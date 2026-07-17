กิจกรรม WikiTraining สำหรับติมอร์-เลสเต: เสียงสะท้อนเพิ่มเติมจากผู้มีส่วนร่วมหน้าใหม่

ข่าวดีจากติมอร์-เลสเต!
หลังจากความสำเร็จของการฝึกอบรมออนไลน์เพื่อแนะนำโปรเจกต์ต่าง ๆ ของวิกิมีเดียเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ และ 19 เมษายน ค.ศ. 2026 ที่ผ่านมา กลุ่มผู้ใช้ในเอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และแปซิฟิกของวิกิมีเดีย หรือ อีเซปฮับ (ESEAP Hub) ร่วมกับวิกิมีเดียประเทศอินโดนีเซีย (Wikimedia Indonesia) และกลุ่มชาววิกิมีเดียแห่งติมอร์-เลสเต (Wikimedians of Timor-Leste) ได้ประสบความสำเร็จในการจัดกิจกรรมฝึกอบรม WikiTraining แบบพบปะตัวจริง งานนี้จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติ ติมอร์ โลโรซาอี (Universidade Nacional Timor Lorosa’e – UNTL) วิทยาเขตเฮรา (Hera Campus) เมื่อวันที่ 27–28 มิถุนายน ค.ศ. 2026 เวิร์กชอปเสริมสร้างศักยภาพระยะเวลา 2 วันนี้ ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้ลงมือปฏิบัติจริงในการมีส่วนร่วมกับวิกิพีเดียและวิกิมีเดียคอมมอนส์ โดยหัวข้อต่าง ๆ บรรยายโดย Jawad Yuwono (ผู้ใช้:Swarabakti) และ Rahma Azizah (ผู้ใช้:Rahma (WMID)) จากวิกิมีเดียประเทศอินโดนีเซีย
ตลอดช่วงสุดสัปดาห์ ผู้เข้าร่วมได้รับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับวิธีร่วมสมทบในวิกิพีเดียภาษาเตตุน (Tetun) ซึ่งส่งผลให้มีบทความแตะระดับ 1,500 บทความในวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน ค.ศ. 2026 หลังจากที่ตัวเลขทรงตัวอยู่ที่ 1,000 บทความมานานถึง 12 ปี นอกจากนี้ ยังมีการอัปโหลดรูปภาพจำนวน 139 ภาพลงในคอมมอนส์ ภายใต้หมวดหมู่ WikiTraining Dili ซึ่งภาพรวมสถิติรายเดือนแสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของเนื้อหาและยอดเข้าชมหลังจากจบกิจกรรม
โครงการริเริ่มนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวน 83 คนจากทั่วประเทศติมอร์-เลสเต ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยและกลุ่มคนวัยทำงานอีกหลายคน โดยมีชาววิกิมีเดียในพื้นที่จำนวน 7 คนที่คอยสนับสนุนการดำเนินงาน “ฉันรู้สึกขอบคุณที่เรามีโอกาสจัดงานนี้ขึ้น ฉันยังเป็นมือใหม่มาก และการได้รับการฝึกอบรมทั้งแบบออนไลน์และแบบพบปะตัวจริงนั้นให้ประสบการณ์ที่แตกต่างกันอย่างมาก” Maria Imaculada กล่าวในระหว่างการประชุมทีมผู้จัดงานหลังจบกิจกรรม ทางด้าน Emilia นักศึกษาจาก UNTL ได้กล่าวเสริมว่า ประสบการณ์ในการเขียนและสังเคราะห์ข้อมูลสำหรับวิกิพีเดียทำให้เธอมีความมั่นใจที่จะเขียนและร่วมสมทบในโครงการนี้ต่อไป
ความร่วมมือและพันธมิตรในอนาคต
ในช่วงสัปดาห์ดังกล่าว Robert Sim คณะกรรมการบริหารของอีเซปฮับ ได้มาร่วมงานด้วย และได้เข้าพบกับตัวแทนจากองค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ (UN Women) ในกรุงดิลี ประเทศติมอร์-เลสเต ซึ่งเราได้สำรวจความเป็นไปได้ในการเป็นพันธมิตรร่วมกันผ่านการแบ่งปันแคมเปญต่าง ๆ ในโครงการของวิกิมีเดียที่เกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องเพศและอินเทอร์เน็ตที่ครอบคลุมสำหรับทุกคน (inclusive internet) โครงการริเริ่มนี้ถือเป็นหมุดหมายสำคัญสำหรับการขับเคลื่อนแบบเปิด (open movement) ในติมอร์-เลสเต โดยเป็นการวางรากฐานเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว แทนที่จะเป็นเพียงการจัดกิจกรรมแบบครั้งเดียวจบ
และผลลัพธ์โดยตรงจากงานนี้ ทีมผู้จัดงานได้ริเริ่มทำบันทึกความเข้าใจ (MoU) เชิงกลยุทธ์กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ของมหาวิทยาลัย UNTL ความร่วมมือที่ดำเนินอยู่นี้จะช่วยสนับสนุนการก่อตั้งชมรมวิกิมีเดียในวิทยาเขตที่นำโดยนักศึกษา และช่วยให้มั่นใจได้ว่า ESEAP Hub จะคอยให้คำปรึกษาทางไกลอย่างต่อเนื่องสำหรับการจัดอีดิทอะธอนในพื้นที่เป็นประจำ ด้วยการติดอาวุธความรู้ให้กับผู้นำดิจิทัลรุ่นใหม่ ชุมชนกำลังสร้างหลักประกันถึงอนาคตที่สดใสและสามารถพึ่งพาตนเองได้สำหรับโครงการต่าง ๆ ของวิกิมีเดียทั่วประเทศ
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