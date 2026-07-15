เสริมพลังเยาวชนผ่านความรู้: “วิกิพีเดียเพื่อเสรีภาพในการเลือกตั้ง” ในอาร์มีเนีย

ใน ค.ศ. 2026 ขณะที่ประเทศอาร์มีเนียกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการเลือกตั้งรัฐสภา วิกิมีเดียประเทศอาร์มีเนีย (Wikimedia Armenia) และ มูลนิธิฟรีดริช เนามันน์ เพื่อเสรีภาพ (Friedrich Naumann Foundation for Freedom) ได้ผนึกกำลังกันอีกครั้งเพื่อจัดโครงการ “วิกิพีเดียเพื่อเสรีภาพในการเลือกตั้ง” (Wikipedia for Freedom of Elections) โครงการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงการครอบคลุมเนื้อหาบนวิกิพีเดียภาษาอาร์มีเนียในด้านสิทธิการเลือกตั้ง การมีส่วนร่วมตามระบอบประชาธิปไตย และหัวข้ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งดึงดูดทั้งผู้มีส่วนร่วม (contributors) หน้าใหม่และผู้ที่มีประสบการณ์ให้เข้ามามีส่วนร่วม
มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น 119 คน โดยในจำนวนนี้เป็นผู้ใช้หน้าใหม่ถึง 55 คน และเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้แก้ไขหน้าใหม่ให้ก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มขับเคลื่อนวิกิมีเดีย วิกิมีเดียประเทศอาร์มีเนียจึงได้จัดชุดการฝึกอบรมวิกิพีเดียทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อแนะนำให้ผู้เข้าร่วมได้รู้จักกับหลักการแก้ไขวิกิพีเดีย การใช้แหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ และการสร้างบทความ
ผู้เข้าร่วมได้ทำงานจากรายชื่อบทความที่ยังขาดหายไปซึ่งถูกคัดสรรมาให้ โดยค่อย ๆ ขยายเนื้อหาในวิกิพีเดียภาษาอาร์มีเนียก่อนที่จะถึงงานหลักของโครงการ นั่นคือค่ายวิกิแคมป์ (Wikicamp) ระยะเวลา 5 วัน ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองซัฆกัดซอร์ (Tsaghkadzor) ประเทศอาร์มีเนีย ระหว่างวันที่ 24–28 มิถุนายน ค่ายนี้ได้รวบรวมผู้แก้ไข 34 คน และเจ้าหน้าที่ 9 คนเข้าด้วยกัน โดยมีเยาวชนเป็นผู้มีบทบาทสำคัญ: ผู้เข้าร่วม 30 คนมีอายุระหว่าง 16 ถึง 24 ปี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของโครงการในการดึงดูดและเสริมสร้างพลังให้กับชาววิกิมีเดียรุ่นต่อไป
นอกเหนือจากการร่วมมือกันแก้ไขบทความแล้ว ภายในค่ายยังมีหัวข้อเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมตามระบอบประชาธิปไตย นำโดย Mariam Hoveyan ผู้เชี่ยวชาญด้านการเลือกตั้ง ซึ่งได้แนะนำให้ผู้เข้าร่วมได้รู้จักกับหลักการของการเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรม สิทธิการเลือกตั้งของพลเมือง และการลงคะแนนเสียงอย่างมีข้อมูล (informed voting) โปรแกรมการศึกษานี้ยังได้รับการเติมเต็มด้วยกิจกรรมสานสัมพันธ์ในทีม การอภิปราย การเล่นเกม การฉายภาพยนตร์ และการทัศนศึกษา ซึ่งช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่น่าดึงดูดใจ และเสริมสร้างทั้งทักษะการแก้ไขบทความไปพร้อม ๆ กับความผูกพันในชุมชน
ตลอดการเข้าค่าย ผู้เข้าร่วมได้ทำงานในกลุ่มย่อยร่วมกับผู้ฝึกสอนวิกิมีเดียที่มีประสบการณ์ ซึ่งคอยให้คำแนะนำ ตรวจทานบทความ และสนับสนุนผู้ใช้หน้าใหม่ บทความจำนวนมากได้รับการแปลและปรับแก้เพื่อแทรกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเทศอาร์มีเนียเข้าไป ทำให้เนื้อหามีคุณค่ามากยิ่งขึ้นสำหรับผู้อ่านในท้องถิ่น
โครงการนี้สิ้นสุดลงพร้อมกับผลลัพธ์ที่น่าประทับใจ ตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม ช่วงเตรียมการ และงานวิกิแคมป์ ผู้มีส่วนร่วม 53 คนได้สร้างบทความใหม่จำนวน 406 บทความ ซึ่งเป็นการเพิ่มพูนความรู้เสรีมากกว่า 15 ล้านไบต์ลงในวิกิพีเดียภาษาอาร์มีเนีย และในพิธีปิด ผู้ร่วมสมทบที่กระตือรือร้นและมีผลงานมากที่สุด 10 อันดับแรก ได้รับมอบประกาศนียบัตรที่ออกร่วมกันโดยวิกิมีเดียอาร์มีเนียและมูลนิธิฟรีดริช เนามันน์ เพื่อเสรีภาพ
ด้วยการผสมผสานระหว่างการศึกษาความเป็นพลเมือง การมีส่วนร่วมของเยาวชน และการร่วมกันสร้างสรรค์องค์ความรู้ โครงการ “วิกิพีเดียเพื่อเสรีภาพในการเลือกตั้ง” ได้แสดงให้เห็นอีกครั้งว่า องค์กรวิกิมีเดียสามารถเริ่มต้นความร่วมมือระยะยาวที่ประสบความสำเร็จร่วมกับองค์กรภายนอกได้อย่างไร พร้อมทั้งมีส่วนช่วยขับเคลื่อนทั้งในด้านความรู้เสรีและการมีส่วนร่วมตามระบอบประชาธิปไตยที่มีคุณภาพ
หมายเหตุของผู้แปล บทความนี้แปลจากบทความที่เขียนในภาษาอังกฤษ
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