมถึงตอนใหม่ทั้ง 3 ตอน – ในเวอร์ชันที่ไม่มีเสียงบรรยายบนวิกิมีเดียคอมมอนส์ เพื่อให้คุณสามารถนำไปพากย์เสียงใหม่เป็นภาษาของคุณเองได้เลย
เอไอ วาระทางการเมือง และความน่าเชื่อถือ: เราตัดสินใจเลือกหัวข้อที่จะอธิบายได้อย่างไร
ในการคิดหัวข้อที่เราสามารถเล่าให้จบได้ภายในหนึ่งนาที เรามักจะเริ่มพิจารณาจากคำถามที่มีคนต้องการคำตอบมากที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก จากนั้น เราจึงค่อยมาพิจารณาต่อว่าคำถามไหนที่สามารถอธิบายได้อย่างกระชับ ตรงไปตรงมา และเข้าใจง่าย เราพยายามสร้างความสมดุลระหว่างเนื้อหาที่จะมีความถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ (หรือที่เราเรียกว่าเนื้อหาที่ “สดใหม่เสมอ”) กับสิ่งที่เรามองว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนที่สุดที่ต้องรีบอธิบาย และนั่นก็คือวิธีที่เราใช้ในการเลือกหัวข้อสำหรับวิดีโอ “A Wiki Minute” ทุกตอน
เกี่ยวกับวิดีโอ “A Wiki Minute”
เมื่อ 5 ปีที่แล้ว ฝ่ายสื่อสารองค์กรของมูลนิธิวิกิมีเดียได้เริ่มต้นสร้างชุดวิดีโอขึ้นมา เพื่อช่วยให้องค์กรของเรา เครือข่ายกลุ่มขับเคลื่อน (Movement’s affiliates) และผู้ที่ชื่นชอบวิกิมีเดียทั่วโลก สามารถอธิบายวิธีการทำงานของจักรวาลวิกิมีเดียได้ดียิ่งขึ้น นับตั้งแต่นั้นมา เราได้สร้างวิดีโอไปแล้วถึง 19 ตอน ซึ่งได้รับการแปลเป็นภาษาต่าง ๆ มากมาย
วิดีโอเหล่านี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าช่วยสร้างความเข้าใจและแม้กระทั่งความผูกพันที่มีต่อวิกิมีเดียและโครงการต่าง ๆ ของเรา ดังที่ได้อธิบายไว้ในโพสต์บน Diff โพสต์แรกของเราเกี่ยวกับชุดวิดีโอนี้
คุณสามารถเข้าไปที่หน้าเมทา-วิกิของโปรเจกต์ เพื่อรับชมวิดีโอทั้งหมดที่มีอยู่ได้เลย
หมายเหตุของผู้แปล บทความนี้แปลจากบทความที่เขียนในภาษาอังกฤษ
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